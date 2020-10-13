«Политический терроризм»: в Госдуме отреагировали на ультиматум Тихановской

Депутат Госдумы Алексей Журавлев раскритиковал ультиматум, выдвинутый белорусскому лидеру Александру Лукашенко его бывшей соперницей на президентских выборах Светланой Тихановской.

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Российский парламентарий указал на неконструктивный характер «народного ультиматума» лидера белорусской оппозиции, в случае невыполнение которого Тихановская пообещала Минску усиленные протесты. «Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — написал Журавлев в Facebook.

В своем обращении к Лукашенко Тихановская заявила, что белорусы, якобы обманутые на выборах, «вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима». Она назвала такую политику властей Белоруссии государственным террором.

«У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключённые должны быть освобождены», — говорится в обращении оппозиционера.

В противном случае она пригрозила национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог, обвалом продаж в государственных магазинах.

При этом тремя днями ранее Лукашенко пошел на контакт с оппозиционерами, находящимися в СИЗО. В следственном изоляторе №1 республиканского КГБ («Володарка») глава республики встретился с Виктором и Эдуардом Бабарико, членом Координационного совета оппозиции Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, политтехнологом Виталием Шкляровым. Также беседу с главой государства вели бывший и.о. председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей, директор Vondel/Hepta, соучредитель «The Village Беларусь» Александр Василевич и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Встреча продлилась четыре с половиной часа, в течение которых президент, как сообщили в его пресс-службе, обменивался мнениями с оппозиционерами по поводу ситуации в стране. «Конституцию на улице не напишешь», — заявил в ходе беседы Лукашенко.

Впрочем, как после встречи уточнил экс-кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, никаких договоренностей между властью и оппозицией по итогам этих переговоров достигнуто не было, а саму встречу нельзя даже назвать диалогом. По его словам, такой формат общения «подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе». Соответственно, главным условием для диалога с Лукашенко он назвал освобождение из заключения участников встречи.

Президент Белоруссии пока не демонстрирует готовность на такие шаги, хотя в своих заявлениях старательно подчеркивает свою заботу обо всех гражданах страны, в том числе и оппозиционерах.

Так, например, Лукашенко уверяет, что Тихановскую он сам отправил в Литву для ее же безопасности. По словам президента Белоруссии, он дал оппозиционерке с собой «на жизнь» $15 тыс., которые были взяты с одного из белорусских госпредприятий. «Домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии ее спас», — посетовал Лукашенко.

Уже будучи за границей, Тихановская на заседании комитета парламента Франции по иностранным делам попросила французских депутатов рассмотреть возможные варианты финансовой поддержки Белоруссии в случае смены власти в стране. Однако она отметила, что помощь не следует оказывать до наступления «переходного периода». «Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Беларуси. Мы можем построить новую страну, это будет Беларусь будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки», — сказала она.

Координационный совет оппозиции по транзиту власти в Белоруссии был создан именно по инициативе Тихановской. Однако республиканская Генпрокуратура посчитала, что его деятельность не соответствует законодательству. Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, составляет пять лет лишения свободы.

При этом после возбуждения на лидеров оппозиции уголовных дел в Белоруссии Тихановская была помещена в базу разыскиваемых лиц МВД России в рамках взаимных соглашений СНГ. Уголовное производство против Тихановской в России не ведется.

В прошедшее воскресенье в белорусских городах прошли очередные марши протеста, которые жестко разгоняли сотрудники ОМОНа. По данным «Весны», силовики по всей стране задержали 585 человек.

Прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин заявил, что за все время митингов около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности. По его словам, две трети виновных были арестованы, более тысячи человек получили наказание в виде административного штрафа.