«Ему дадут ответы»: Трамп отказывается от дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в проведении виртуальных предвыборных дебатов со своим соперником Джо Байденом. По его мнению, кандидат от Демократической партии будет заранее знать ответы на подготовленные к дискуссии вопросы, если прения будут проходить в дистанционном формате.

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«Я не Джо Байден, я не буду проводить виртуальные дебаты, сидя перед экраном компьютера. У него [Байдена] в таком случае будут ответы. Они дадут ему ответы — точно так же, как ему сообщают о том, какие вопросы будут задавать на пресс-конференциях. Они дают ему ответы, они дают ему вопросы, что это вообще за пресс-конференции?» — отметил глава государства.

С точки зрения Трампа, решение комиссии по президентским дебатам США вызывает только смех — ведомство мотивировало перенос дебатов в виртуальный формат тем, что президент в начале октября заразился коронавирусом. По словам американского лидера, если комиссия выступает против очных дебатов, можно попробовать провести прения без ее помощи, воспользовавшись независимой площадкой.

Ситуация вокруг второго раунда теледебатов Трампа и Байдена ухудшилась 8 октября, когда комиссией как раз было принято решение о переводе прений в дистанционный формат.

Дискуссия должна была состояться 15 октября, и если штаб демократа согласился с таким типом дебатов, то Трамп изначально выступил резко против.

Вместо прений, президент США рассчитывает провести предвыборный митинг. Байден же решил ответить на вопросы избирателей, публичная дискуссия опять-таки должна пройти в дистанционном формате. При этом если сам Трамп не желает проводить виртуальную дискуссию с демократом из-за возможных нарушений, у Байдена его отказ расценивают как «нежелание отвечать на вопросы о своих неудачах».

В итоге вторые дебаты кандидатов находятся под угрозой срыва, учитывая, что всего до выборов было запланировано три подобных мероприятия. То есть Трамп и Байден лишают себя возможности донести свое видение будущего США до многомиллионной аудитории, а в особенности — до колеблющихся избирателей.

Вирусная проблема

Вопрос находится в подвешенном состоянии, поскольку до прений остается еще шесть дней. Пока комиссия по президентским дебатам занимает твердую позицию в отношении организации второго раунда прений. Так, сопредседатель комиссии Фрэнк Фаренкопф заверил, что это решение никто пересматривать не будет. По его словам, соответствующее просьба избирательного штаба Трампа была отклонена.

При этом Байден, по сути, готов к очным дебатам с президентом, единственное условие кандидата — доказательство того, что Трамп больше не заразен.

Представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд также отмечала, что данное подтверждение должны будут предоставить и помощники главы государства.

Сам Трамп в своем состоянии не сомневается, планируя проведение нового предвыборного митинга во Флориде 10 октября. Президент ссылается на то, что его лечащий врач Шон Конли это решение уже одобрил, хотя изначально доктор Трампа говорил о 12 октября.

Как пишет New York Times, момент с возобновлением очных встреч главы государства с избирателями вызывает серьезные опасения, поскольку нарушает официальные рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Ведомство разрешает инфицированным COVID-19 встречаться с другими людьми через 10 дней после появления первых симптомов, если у пациента не наблюдалось высокой температуры и других осложнений.

Трамп сообщил о заражении вечером 1 октября, а значит его митинг 10 октября нарушит установленные нормы. Кроме того, издание отмечает, что президент прошел лечение экспериментальными препаратами, один из которых скрывает лихорадку, поэтому подтвердить отсутствие высокой температуры у Трампа будет проблематично.

Если американский лидер все же проведет митинг, отказавшись выполнять официальные рекомендации — это не станет чем-то сенсационным, так как президент с начала пандемии всячески принижал опасность вируса.

Однако NYT подчеркивает, что специалисты видят угрозу здоровью Трампа в возобновлении публичных мероприятий, так как симптомы болезни могут неожиданно обостриться.

Срыв дебатов?

Впрочем, скорее всего возможные угрозы собственному здоровью мало беспокоят президента США, так как до выборов остается уже меньше месяца. В гонке устойчиво лидирует Байден, в ряде опросов уже опережая Трамп более чем на 10%. К примеру, согласно исследованию USC Dornsife от 7 октября, действующий президент набирает 42% рейтинга на общенациональном уровне, а его оппонент получает 53%.

Показатели Трампа отчасти ухудшились на фоне его заболевания коронавирусом, а также не слишком успешных первых дебатов с Байденом.

Дискуссия по большей части состояла из взаимного обмена оскорблениями, а не конструктивного обсуждения важных для американцев вопросов.

По факту первые дебаты стали провалом для обоих кандидатов, хотя демократ все же смог получить ряд плюсов от прений, в том числе установить рекорд по сборам в свой предвыборный фонд.

Тут стоит упомянуть, что в октябре 2016 года у Трампа наблюдались похожие проблемы с рейтингами из-за публикации скандальной записи его непристойных разговоров о женщинах с телеведущим Билли Бушем. Однако публикация украденных электронных писем его соперницы Хиллари Клинтон, содержащих секретную информацию, сгладила ситуацию.

По информации ряда американских СМИ, в этот раз Трамп ожидал похожего слива, правда не от WikiLeaks, а со стороны госсекретаря Майка Помпео. Кроме того, президент разочарован своей командой из-за отсутствия разбирательства против его предшественника Барака Обамы и Байдена — их глава государства обвиняет в установлении слежки ФБР за его штабом в 2016 году.

Ничего из этого сделано не было, так что своеобразный перезапуск кампании Трампу действительно необходим.

Его излечение от коронавируса может принести свою пользу — пандемия остается главной темой для избирателей в США. Однако возникает вопрос, почему президент не готов идти на дистанционные дебаты с Байденом, но согласен поставить свое здоровье под угрозу с митингами.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин, подозрение президента в том, что Байден будет знать ответы на вопросы дебатов отнюдь не беспочвенное.

«Даже когда был первый раунд дебатов, многие присматривались к ушам Байдена. Есть ли у него наушник, в который ему будут подсказывать. А в данном случае весь смысл дебатов меняется, если это будет проходить дистанционно. Конечно, Трампу нужно донести свою точку зрения до своих соратников и колеблющихся избирателей, но не через игру в поддавки», — отметил эксперт.

С точки зрения Домрина, по дебатам Трамп занял вполне типичную позицию, выступил с заявлением, а теперь собирается начать торговаться.

При этом срыв второго этапа прений, вероятно, сыграет в пользу Байдена — президенту необходимо говорить, чтобы избиратели его услышали.

«Что касается его собственной болезни, пока Байден сидел в бункере, Трамп мотался по всей стране. Критики президента сетовали на то, что мол не досмотрел, да еще и жену заразил. С другой стороны, у населения появляется симпатия к Трампу как к народному президенту — мы все болели, и президент был вместе с нами. Те, кто желает смерти Трампу от коронавируса обрадовались, а люди, считающие его своим президентом, естественно желали ему скорейшего выздоровления», — резюмировал эксперт.