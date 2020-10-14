«Вызов для России»: зачем Украина сближается с Турцией

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский совершит трехдневный визит в Турцию, во время которого планируется заключить судьбоносный для черноморского региона договор.

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Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран, он будет сопровождать Зеленского в его поездке 15-17 октября, чтобы подписать со своим турецким коллегой Хулуси Акаром двустороннее военное соглашение.

В Киеве считают, что

украинско-турецкое военное соглашение создаст «необходимую правовую основу для долгосрочного сотрудничества между двумя странами в сфере обороны».

Содержание пока неизвестно, однако, как утверждает Таран, рамочное соглашение создаст основу для развития военного сотрудничества Киева и Анкары по 21 направлению. Также украинский министр обороны напомнил, что в соответствие с утвержденной президентом стратегией нацбезопасности развитие стратегических отношений с Турцией считается одним из приоритетных направлений внешней политики страны.

Киев действительно активно работает над углублением сотрудничества с Анкарой — акцент делается на военно-технической сфере. Как пояснил «Газете.Ru» политолог Максим Семенов, интерес Украины вызван тем, что Турция — технологически мощная в военном смысле страна.

В ходе многочисленных конфликтов, в которых Анкара принимает как прямое, так и опосредованное участие, хорошо себя зарекомендовали ударные БПЛА Bayraktar TB2, разведывательные дроны и дроны-камикадзе, системы РЭБ, приборы ночного видения и прочее военное снаряжение, преимущественно для частей специального назначения. «И Украина заинтересована в получении за относительно умеренные деньги передового вооружения», — отмечает эксперт.

Особую заинтересованность украинской стороны вызывают беспилотники.

Совсем недавно стало известно, что Киев намерен купить 48 турецких Bayraktar TB2, впоследствии поставив их на вооружение ВСУ. При этом, как уточнял директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздря, речь идет не просто о закупках, но о совместном производстве, крупноузловой сборке на территории Украины.

«Стоимость каждого комплекса в таком случае снизится на 35%. В том числе и с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места локализации производства», — говорил Ноздря.

При этом Киев уже сейчас обладает шестью моделями этих беспилотников. Контракт на их поставку был подписан еще в начале 2019 года. В России тогда не уделили много внимания этой договоренности. МИД РФ через своего официального представителя Марии Захаровой тогда лишь ограничился заявлением, что поставки вооружений не должны стать фактором усугубления кризиса на Украине.

По мнению Максима Семенова, это также влияет на привлекательность союза с Анкарой для Киева. «Помощь Запада — это, конечно, хорошо, но когда Штаты поставляют оружие Украине, российские пропагандисты бьются в истерике, а политики обвиняют Штаты в подогревании конфликта.

Когда же поставляет оружие Украине Турция, особого крика не слышно. Видимо, есть некое стратегическое партнерство», — рассуждает политолог.

Между тем наличие турецких беспилотников у Украины чревато неприятными последствиями. Bayraktar TB2, например, активно используется Азербайджаном в продолжающемся конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Во многом именно благодаря этим беспилотникам наступление азербайджанских сил идет достаточно успешно.

Нельзя исключать, что Украина также решится использовать турецкие военные технологии для решения своих территориальных проблем. В таком случае самопровозглашенным республикам Донбасса фактически будет нечего противопоставить: Bayraktar TB2 способны действовать выше зоны поражения стоящих на вооружении у ДНР и ЛНР ЗРК «Стрела-10».

Турция со своей стороны традиционно выступает в поддержку украинских стремлений к восстановлению контроля не только в Донбассе, но и в Крыму. Анкара, взяв на себя роль покровителя всех тюркских народов, активно работает с диаспорой крымских татар, помогая Украине выстраивать с ними контакты.

Заявления в поддержку сотрудничества Украины и Турции через крымско-татарскую диаспору звучат крайне часто. Об этом, например, в ходе своего последнего визита на Украины говорил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тогда же стороны подписали очередное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

Турецкий лидер тогда обещал выделить Киеву $50 млн военной помощи. Президент Украины в ходе встречи заявлял, что Киев рассчитывает на инвестиции в размере $10 млрд.

«Вообще, позиции Турции на Украине довольно сильны. Это бизнес: торговля, строительство, сельское хозяйство. Это сотрудничество по линии спецслужб. Напомню, турки неоднократно похищали оппозиционеров с территории Украины. Понятное дело, это невозможно без сотрудничества с СБУ», — говорит Максим Семенов. Не так давно стороны также достигли договоренностей об углублении сотрудничества для создания совместных программ в космической отрасли.

Нынешнее двустороннее военное соглашение между Киевом и Анкарой, как предполагает Максим Семенов, может дать толчок сотрудничеству не только в сухопутном сегменте, но и в военно-морском. Речь может идти как о поставках Украине списанных турецких кораблей, так и о совместных военно-морских учениях. Предположить, против кого подобные маневры будут направлены, совсем не трудно.

«Для России это очень серьезный вызов. Нужно понимать, что в среднесрочной перспективе возможно повторение Керченского инцидента. Однако тогда за Украиной никого не было. А что если в следующий раз не просто украинский, а совместный украино-турецкий флот будет опасно маневрировать у российских берегов? А Турция как-никак член НАТО», — резюмирует эксперт.