«Много интересов»: почему Запад не вводит санкции против Турции

В последнее время некоторые страны все чаще поднимают вопрос о возможном введении санкций против Турции. В очередной раз с таким предложением 7 октября выступили сенаторы Крис Ван Холлен от Демократической партии США и Джеймс Лэнкфорд от Республиканской.

Они призвали Госдепартамент США ввести против Анкары ограничительные меры из-за планируемых ею новых испытаний российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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«Мы обеспокоены в связи с сообщениями об активировании Турцией радаров системы С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16, возвращавшихся в конце августа с учений Франции, Италии, Греции и Кипра, посвященных агрессии Турции в Восточном Средиземноморье. <...> В прошлом году турецкие F-16 пролетали над Анкарой в рамках тестирования С-400, что, как отмечают представители администрации, может позволить России следить за союзниками по НАТО», — говорится в послании сенаторов, адресованном госсекретарю Майклу Помпео. Его текст размещен на сайте Ван Холлена.

Составители документа запросили к 14 октября предоставить информацию об активации системы обнаружения возвращавшихся с учений самолетов. Они также поставили вопрос о том, внедряла ли Турция систему связи стандарта Link-16 в С-400.

Такое послание сенаторов появилось после того, как 6 октября газета Yeni Akit сообщила о возможном проведении Турцией испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье. Издание также опубликовало видеокадры, на которых, как утверждают журналисты, запечатлено перемещение части системы ПВО С-400 «Триумф» через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны. Кроме того, в газете обратили внимание на уведомление властей страны о закрытии воздушного пространства над Синопом, которое, как предположили в статье, могло быть издано по случаю готовящихся испытаний.

С-400 стали камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Анкары еще в тот момент, когда Турция приобрела эти системы у Москвы.

Соединенные Штаты до сих пор пытаются заставить турецкую сторону отказаться от этого оружия, предполагая, что российские системы могут собирать информацию об американских истребителях. Вашингтон исключил Анкару из программы по производству истребителей 5-го поколения F-35 и грозил введением санкций. Впрочем, с ограничительными мерами Соединенные Штаты не спешат. Анкара предупредила, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

К ограничительным мерам в отношении Турции в октябре перешла и Канада. Министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил о приостановке действия разрешений на экспорт вооружений Анкаре после появления сообщений об использовании канадских технологий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Глава внешнеполитического ведомства Канады поручил провести проверку этой информации.

«В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и из-за продолжающихся боевых действий я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации», — пояснил Шампань.

Кроме того, неодобрение со стороны Запада вызывает и тот факт, что в конфликте в Нагорном Карабахе Турция открыто выразила поддержку Азербайджану. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал такое поведение опасным и необдуманным. «И мы этого не допустим. Я говорю совершенно четко Армении и армянскому народу: Франция будет выполнять свою роль, и мы будем бдительны к уважению к семьям, народу, суверенитету. Мы не примелем никаких заявлений, способствующих эскалации», — подчеркнул глава Франции.

Еще одна ситуация, которая способствует осложнению отношений Турции с Западом, связана с политикой Турции по Греции.

Это единственные страны-члены НАТО, воевавшие друг против друга, уже будучи в составе альянса. Конфликт между ними произошел в 1974 году на почве этнических проблем на Кипре, где живут турки и греки. Народные волнения начались после получения островом независимости в 1960 году, а 14 лет спустя здесь произошел военный переворот. Тогда на территорию Кипра вторглась Турция. Греки-киприоты пользовались поддержкой вооруженных сил Греции. В итоге Кипр был разделен на две части: большую населяют греки, а меньшая считается непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра.

В связи с такой политической ситуацией между Турцией и Грецией периодически вспыхивают конфликты, из-за которых ЕС и поднимает вопрос санкций. В частности, в середине августа кипрские власти обвинили Анкару в проведении работ в исключительной экономической зоне Кипра, уточнив, что речь идет о «несанкционированных и незаконных действиях бурового судна Yavuz и сопровождающих его судов в ИЭЗ на континентальном шельфе Кипра».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце августа призвал Турцию воздержаться от провокаций в Восточном Средиземноморье и перейти к переговорам с Грецией и Кипром по урегулированию конфликта и разграничению морского шельфа. Он предупредил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе ЕС может принять решение о введении новых санкций в отношении Анкары.

«[В Евросоюзе] растет разочарование в связи с поведением Турции, поэтому в Совете ЕС [...] попросили рабочие группы ускорить работу по введению новых санкций против большего числа лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ [Турции в Средиземном море]», — сообщил Боррель.

На фоне складывающейся политической ситуации, при которой Турция оказалась задействована в целом ряде конфликтов и споров, ее отношения с Западом стремительно ухудшаются.

В связи с этим в Европе все чаще встает вопрос о перспективах политической изоляции Турции.

Но эксперты сходятся во мнении, что такой расклад вряд ли стоит считать возможным. В частности, об этом «Газете.Ru» сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Евросоюз вряд ли будет вводить какие-то жесткие меры в отношении Турции, потому что у нее очень мощный рычаг давления на ЕС в виде беженцев, которые находятся на турецкой территории. Если ЕС будет вводить какие-то болезненные меры, то Турция просто выпустит беженцев в Европу, и у нее появится еще одна головная боль», — констатировал эксперт.

На зависимость ЕС от отношений с Турцией обратил внимание и руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его словам, европейский бизнес крепко интегрирован в турецкую экономику, у множества компаний смешанный капитал. По этой причине санкции, как считает эксперт, носили и будут носить ощутимый, но не катастрофический характер. «Турция также продолжает хоть и формально, но оставаться страной-кандидатом в ЕС. Это дает свои экономические преференции», — пояснил он «Газете.Ru».

К тому же Турция прекрасно отдает себе отчет, что эти санкции не достигнут цели, уточнил эксперт.

Позиции о том, что Турция не может оказаться в политической изоляции, придерживается и старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Слишком много интересов завязано на этом регионе. Никакие санкции из ранее введенных так работать и не стали. В ЕС никто, кроме Макрона, не готов вступить в решительную схватку с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждать можно, но реальных действий за этим вряд ли последует», — сказал он «Газете.Ru».

Более того, Чупрыгин отметил, что политика Эрдогана приносит реальные дивиденды и никто не решится бросить вызов Анкаре. По мнению эксперта, на сегодняшний день на политической арене нет других таких акторов.

Не имеет смысла говорить и о выходе Турции из НАТО, уверены специалисты.

В данном случае, как считает Дмитрий Суслов, речь идет уже, главным образом, о заинтересованности США в Анкаре.

«Выход Турции из НАТО противоречит интересам США, которые будут удерживать Турцию. Если Турция выйдет из НАТО, влияние Запада в целом в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке резко сократится», — подчеркнул замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.