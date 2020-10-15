Предупреждение для США: Си Цзиньпин призвал готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в южно-китайскую провинцию Гуандун, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 40-й годовщины создания в Шэньчжэне первой в Китае специальной экономической зоны.

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В рамках торжественных мероприятий китайский лидер выступил с обращением к корпусу морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сделав громкое заявление.

«Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности», — заявил Си Цзиньпин.

Как отмечает агентство «Синьхуа», китайский председатель назвал корпус морской пехоты элитным подразделением, которое «несет на своих плечах крайне важную задачу по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, интересов страны».

Глава КНР призвал активизировать трансформацию корпуса и усиление его боеспособности, чтобы создать мощную армию. Он обратил внимание, что подготовка корпуса морской пехоты должна соответствовать стратегии развития и обеспечения безопасности страны.

Си Цзиньпин также указал на важность для военнослужащих быть дисциплинированными, абсолютно преданными, бескорыстными и надежными.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, это первый открытый призыв военного характера со стороны китайских властей, что и делает его столь важным. По мнению эксперта, речь Си Цзиньпина стала ответом на агрессивную риторику и действия США в акватории Южно-Китайского моря.

Эту точку зрения разделяет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. «Это естественное последствие американского нагнетания напряженности вокруг Китая. Две страны попадают в ловушку безопасности, когда в ответ на воинственные угрозы вторая сторона начинает всерьез готовиться к столкновению с сильным противником», — говорит эксперт «Газете.Ru».

В последнее время все чаще рассуждают о возможном военном столкновении Вашингтона и Пекина. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер ранее заявил, что Соединенным Штатам и КНР стоит разделить пределы геополитического противостояния, передавало Bloomberg. По словам Киссинджера,

Вашингтону и Пекину необходимо установить «правила игры» и придерживаться их, иначе мир окажется в положении, схожем с ситуацией перед началом Первой мировой войны.

На сегодняшний день между Китаем и США идет «холодная война», считает бывший американский госсекретарь. Он выразил беспокойство по этому поводу и посоветовал Белому дому перестроиться на новое мышление и понять, что мир слишком сложен для удерживания одним государством «гегемонии» в экономике и стратегической сфере.

В сентябре Си Цзиньпин сообщил Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) об отсутствии у Пекина намерений «вести холодную или горячую войну с какой-либо страной» на фоне увеличения напряженности между Китаем и США.

Главной точкой этой напряженности остается ситуация вокруг Тайваня. Остров с момента учреждения на нем Китайской Республики сохранял свою независимость от КНР, однако Пекин традиционно считает, что Тайвань — часть неделимого Китая. Хотя такая трактовка положения дел имела мало общего с объективной реальностью, пока в Тайване власть сохранялась за партией «Гоминьдан», это не вызывало проблем.

«Гоминьдан» совершенно не собирался становиться частью материкового Китая и переходить под управление китайских коммунистов. Но у них был общий язык в том, что существует один Китай, хотя каждая сторона и понимала это по-своему.

И одной лишь этой формулировки было достаточно для того, чтобы сдержать угрозу войны и угрозу конфликта», — поясняет Александр Ломанов.

Нынешняя власть Тайваня в лице Демократической прогрессивной партии (ДПП) взяла курс на полную сепарацию от КНР, чем активно пользуется американская администрация. Вашингтон активно наращивает объемы военного сотрудничества с Тайбэем, тем самым гарантируя его независимость, что вызывает резкое неприятие в Пекине.

Угроза тайваньской независимости для Пекина всегда была неприемлема, но угрозу военного конфликта порождает именно то, что идею суверенизации острова сейчас поддерживают США. Как отмечает Александр Ломанов, если на Тайване предпримут какое-то ошибочное политическое решение, ситуация может резко обостриться.

«Может возникнуть такой поворот событий, что Пекин будет вынужден прибегнуть к вооруженному вмешательству, и это породит существенную угрозу вмешательства со стороны США. Именно этот контекст сейчас является для Китая наиболее болезненным с точки зрения приготовления к военному сценарию решения проблем», — подчеркивает эксперт.

Алексей Маслов со своей стороны отмечает, что конфликтом с Тайванем угроза применения КНР военной силы не ограничивается, поскольку

США стимулируют и другие конфликты вокруг Китая.

«Например, конфликты между Китаем и Японией, Китаем и Филиппинами, конфликты вокруг островов в Южно-Китайском море», — перечисляет эксперт.

В США, очевидно, рассматривают возможность перехода противостояния с Китаем в военную плоскость, поскольку в последнее время американские военные специалисты обращают пристальное внимание на состояние китайских вооруженных сил.

В начале осени Пентагон опубликовал ежегодный доклад для американского конгресса о состоянии ВС КНР. Согласно документу, НОАК удалось превзойти армию США, по крайней мере, в трех оборонных сферах.

В частности, Пекин обошел Вашингтон по темпам строительства кораблей. Китайский флот по численности уже превзошел американский: КНР располагает 350 кораблями и подводными лодками, включая 130 крупных надводных кораблей. При этом флот Соединенных Штатов насчитывает всего 293 боевые единицы.

Американское оборонное ведомство также признало превосходство Китая по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования: у КНР более 1250 крылатых и баллистических ракет этого типа с дальностью поражения от 500 до 5,5 тыс. км, а у США только один тип баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 км.

Кроме того, Китай превосходит Соединенные Штаты в сфере интегрированных систем ПВО, следует из доклада Пентагона. Во многом это было обеспечено за счет поставок российского вооружения в КНР, считают американские военные. «КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок систем «земля-воздух», включая системы С-400 и С-300 российского производства, а также комплексы собственного производства», — указали в документе.

Нынешний призыв Си Цзиньпина к военным с требованием готовиться к войне должен показать США, что Китай способен применить свою военные ресурсы в деле.

«Понятно, что Китай сейчас идет по пути воинственных заявлений для того, чтобы на Тайване и в США его принимали всерьез и не думали, что все эти угрозы являются пустыми», — отмечает Александр Ломанов.

Алексей Маслов при этом подчеркивает, что у заявления китайского председателя есть и другая цель. «Очень многие граждане Китая задают вопрос, почему КНР молчит и не отвечает на такие очевидные угрозы со стороны США. Поэтому призыв готовиться к войне нацелен в том числе и на внутренний рынок», — резюмирует эксперт.