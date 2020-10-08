«Новая глава»: Джонсон и Зеленский подписали соглашение о торговле

8 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о стратегическом партнерстве, политическом сотрудничестве и свободной торговле. Как заявили на Даунинг-стрит, этот шаг сделан для поддержки суверенитета Украины «перед лицом дестабилизирующего поведения России».

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«Соглашение очень большое, очень толстое, огромное количество страниц, результат очень долгой, плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы действительно торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень», — сообщил в своем Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Соглашение было подписано во время двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Политик уже назвал свой визит «историческим». Договор заменит ключевые элементы существующего соглашения о партнерстве между Украиной и Евросоюзом, поскольку Лондон уже вовсю планирует свое будущее после Brexit. Переходный период завершится 31 декабря, и с этой даты Соединенное Королевство будет с нуля выстраивать экономические отношения с другими государствами.

Иными словами, договор практически дублирует положение соглашения о партнерстве Украины и ЕС.

Сейчас, когда Лондон готовится окончательно покинуть содружество, стороны создают двустороннюю зону свободной торговли, сохраняя льготы за британскими фирмами, которые придут на украинский рынок, и, соответственно, за украинскими экспортерами на территории Великобритании.

«Великобритания — самый горячий сторонник Украины. Будь то поддержка в оборонной сфере, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам, наш посыл ясен: мы в полной мере преданы задаче сохранения суверенитета и территориального единства Украины. Соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы сегодня подписываем, знаменует собой новую главу в наших отношениях. Эта глава принесет большую безопасность и процветание народам как Британии, так и Украины», — заявил Борис Джонсон в преддверии подписания соглашения.

Договор с Киевом включает всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, охватывающее товары, услуги, а также тарифы и квоты. В нем также подробно описаны обязательства по сотрудничеству в области мирного разрешения конфликтов, обороны и безопасности, изменения климата и прав человека.

Как отмечает Даунинг-стрит, соглашение обеспечит беспрепятственную торговлю между Великобританией и Украиной по окончании переходного периода.

«Торговый оборот между Великобританией и Украиной уже составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов в год. На этой неделе премьер-министр назначил баронессу Кэтрин Мейер первым спецпосланником по торговле с Украиной для укрепления этого сотрудничества», — говорится в сообщении.

Лондон заявил, что является «стойким защитником права Украины на самоопределение», и отметил, что с 2015 года британские войска обучили более 18 тыс. военнослужащих украинских Вооруженных сил.

Великобритания также вскоре возглавит многонациональную «инициативу по обучению на море» для ВМС Украины, сообщает Даунинг-стрит.

Накануне стороны подписали меморандум о развитии военно-морского флота, в рамках которого Великобритания выделит кредит в размере €1,4 млрд. Кроме того, Соединенное Королевство предоставит Украине гуманитарную помощь в размере более €5,5 млн для поддержки регионов на востоке страны, пострадавших от вооруженного конфликта и пандемии COVID-19.

В целом, достижение соглашения о стратегическом партнерстве с Лондоном является для Киева позитивной новостью, отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Теперь все зависит от украинских предпринимателей и украинской экономики. На мой взгляд, соглашение позитивное, потому что оно дает ряд возможностей украинским экспортерам, надо просто этими возможностями воспользоваться. Это рамочное соглашение, оно убирает границы, пошлины на определенные виды товаров, то есть, делает продукцию более доступной, более конкурентоспособной по сравнению с аналогичной продукцией других стран. Надо просто эту продукцию в качественном виде вырабатывать, надо ее создавать на территории Украины и тогда, имея на руках это соглашение, можно эту продукцию реализовывать и получать дивиденды, доходы», — отмечает эксперт.

Украинская сторона, вероятно, осознавая этот факт, предложила Лондону запустить специальную программу технической помощи для Киева, чтобы научить украинский бизнес торговать с Лондоном, использовав те возможности, которые создает подписанное соглашение. И, как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, британская сторона уже поддержала эту идею.

«Есть у Европы два фланга: есть западный фланг — это Великобритания, есть восточный фланг — это Украина, и сегодня эти фланги стали друг к другу еще ближе, а, значит, сегодня Европа стала сильнее», — подчеркнул Кулеба.

Однако Великобритания, подписав соглашение с Украиной, лишь положила начало выстраиванию экономических внешних связей. В сентябре Лондон подписал торговую сделку с Японией. Помимо этого, Великобритания ведет переговоры с США, Австралией и Новой Зеландией. Почти наверняка экономические связи будут выстроены и с Китаем. Иными словами, у Украины будут серьезные конкуренты.

Для упрощения торговли в странах должны действовать одинаковые правила и стандарты. Чем точнее правила, тем меньше вероятность, что товары нужно будет проверять. То есть, для продажи сельскохозяйственной продукции Киеву необходимо будет подгонять ее под высокие стандарты Великобритании. Иными словами, Киеву предстоит выполнить еще много работы.

«В рамках даже соглашения с ЕС британцы занимали такую выжидательную позицию — они никогда первыми особо не идут на рынки Восточной Европы, тем более, что у них до этого не было таких особых экономических взаимоотношений с Украиной. Они поддерживали ее, но больше политически, чем экономически», — отмечает Топорнин.

Однако, так или иначе, для Украины, поставившей в приоритет отношения с Западом, заключение соглашения о стратегическом партнерстве — позитивный признак. «Говорить о каком-то прорыве не приходится, имея ввиду, в первую очередь, нынешнее состояние украинской экономики. Но возможности — то, что зависит от президента и правительства, — созданы», — резюмирует эксперт.