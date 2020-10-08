Больница-люкс: сколько стоило лечение Трампа от COVID-19

Лечение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от коронавирусной инфекции обошлось более чем в $100 тыс. Статью с такой оценкой расходов опубликовала газета The New York Times.

Трампа лечили в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида на протяжении трех дней. Доставили его туда из Белого дома и обратно на вертолете — транспортные расходы также были учтены журналистами.

Сумма охватывает также стоимость анализов на коронавирус, применение сывороток на основе антител, непредусмотренные стандартной медицинской страховкой расходы на лекарства и процедуры. Отмечается, что «нестраховые» случаи и лечение существенно увеличивают расходы на медицинские услуги в США.

Реклама

8 октября Трамп пообещал, что каждый американец получит такое же лечение от новой коронавирусной инфекции, какое получил сам глава государства. По словам Трампа, он распорядился направить в больницы лекарства, которыми его лечили от коронавируса. При этом препараты будут бесплатными.

Днем ранее у него были выявлены антитела к коронавирусу, на данный момент у него нет симптомов COVID-19. «По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — говорится в сообщении врача Трампа Шона Конли.

Трамп по прибытии в Белый дом из военного госпиталя записал видеообращение к нации, опубликовав его в Twitter. Он призвал американцев не бояться коронавируса.

«Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства.... Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью», — заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.

Первая леди США Меланья Трамп, также подхватившая коронавирус, сообщила о своем самочувствии. «Ощущаю себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу», — написала супруга американского президента. Она также поблагодарила сторонников за поддержу и пообещала молиться за всех, кто столкнулся с заболеванием.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп решил утаить от общественности положительный результат своего первого теста на коронавирус.

Президент знал о результатах экспресс-теста уже вечером 1 октября, перед появлением в эфире телеканала Fox News. Президент объявил тогда, что COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

«Не говори никому», — попросил Трамп своего советника. Об этом газете сообщил источник, знакомый с содержанием этого разговора. Официально о своем заражении президент объявил через несколько часов, ночью 2 октября. Согласно внутреннему распорядку Белого дома, сотрудники сдают второй, более точный тест на коронавирус, если первый экспресс-тест указал на наличие заболевания.

5 октября Трамп рассказал, что за время болезни он многое узнал о COVID-19. Видео с таким заявлением он выложил в своем Twitter.

«Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом», — сказал Трамп. По словам врачей, лечащих президента США в медцентре имени Уолтера Рида, сейчас состояние Трампа продолжает улучшаться. Все жизненные показатели стабильны, повышенная температура не наблюдалась с утра 2 октября.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден при необходимости может согласиться на перенос проведения дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом, рассказала замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

«Мы надеемся, что дебаты пройдут в тот день, как запланировано, но, очевидно, мы подстроимся к любым изменениям, которые необходимо будет совершить», — отметила Бедингфилд.

Она уверена, что многое будет зависеть от состояния здоровья Трампа. «Президент намерен провести дебаты», — заявил представитель штаба президента-республиканца Тим Мерто. Это будут уже вторые дебаты кандидатов в президенты, они назначены на 15 октября.