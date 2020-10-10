«В России нет»: МИД назвал «Новичок» западным брендом

МИД России заявил, что с токсичными веществами группы «Новичок» работали не менее 20 западных стран. На сегодняшний день у них есть порядка 140 вариантов таких химических соединений.

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Впервые структура и масс-спектр «Новичка» были представлены в 1998 году. Эту информацию занесли в спектральную базу данных Американского института стандартов.

Упомянутое соединение стало основой для формирования целого семейства токсичных химикатов, которые не подпадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия. По данным российского ведомства, с ними работали не только американцы, но и специалисты не менее чем 20 западных стран.

Российские дипломаты заверили, что «Новичок» — это чисто западный бренд.

В министерстве подчеркнули, что это вещество синтезировано и есть около 140 вариантов его соединений. В России, по информации МИД, его нет: «все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем».

В МИД заявили, что заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об абсурдности претензий Москвы к Берлину и ОЗХО в ситуации с блогером Алексеем Навальным возмутительно и не выдерживает критики.

«Все, чего мы хотим — получить правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения всеобъемлющего, объективного и непредвзятого расследования всех обстоятельств произошедшего с Навальным инцидента», — обратили внимание российские дипломаты.

В министерстве добавили, что российскую сторону интересует, кто стоит «за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией». «В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами», — указали в ведомстве.

Дипломаты напомнили немецкой стороне об обязательствах по «Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней».

«Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются», — заявили в МИД, напомнив таким образом на поданные ранее запросы в правоохранительные органы ФРГ.

Алексею Навальному стало плохо при перелете 20 августа из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске. Блогера доставили в местную больницу, где врачи пришли к выводу, что его тяжелое состояние обусловлено нарушением обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили.

Но это удалось сделать специалистам из Германии. Родственники Навального запросили его госпитализацию в ФРГ. Там его обследовали в берлинской клинике, после чего якобы нашли остатки ядовитого химического вещества. В связи с этим немецкие политики обвинили в произошедшем Москву, которая отрицает свою причастность к инциденту.

Российская сторона запросила подтверждения позиции Германии по этому вопросу, но так и не дождалась ответа.

«Не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела. Это обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей Навального гражданки Певчих, проживающей в Великобритании, другие важнейшие прикладные аспекты», — сказали в МИД России.

В «важнейшие аспекты» дипломаты включили «разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным».

Ранее в МВД России заявили, что информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, передает РИА «Новости».

По факту ложных сообщений о минировании аэропорта было возбуждено уголовное дело. «Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба», — говорится в заявлении ведомства.

Предметов, которые бы представляли опасность для граждан, обнаружено не было. При этом проверки, которые провели полицейские, не повлияли на работу учреждений, добавляет агентство. Правоохранители установили, что анонимное сообщение о минировании поступило из Германии.