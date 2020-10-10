Спасет жизни: в «Слуге народа» призвали купить российскую вакцину

Украинский депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура предложил закупить российскую вакцину против коронавируса, если она будет эффективна.

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«Мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. Если эффективность свою российская вакцина покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, мы будем обязаны закупать, я считаю», — отметил парламентарий Верховной рады в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил, что Украина закупает уже в России газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.

Качура добавил, что для властей страны в приоритете должно быть здоровье населения. «Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что

главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — подчеркнул депутат.

Несколько дней назад глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обсудил с российским президентом Владимиром Путины возможность поставки вакцины от коронавируса на Украину.

Он заверил главу государства, что испытал вместе с семьей российский препарат на себе, «не было никаких осложнений, очень легко перенесли». «Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина в том числе попала и на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены», — сказал Медведчук на встрече с президентом России.

Путин отметил, что возможность поставок есть, но прежде всего следует обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признавал, что Украина самостоятельно не сможет разработать вакцину от коронавируса. Но, по его мнению, в стране можно наладить производство препарата, договорившись с производителями.

После переговоров Медведчука с Путиным Зеленский призвал не верить заявлениям политиков, которые заверили, что привились российской вакциной Спутник V от коронавируса. По словам Зеленского, Киев больше доверяет Евросоюзу, который пообещал поставить в страну «настоящую» вакцину.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому

не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В ответ на это заявление депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская отметила, что отказ украинских властей покупать российскую вакцину, которая находится на стадии пострегистрационных испытаний, может говорить о том, что политики «готовы пожертвовать здоровьем своих граждан» ради личных рейтингов.

«В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом на Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может», — приводит ее слова пресс-служба партии.

«Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей», — добавила парламентарий.

Она выразила мнение, что Медведчук, как представитель Украины, сделал то, что «должна была сделать власть», — провел переговоры с российским руководством по вопросу поставок российской вакцины от коронавируса.