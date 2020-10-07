Вслед за Белоруссией: Россия подала в розыск Тихановскую

МВД России объявило в межгосударственный розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных МВД РФ.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что так как Тихановская была объявлена в розыск в Белоруссии, он также будет осуществляться и в России. В данном случае, по его словам, речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, который был заключен между Минском и Москвой.

«В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске», — добавил собеседник агентства.

В штабе Тихановской уже прокомментировали информацию о том, что главу белорусской оппозиции внесли в базу розыска МВД России.

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — сказали в штабе «Интерфаксу».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после того, как в республике прошли выборы 9 августа, заявила, что их результаты сфальсифицированы. По ее данным, победил не Александр Лукашенко, а она. Кроме того, Тихановская обратилась в ЦИК с жалобой на проведение выборов.

Спустя несколько дней после того, как в стране начались массовые акции протеста, лидер оппозиции уехала в Литву. Там она будет находиться до тех пор, пока не поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.

Пока она проводит встречи с европейскими политиками, которые приезжают в Литву. В конце сентября у нее состоялась встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. На встрече глава Франции пообещал сделать все, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Белоруссии.

Ранее в Белоруссии, по инициативе Тихановской, был создан Координационный совет (КС) оппозиции по транзиту власти в республике.

Генпрокуратура посчитала, что его деятельность не соответствует законодательству, признав его незаконным.

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, составляет пять лет лишения свободы. Шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.

Сам Лукашенко называл создание КС попыткой захвата власти. По мнению политика, в состав совета вошли «откровенно отвязанные нацисты» и «обиженные» бывшие чиновники.

«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — предупредил ранее Лукашенко. Незаконным Координационный совет признал и Конституционный суд страны.

Вместе с тем Лукашенко неоднократно утверждал, что выборы в стране «состоялись». По его мнению, невозможно подтасовать свыше 80% голосов, которые он набрал на голосовании. Но оппозиция думает по-другому — почти два месяца в стране проходят массовые акции протеста против победы Лукашенко на президентских выборах.

Ранее в розыск в России был объявлен другой экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало. Он также разыскивался «по статье Уголовного кодекса».

Сам политик тогда подобное обвинение назвал «чушью» и предположил, что Москва объявила его в розыск «автоматически» вслед за белорусскими правоохранителями.

«Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных — в Беларуси и России — и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным», — отмечал он.