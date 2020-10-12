Разговор на равных: Лукашенко проведал оппозиционеров в СИЗО

После состоявшейся встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко двух белорусских оппозиционеров выпустили из СИЗО КГБ. Как сообщает ТАСС, из-под ареста вышли активист штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, политолог Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

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«Власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле», — заявил Воскресенский. По его словам, разговор в СИЗО с Лукашенко длился около пяти часов, был «очень продуктивным, порой на повышенных тонах, но в итоге закончился большим конструктивом».

По словам Воскресенского, после разговора Лукашенко поручил ему подготовить «альтернативные предложения по изменению конституции» и изложить подходы к «освобождению лиц, оказавшихся <…> не так общественно опасных для страны, как казались на первом этапе».

Выпущенный из СИЗО политолог также отозвался о поведении Лукашенко. По его мнению, визит президента в изолятор — «ядерный взрыв, ядерная бомба в сфере общественного мнения». По его словам, Лукашенко показал себя как «сильного, мужественного, умеющего держать удар» человека.

В начале августа, вскоре после президентских выборов и начала массовых акций протеста, Юрий Воскресенский и его 18-летний сын Артур были похищены неизвестными. Тогда же еще шесть человек из штаба Бабарико были задержаны в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков.

20 августа в Facebook Воскресенского появилась видеозапись, на которой активист критикует оппозицию, обвиняя противников режима Лукашенко в попытках «раскачать обстановку» в Белоруссии.

«Долго думал, анализировал и вдруг осознал. Независимая Беларусь с проблемами, или ее потеря? Для меня выбор очевиден», — говорится в подписи к видео.

Родные и друзья задержанного политолога считают, что он делал подобные заявления под давлением госбезопасности.

По словам второго отпущенного из СИЗО оппозиционера, главы IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, важно разделять политику и бизнес — и в Белоруссии «для бизнеса созданы необходимые условия».

«Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть. Основным вопросом была экономика, был вопрос о внесении поправок в конституцию. Были и другие моменты, которые были высказаны», — отметил он.

В начале сентября четверых топ-менеджеров PandaDoc арестовали на два месяца по делу о хищении. Основатель стартапа Микита Микадо ранее поддержал протесты в Белоруссии и пообещал оказать помощь силовикам, решившим подать в отставку на фоне гражданского противостояния в стране.

Компания пригрозила уйти из Белоруссии, если задержанных не отпустят. Дело было заведено задним числом, считают в PandaDoc, и топ-менеджеров должны отпустить в течение 10 суток, если обвинения не будут предъявлены.

Визит Лукашенко в СИЗО продолжался около 4,5 часов, заявили в близких к его пресс-службе каналах. На встрече с президентом присутствовали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико, член президиума Координационного совета Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, член президиума КС Илья Салей, директор Vondel/Hepta, соучредитель «The Village Беларусь» Александр Василевич, а также Кирилл Бадей, до ареста занимавший позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

«Конституцию на улице не напишешь», — заявил в ходе беседы с арестантами Лукашенко.

В день этой встречи белорусский правозащитный центр «Весна» опубликовал статистику, согласно которой с мая нынешнего года — с начала старта кампании по выборам президента республики — правоохранители завели более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников акций протеста, прошедших после выборов. 94 фигуранта названы политзаключенными.

Накануне в белорусских городах прошли очередные марши протеста, которые жестко разгоняли сотрудники ОМОНа. По данным «Весны», в воскресенье по всей стране задержали 585 человек. Ранее прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин заявил, что около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности за все время с начала протестов в Минске. По его словам, две трети виновных были арестованы, более тысячи человек получили наказание в виде административного штрафа. ОМОН и внутренние войска разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях и издевательствах силовиков над задержанными.