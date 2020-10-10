Обмен мнениями: Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, встретился в следственном изоляторе республиканского КГБ с лидерами оппозиции, сообщает информационный портал Tut.By.

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На встрече в СИЗО №1 («Володарка») присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

Также беседу с главой государства вели бывший и.о. председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Встреча продлилась четыре с половиной часа, в течение которых президент обменивался мнениями с заключенными оппозиционерами по поводу ситуации в стране.

«Конституцию на улице не напишешь», — заявил в ходе беседы Лукашенко.

В день этой встречи белорусский Правозащитный центр «Весна» опубликовал статистику, согласно которой с мая нынешнего года — с начала старта кампании по выборам президента республики — правоохранители завели более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников акций протеста, прошедших после электоральной процедуры.

94 фигуранта названы политзаключенными.

Правозащитники также перечислили самые распространенные статьи УК, по которым возбуждались дела на политических оппонентов Лукашенко: «Массовые беспорядки», «Организация или участие в нарушении общественного порядка», «Сопротивление сотруднику правоохранительных органов», «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и «Уклонение от уплаты налогов».

В последнее время на оппозиционеров стали заводить дела еще и по статьям «Клевета» и «Хулиганство».

Днем ранее стало известно, что белорусские власти способствовали выезду экс-претендента на пост президента республики Светланы Тихановской из Белоруссии в Литву. По словам Лукашенко, он дал ей с собой «на жизнь» $15 тыс., которые были взяты с госпредприятия.

Как указал глава государства, лидер белорусской оппозиции сама попросила вывезти ее из страны. Как передает «Sputnik.Беларусь», Лукашенко заявил, что Тихановская пришла на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву. Тот доложил об этом президенту.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ [Оперативно-аналитического центра при президенте]. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что оппозиции в начале акций протестов не хватало «сакральной жертвы», которой могла бы стать бывший кандидат на пост главы государства.

В связи с этим он решил защитить Тихановскую и поручил КГБ охранять штаб оппозиции. В операции по предотвращению преступления участвовали 120 силовиков — Тихановскую вывезли в Литву.

Позднее Тихановская была помещена в базу разыскиваемых лиц МВД России в рамках взаимных соглашений по линии СНГ.

В прошлом месяце Тихановская призвала Европу оказать максимальное давление на Лукашенко. С таким заявлением она выступила на заседании комитета парламента Франции по иностранным делам.

«Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Белоруссии. В то же время, надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации», — считает оппозиционер.

Евросоюз ввел санкции против 40 представителей белорусских властей в начале октября.

После того как 9 августа в Белоруссии прошли выборы, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал около 80% голосов, а Тихановская — около 20%, в стране начались массовые акции протеста.

Тихановская и ее сторонники заявили, что результаты электоральной гонки были сфальсифицированы в пользу действующего главы республики.

В республике по инициативе Тихановской был создан Координационный совет оппозиции по транзиту власти, однако Генпрокуратура посчитала, что его деятельность не соответствует законодательству, признав его незаконным.