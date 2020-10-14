«Они этого не получат»: как СНВ-3 стал доводом на выборах в США

До президентских выборов в США остаются считанные недели. Действующий президент Дональд Трамп по всем опросам отстает от своего соперника Джо Байдена и, судя по всему, он рассчитывает одержать в ближайшие дни большую дипломатическую победу, которая позволит ему переизбраться.

В качестве такой победы администрация президента видит продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Срок действия договора истекает 5 февраля, и если еще несколько месяцев назад Вашингтон демонстрировал равнодушие на этот счет, то теперь его позиция резко изменилась.

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«Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они, в свою очередь, согласятся на ограничение, замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое. <…> Мы готовы заключить [это соглашение], мы можем заключить это соглашение в действительности [хоть] завтра, но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом», — заявил накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая на организованной консервативным фондом «Наследие» видеоконференции.

Белому дому пришлось пояснить свою позицию по СНВ-3, так как на днях американские СМИ сообщили, что Трамп рассчитывает заключить соглашение с Россией до президентских выборов. Контакты по договору, действительно, продолжаются, правда, стороны по-разному оценивают ход переговоров. Биллингсли, к примеру, комментируя недавнюю встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, заявил о достижении «важного прогресса». Рябков же сообщил о сохранении значительных противоречий и опроверг информацию о каком бы то ни было прорыве.

Более того, прозвучавшее накануне предложение Биллингсли Рябков и вовсе назвал неприемлемым для Москвы.

Противоречивые заявления сторон вновь привлекли пристальное внимание к процессу. Вашингтон настаивает, что сделал Москве компромиссное предложение по продлению СНВ-3 и заявления из США по этому вопросу вообще стали звучать гораздо чаще.

Россия хотела бы продлить соглашение на пять лет, как и предписывают условия договора. Белый дом, однако, предлагает ограничиться договором, заключенным между президентами двух стран на более короткий период и не требующим ратификации конгресса США и Федерального собрания РФ. Параллельно с этим Вашингтон предлагает вести переговоры о разработке полноценного соглашения о ядерном вооружении, в котором примет участие и Китай.

Новое заявление Биллингсли о готовности заключить соглашение «хоть завтра» вызвало, на этот раз, более активную реакцию со стороны России. В среду по этому поводу высказались глава МИД РФ Сергей Лавров, его заместитель Сергей Рябков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И все они подчеркнули, что стороны далеки от какого бы то ни было соглашения.

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — сказал Рябков.

Как бы то ни было, история с продлением СНВ-3 уже приобрела предвыборный характер. В преддверие выборов США демонстрируют нетерпеливость по этому вопросу.

Президентство Трампа ознаменовалось выходом Соединенных Штатов из почти всех основополагающих договоров в сфере безопасности с Россией (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу). Пока судьба СНВ-3 остается неопределенной, почти все мировое сообщество твердит, что это последний оставшийся основополагающий договор в сфере безопасности, который крайне необходимо сохранить.

Об этом говорят в России, Китае, Европе, этой же позиции придерживается конкурент Трампа на выборах — демократ Джо Байден. Он уже заявил, что в случае своей победы продлит СНВ-3 без каких бы то ни было предварительных договоренностей — на этом же настаивает Россия.

Во-первых, Дональд Трамп уже заработал репутацию непредсказуемого и импульсивного политика, который выводит США из одного за другим договоров о стратегической стабильности. На этот аспект и ссылаются демократы в попытках дискредитировать президента. Теперь же Трамп, судя по всему, решил не давать им такого шанса — ему важно договориться с Россией о сохранении договора.

Правда, глава Белого дома усложнил себе эту задачу. СНВ-3 он называл «односторонним» и не соответствующим интересам США. Пойти на его продление без условий он не может. А те требования, которые выдвигает Белый дом, неприемлемы для России.

Москва заявила, что не будет работать над приглашением Китая за стол переговоров, так как сам Пекин уже достаточно четко выразил свое нежелание. Кроме того, США предлагают, чтобы будущее соглашение распространялось на все ядерное оружие, включая тактическое. При этом вывозить арсеналы из стран Европы Вашингтон не намерен.

Конечно, такая сделка стала бы для Трампа крупнейшей дипломатической победой. Однако для выработки какого бы то ни было нового соглашения времени совсем нет. Чтобы выиграть время и до выборов показать избирателям, что президент двигается в направлении заключения столь грандиозной сделки, США предлагают «хоть завтра» заключить краткосрочное предварительное соглашение.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, стремление Вашингтона поставить предварительную точку в истории с продлением СНВ-3 носит предвыборный характер. Дональд Трамп, таким образом, рассчитывает лишить своего конкурента одного из главных преимуществ — обвинений в том, что президент раскручивает гонку вооружений.

«Трамп хочет оспорить подобные обвинения, заявляя, что он готов договариваться с Россией до президентских выборов, и, тем самым, показать, что он, на самом деле, не нарушает безопасность, а укрепляет ее, и проводит ответственную внешнюю политику», — отмечает эксперт.

Российская сторона, судя по всему, прекрасно понимает, что в переговорном процессе по СНВ-3 появились новые обстоятельства в виде американских выборов, и у команды Трампа теперь гораздо больше стимулов договориться, чтобы после очередного раунда дискуссии выйти к прессе с заявлением о продлении СНВ-3 и подготовке нового амбициозного соглашения о стратегической безопасности.

Поэтому, вероятно, Москва, делая заявления по этой теме так отчетливо настаивает, что стороны далеки от компромисса.

«Если удастся добиться данной договоренности до выборов, то это, безусловно, сработает в пользу Трампа. Это позиционирует его прямо перед выборами в качестве ответственного мирового лидера, который усиливает американскую и международную безопасность. Причем, естественно, Трамп скажет, что он договорился о более выгодной для Америки сделке, чем Байден», — отмечает Дмитрий Суслов.

Действительно, если Трампу удастся воплотить задуманное, то он сможет не только показать избирателям, что он заботится о безопасности, но и напомнить, что Байден готов был продлить соглашение в его нынешнем виде.

«Он будет говорить, что Байден просто слил американские интересы и продлил бы договор на российских условиях, и тем самым, ослабил бы американскую безопасность, а он, Трамп, якобы договорился о том, чтобы продлить СНВ-3 на более выгодных для США условиях, и тем самым, укрепил американскую безопасность. Он заявит, что данная сделка — величайшая, в истории контроля над вооружениями», — резюмирует эксперт.