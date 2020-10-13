Реализация Конституции: Госдума одобрила президентские законы

Госдума приступает к рассмотрению президентских законопроектов, направленных на реализацию новых конституционных норм.

На пленарном заседании 13 октября депутаты приняли в первом чтении три инициативы: проект нового закона о правительстве России и изменения в законы о Конституционном суде (КС) и прокуратуре.

Как говорил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, на совете нижней палаты парламента было принято решение в условиях роста заболеваемости COVID-19 сосредоточиться на наиболее важных законопроектах, которые необходимо рассмотреть в ближайшее время.

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Госдума собирается и дальше работать по такому графику, то есть рассматривать неотложные законопроекты, связанные с реализацией положений Конституции, а также подготовкой к принятию федерального бюджета. По словам Жукова, рассмотрение других законопроектов будет временно перенесено на более поздний срок. Касательно трех президентских инициатив, они поступили в парламент 22 сентября в пакете с остальными законопроектами, связанными с поправками к Конституции.

Изменения в работе правительства

Проект федерального конституционного закона «О правительстве» — один из наиболее важных, так как предусматривает обновление процедуры формирования кабинета министров. Стоит указать, что это новый закон, а не поправки в действующий федеральный конституционный закон, принятый в 1997 году.

Так, согласно законопроекту,

премьер-министр России, его заместители и федеральные министры, за исключением глав силовых ведомств, назначаются президентом только после утверждения их кандидатур со стороны Госдумы. При этом нового главу правительства предлагает лично президент, а вице-премьером и министров — премьер-министр.

Кроме того, глава государства получает возможность снять с поста премьер-министра, не распуская правительство. Назначение руководителей силовых ведомств предполагается проводить после консультаций президента с Советом Федерации — верхняя палата парламента получает соответствующее представление, а затем выносит вердикт в отношении предложенных кандидатов.

Новый закон определяет статус правительства, ограничения для членов правительства, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Более того, кабмин могут наделить полномочиями по защите семьи и детства, в частности, брака как союза мужчины и женщины.

От старого закона инициатива отличается рядом ключевых факторов. Во-первых, президент может назначить новое правительство только после утверждения со стороны Госдумы и консультаций с Совфедом — в настоящее время все члены правительство назначаются указом президента, и у премьера нет возможности обязать главу государства утвердить ту или иную кандидатуру.

Теперь же президент исключается из процесса по утверждению федеральных министров, не входящих в силовые ведомства. Если депутаты выбор премьера одобрили, президент обязан своим указом назначить кандидатов на соответствующие должности.

Во-вторых, консультации с Совфедом по министрам силовых ведомств накладывают на главу государства обязанность обсуждать назначение тех или иных кандидатов — до этого такого механизма не было, президент лишь утверждал новых министров по представлению премьера. Хотя, по сути, назначение того или иного министра не ставится в зависимость от результатов обсуждений в Совфеде.

Закон о Конституционном суде

Еще один важный президентский проект касается внесения изменений в закон о Конституционном суде,

главное из которых заключается в сокращении численности судей КС, согласно инициативе, теперь их будет 11, включая председателя и его заместителя. Прошлая редакция закона предусматривала 19 судей, а у председателя КС было два заместителя.

В соответствии с проектом, КС также предлагается наделить новыми полномочиями. Так, суд получит право проверять конституционность федеральных и местных законопроектов — в первом случае до подписания президентом, а во втором до их обнародования главой региона.

Кроме того, КС сможет разрешать спор об исполнении решений межгосударственных органов, международных или иностранных судов, если они противоречат Основному закону России. При этом расширено количество оснований для прекращения статуса судьи Конституционного суда. В случаях совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, они могут быть лишены мантии по представлению президента в Совфед.

Кроме того, изменяется сам механизм увольнения судей. В настоящее время право на прекращение полномочий судьи КС также принадлежит Совфеду, но сделать он это может только по представлению самого суда — его должны поддержать не менее двух третей действующих судей.

Если же говорить о праве КС по проверке федеральных и местных законопроектов, то это лишь новый законный способ для главы государства отклонить ту или иную инициативу. Президент и так может отклонить любой закон, принятый Госдумой и одобренный Совфедом, использовав право вето. Однако парламент может преодолеть запрет с помощью повторного принятия инициативы со стороны не менее двух третей от общего количества парламентариев. Теперь же президент может вновь отложить вступление закона в силу, направив его на проверку в Конституционный суд.

Касательно наделения КС полномочий по решению вопросов о возможности исполнения решений международных органов, таким правом суд обладал и до этого. В частности, признавал возможным неисполнения ряда решений ЕСПЧ, так как они противоречили Конституции России. Однако теперь КС обязан рассматривать решения международных организаций и органов на соответствии Основному закону страны, и блокировать их в случае наличия противоречий.

Изменение закона о прокуратуре

13 октября Госдума также рассмотрела в первом чтении закон, касающийся изменений в закон о прокуратуре. Так, документом закрепляется, что прокуратура — «единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции».

Ключевое изменение — новый механизм по назначению генерального прокурора, его заместителей, а также региональных, военных прокуроров и других специализированных прокуратур.

Согласно проекту, теперь назначение будет проходить после консультации президента с Советом Федерации. В настоящее время прокуроры, за исключением генпрокурора, назначаются главой государства по представлению генерального прокурора.

Как ожидается, Госдума завершит рассмотрение всех президентских инициатив до конца октября. Если изменения будут одобрены во всех трех чтениях к этому времени, Совет Федерации сможет приступить к обсуждению инициатив уже в начале ноября.