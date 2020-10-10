«Во многом зависим»: новый премьер Киргизии о России

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на пресс-конференции в государственной резиденции Верховного совета «Ала-Арча» в субботу, 10 октября, назвал Россию стратегическим партнером своей страны.

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По его словам, Бишкек всегда сотрудничал с Москвой, и такое партнерство будет продолжаться в дальнейшем, передает информационный портал Barakelde.

«Если я правильно помню, Иссык-Куль был одной из первых стран, присоединившихся к России в 1850-х годах. С тех пор мы с Россией», — напомнил политик.

Он признал зависимость Киргизии от России в геополитическом и военном плане.

«Мы во многом зависим от России. Вот почему мы работаем», — подчеркнул Жапаров.

Жапаров был утвержден в должности премьер-министра по решению депутатов Жогорку Кенеш – однопалатного республиканского парламента. Состав правительства новый премьер решил оставить прежним.

Однако позже выяснилось, что вице-премьер Эркин Асрандиев выразил намерение подать в отставку. Также сообщалось, что министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев не войдет в состав правительства.

Жапаров родился в 1968 году в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области, в 1986 году окончил среднюю школу и в том же году поступил в Университет физической культуры во Фрунзе.

В 1987 году был призван в ряды Советской Армии, до 1989 года занимал должность начальника радиотелеграфного управления в Новосибирске. Ему было присвоено звание «Отличник Советской Армии». С 1989 по 1991 год продолжил образование в Институте физической культуры.

Затем занимал различные руководящие должности в киргизских коммерческих предприятиях. В 2006 году окончил юридический факультет Киргизско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, получив второе высшее образование.

В настоящее время в республике наблюдается сложная социально-политическая ситуация. В воскресенье, 4 октября, в Киргизии состоялись выборы в парламент страны.

Предварительные результаты показали, что в законодательный орган прошли две проправительственные партии и две центристские. Остальные не преодолели порог в 7%. Одну из проигравших партий — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сторонники оппозиционных партий, которые не прошли в парламент, заявляли о многочисленных нарушениях на выборах. При этом сам президент страны признал, что во время избирательного процесса проблемой стал подкуп голосов. Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.

Свое недовольство оппозиционеры выразили при помощи массовых уличных протестов. В ночь на вторник демонстранты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства.

После этого они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности, освободили из СИЗО Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.

К утру 6 октября были захвачены и разгромлены резиденция киргизского парламента Белый дом, мэрия Бишкека, здание правительства и даже СИЗО Госкомитета нацбезопасности, в котором содержались бывшие чиновники высших рангов.

Во время столкновений пострадали более 1,2 тыс. человек, один человек погиб.

Атамбаев отбывал срок за незаконное освобождение криминального авторитета. Кроме того, он является основным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе прошлого года. Вместе с ним по этому делу проходит экс-глава администрации президента Фарид Ниязов.

В свою очередь, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков снял с должности премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. Лидеры оппозиции создали свой координационный совет по управлению страной. Оппозиционеры выдвинули на должность киргизского премьера освобожденного из колонии Жапарова.

Сейчас Жээнбеков, по заверению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Глава государства неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу. Пока официальных переговоров не было.

Однако Жапаров заявил, что Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней.

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней», — сообщил премьер.