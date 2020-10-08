«Проблема не будет решена»: Евросоюз обсуждает что делать с беженцами

Накануне прошла видеоконференция министров внутренних дел Евросоюза, в ходе которой обсуждался новый миграционный план. За последнее время страны-члены ЕС вновь столкнулись с необходимостью сесть за стол переговоров и поднять одну из самых неприятных для себя тем.

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Из-за пандемии COVID-19 приток мигрантов значительно вырос, каждый прибывший должен был провести две недели на карантине, лагеря переполнились, а принимающие беженцев страны относились к ним с еще большей опаской. В сентябре в одном из крупнейших в Европе лагере для беженцев «Мориа» случился пожар. Там находились 12,8 тыс. человек — это в четыре раза больше предполагаемой вместительности лагеря. Пожар произошел вскоре после того, как были выявлено 35 случаев заражения коронавирусом среди беженцев, проживающих в лагере.

Лидеры ЕС вынуждены были разрешить проблему переполненности лагерей в странах Средиземного моря. Так называемое Дублинское соглашение предусматривает, что такие государства, как Италия и Греция, куда прибывают мигранты, являются ответственными за процедуры предоставления убежища. Германия, председательствующая в Совете Европы, предложила всем членам содружества принять у себя беженцев из Греции. Вскоре исполнительная власть ЕС начала работу над новым планом, призванном разрешить проблему с мигрантами.

Как и ожидалось, категорически против обязательного приема беженцев выступили Польша и Венгрия, несмотря на то что Еврокомиссия предложила выплату странам, принимающих у себя мигрантов, в размере €10 тыс. евро на каждого взрослого человека.

Германия и Франция, как лидеры содружества пытались как можно скорее найти решение вопроса. А страны Средиземного моря продолжали высказывать возмущение тем, что вынуждены в одиночку справляться с притоком беженцев во время пандемии.

Иными словами, Евросоюзу пришлось вспомнить о неприятном миграционном кризисе 2015 года, поскольку существующие правила продемонстрировали свою нежизнеспособность.

В 2015 году более миллиона человек добрались до берегов ЕС, чем был вызван рост ультраправых настроений в содружестве. В настоящее время Евросоюз ежегодно принимает до 1,5 млн беженцев, приезжающих на законных основаниях для проживания и работы, и только 140 тыс. лиц, ищущих убежища, прибывают нелегально. Как сообщает The Guardian, в среднем около 370 тыс. заявлений отклоняются ежегодно, но только треть людей высылается на родину.

«Наша цель состоит в том, чтобы Европа сосредоточила внимание на тех, кто нуждается в защите, включая, конечно, тех, кто бежит от гражданской войны, — сказал перед конференцией журналистам министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. — Но мы также хотим порядка, а это значит, что в будущем мы не будем впускать так много людей, которые на самом деле не нуждаются в защите».

Согласно предложению Еврокомиссии, страны-члены ЕС будут обязаны помогать друг другу в соответствии с идеей «обязательной солидарности»: либо принимая мигрантов, либо спонсируя их возвращение в страны происхождения, либо предлагая материальную помощь на местах в странах прибытия.

Но если страна находится под сильным миграционным давлением, ЕК хочет, чтобы кризисный механизм обязывал правительства других членов ЕС принимать людей у себя или же отправлять их обратно.

Если беженец не может быть отправлен обратно в течение восьми месяцев, тот член ЕС, который отвечает за процесс, будет вынужден принять его у себя.

В целом, план выглядит компромиссным, однако именно такой компромисс не устраивает полностью ни одну из сторон.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе саммита ЕС в июне 2018 года, которые предполагают, что меры по переселению беженцев возможны только на добровольной основе.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил журналистам: «В кризисных ситуациях все государства должны быть обязаны распределять беженцев из стран прибытия».

Министр по вопросам миграции Греции Нотис Митарачи перед встречей заявил Politico, что новый план ЕС по борьбе с миграцией должен привести к справедливому перераспределению лиц, ищущих убежища, среди членов блока, иначе он обречен на провал. Афины по-прежнему считают, что меры, предложенные ЕК, несправедливы.

«Мы находимся в начале долгого и трудного обсуждения. Наметки о пакте, предложенном ЕС, верны, но он все еще требует большой работы», — сказал он.

Несмотря на то что количество беженцев сейчас намного ниже показателей пика миграционного кризиса в 2015 году, эта проблема остается одной из самых сложных для Брюсселя. Именно страны Восточной Европы ранее настояли на добровольном характере перераспределения беженцев, и вряд ли пожар в «Мориа» их переубедит.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что позиция Будапешта по вопросам миграции «ясна и неизменна» с 2015 года.

«Мы должны обеспечить, чтобы внешние границы ЕС и Шенгенской зоны оставались полностью закрытыми на всем участке. Хотя в новом пакете предложений Европейской комиссии по миграции и убежищу она фигурирует под другим названием, квота для мигрантов все еще существует, и Венгрия выступает против нее вместе с Польшей и Чехией», — написал он в своем Twitter.

При этом в новом плане ЕК, хоть и не говорится о добровольных мерах, но все же он выстраивается вокруг возможности проявить солидарность, которой можно как воспользоваться, так и пренебречь и постараться вернуть беженцев на родину в течение предписанного срока. С высокой долей вероятности, противники «политики открытых дверей» еще будут бороться за исключение этого пункта из плана.

Вместе с тем принимающие беженцев у себя, также недовольны подобными полумерами. «Если потребность в справедливом перераспределении бремени не будет удовлетворена, проблема не будет решена. Другого варианта быть не может», — считает министр по вопросам миграции Греции.

Митарачи настаивает, что страны-члены ЕС должны вносить «существенный» вклад и «только при условии, что цель перераспределения будет выполнена».

«Вы не можете отправить 10 человек, вы должны отправить 5000 человек. Вы не можете отправить одну лодку, вы должны отправить 50 лодок», — сказал он.

Германия стремится достичь соглашения между правительствами по новому миграционному режиму к концу года, однако этот процесс может занять гораздо больше времени. Впрочем, у Берлина есть серьезный стимул — на карту поставлена приверженность Евросоюза демократии и правам человека.