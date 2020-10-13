Ковид-диссидент у власти: почему растет рейтинг главы Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару стремительно набирает рейтинг на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Росту популярности не мешает даже то, что глава государства известен своим неоднозначным отношением к пандемии: еще в начале эпидемии он сравнивал коронавирус COVID-19 с «легким гриппом».

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Как пишет The Gurdian, рейтинг одобрения Болсонару в Бразилии достиг отметки 40% впервые с января прошлого года. Негативно оценивают работу президента только 29% бразильцев. При этом в начале пандемии показатель поддержки был гораздо ниже, а число негативно настроенных граждан превышало количество сторонников главы государства.

Так, по мартовскому опросу XP/Ipespe, деятельность Болсонару одобряли лишь 28% респондентов, тогда как 42% отрицательно отзывались о его работе на посту президента.

Переломный момент в уровне поддержки президента пришелся на август, когда Бразилия уже плотно занимала второе место по количеству зараженных в мире.

Более 37% опрошенных одобрили действия главы государства в исследовании XP/Ipespe от 15 августа, а количество негативно настроенных бразильцев снизилось до 37%. А к началу сентября число позитивных оценок деятельности Болсонару впервые с мая прошлого года превысило его антирейтинг — установившись на отметке 39% против 34%.

Сам факт роста рейтинга президента Бразилии — достаточно интересный прецедент, поскольку глава государства не отошел от своей критической риторики по отношению к пандемии. В сентябре он уверял, что правительство почти победило эпидемию, хотя к концу месяца количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в республике приблизилось к отметке 5 млн человек. В октябре этот рубеж был пройден, а число жертв вируса перевалило за 150 тыс. человек.

Однако мнение Болсонару насчет коронавируса не изменилось. Более того, глава государства открыто говорил, что самоизоляция во время пандемии — проявление слабости. Попутно он критиковал карантинные меры за нанесение вреда экономике государства.

За подобный подход к эпидемии президента Бразилии не раз сравнивали с американским лидером Дональдом Трампом, который также заверял население в отсутствии опасности и требовал снятия ограничений от губернаторов штатов для восстановления экономики.

Впрочем, президент США признавал, что использовал такую риторику, чтобы не допустить паники, хотя и продолжал игнорировать меры предосторожности — социальную дистанцию и масочный режим. В итоге Трамп сам заразился коронавирусом в начале октября, но смог быстро вылечиться с помощью экспериментальных препаратов.

Заражение вирусом также роднит американского лидера с Болсонару, правда, бразильский президент переболел им еще в июле. По информации местных СМИ, он был инфицирован во время мероприятия в посольстве США в Бразилии, где был без маски и не соблюдал социальную дистанцию.

Почему в подобных условиях рейтинг Болсонару продолжает расти — вопрос спорный. С точки зрения обозревателя The Guardian Дона Филлипса, главной причиной улучшения положения президента стали ежемесячные выплаты экстренной помощи от $108 до $217 для бразильцев.

Президенту удалось убедить людей в том, что именно ему принадлежит заслуга в предоставлении гражданам социальных выплат. Однако изначальное предложение правительства подразумевало выплаты в гораздо меньших объемах, и на их увеличении настоял парламент. Тем не менее поддержка Болсонару растет там, где жители получают экстренную помощь, а таких регионов в Бразилии немало.

Согласно исследованию Get úlio Vargas Foundation, страна сможет поддерживать выплаты только до декабря, затем они скорее всего будут отменены. Формально выйти из ситуации можно за счет повышения налога на богатство, но пока власти не собираются идти этим путем.

В целом экономика государства находится не в лучшем состоянии на фоне пандемии. В частности, целевой дефицит с $22 млрд, как ожидается, вырастет до $162 млрд — серьезная проблема для страны с гиперинфляцией и политической нестабильностью. Бразильский реал рухнул во время эпидемии, а число безработных достигло 13 млн человек.

В совокупности это создает риски для президента, который готовится к выборам 2022 года.

С точки зрения ряда западных СМИ, экстренная программа помощи позволила Болсонару получить поддержку избирателей, но сохранить он ее не сможет — бюджет не позволит сделать программу постоянной.

Тем не менее укрепление позиций президента Бразилии — интересный факт, поскольку Трамп подобным похвастаться не может, несмотря на схожий подход к пандемии. Напротив, в последнее время рейтинги президента США постепенно снижаются.

По опросу SurveyMonkey от 11 октября, деятельность Трамп одобряют только 44% респондентов, когда 54% американцев негативно относятся к работе главы государства. В рамках избирательной кампании на общенациональным уровне президента обгоняет его соперник от демократов Джо Байден — кандидаты получают по 39% и 47% соответственно.

Стоит учитывать, что до выборов в США осталось всего три недели, поэтому у Трампа не так много времени для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей. В этом плане у бразильского лидера ситуация чуть лучше — до дня голосования еще более года.