Верните дипломатов: в НАТО раскритиковали политику Минска

Призыв властей Белоруссии сократить дипломатическое присутствие в стране двух европейских государств является беспричинным – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Вместе с тем, по его словам, североатлантические союзники поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Решение по сокращению дипломатического присутствия членов НАТО в Минске является безосновательным, и мы выражаем сожаление по этому поводу. Союзники по НАТО призывают Минск пересмотреть свое решение», — подчеркнул Столтенберг.

На прошлой неделе Минск предложил Вильнюсу и Варшаве привести к паритету с белорусскими численность их диппредставительств. Такую реакцию белорусских властей вызвала поддержка Польшей и Литвой оппозиционеров – в этом их обвинял президент республики Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Белоруссии», — заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Литва должна сократить количество дипломатов с 25 до 14, Польша — с 50 до 18. Из этих стран Минск временно — для консультаций — отзывает своих послов. Польша и Литва отказались сокращать свои дипмиссии в республике, однако отозвали своих послов для консультаций.

В Вильнюсе заявление Минска воспринимают именно как предложение, поскольку «требование» предполагает отправку соответствующей ноты, чего сделано не было.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», — отметил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Глава литовского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вильнюсу пока не удалось договориться с Минском о том, чтобы не сокращать свой дипломатический персонал.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также осудил этот шаг белорусских властей, указав, что он мешает диалогу Минска с Европой, передает ТАСС.

«Требование Минска, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов <...> достойно сожаления. Оно <...> будет еще глубже изолировать власти в Минске», — подчеркнул дипломат, пообещав и далее поддерживать белорусскую оппозицию.

Вскоре Латвия также отозвала посла из Белоруссии в знак солидарности с коллегами по Евросоюзу, написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций», — сообщил дипломат.

Временно покинул Минск и посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер, аналогично поступил и Таллин. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что давление на Литву и Польшу со стороны властей Белоруссии необоснованно и вызывают сожаление.

При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европу оказать максимальное давление на Александра Лукашенко. С таким заявлением она выступила во время заседания комитета парламента Франции по иностранным делам.

«Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Белоруссии. В то же время, надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации», — считает Тихановская.

В прошлом месяце Столтенберг обсуждал кризис в Белоруссии с главами МИД Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», — говорилось в документе.

Также генсек альянса назвал нарушением международных норм задержания и похищения оппозиционных деятелей.

Вскоре Лукашенко объявил о закрытии госграницы с Литвой и Польшей, что формально могло заблокировать транзит европейской продукции через белорусскую территорию.

При этом на белорусских государственных телеканалах появился еще один элемент борьбы против соседних стран.

В частности, Польшу в эфире называли бывшей Польской Народной Республикой, Литву — бывшая Советская Республика Литва, а Украину — бывшая УССР. Интересно, что о советском прошлом самой Белоруссии дикторы и ведущие пока не упоминают.

Евросоюз ввел санкции против 40 представителей белорусских властей в начале октября. С точки зрения оппозиционного политика, их необходимо расширить как минимум за счет бизнесменов, пользующихся поддержкой Минска.