Революция на скорую руку: что произошло в Киргизии

Протестный блицкриг

В прошедших 4 октября выборах принимали участие 16 партий, однако необходимый для попадания в парламент порог в 7% преодолели только четыре из них. Все эти партии — «Биримдик» («Единство»), «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»), «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» — считаются провластными и лояльными действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

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Формально глава государства воздержался от прямой поддержки каких-либо политических объединений, однако в списках партии «Биримдик» числился его брат Асылбек. А от партии «Мекеним Кыргызстан» в парламент прошел сват главы государства, бывший таможенник Алиярбек Абжалиев. Эту же партию неформально связывают с бывшим замглавы киргизской таможни Раимбеком Матраимовым, фигурировавшем в коррупционных расследованиях о выводе из Киргизии сотен миллионов долларов.

Эти две партии представляют условный клан Жээнбекова-Матраимова, который обладает наибольшим капиталом и административным ресурсом в регионах, где проживают около 70% населения страны.

Их попытка монополизировать под своим руководством политический процесс в стране и обернулась массовыми протестными акциями. Представители оппозиционных партий объединились, потребовав проведения новых выборов.

Лидер оппозиционной политической силы «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил, что таких грязных выборов в стране не было никогда. Власти обвинили в использовании административного ресурса и открытом подкупе избирателей. Существовал даже неформальный тариф за продажу своего голоса — от 1000 до 3000 сомов (около 1000-3000 рублей).

5 октября возмущенные такими итогами выборов граждане стали выходить на улицу по всей стране. Даже провластный митинг в родном городе президента страны Оша быстро перерос в оппозиционный.

В столице же протестующие пошли еще дальше, начав захватывать административные здания.

К утру 6 октября были захвачены и разгромлены резиденция киргизского парламента Белый дом, мэрия Бишкека, здание правительства и даже СИЗО Госкомитета нацбезопасности, в котором содержались бывшие чиновники высших рангов.

close Vladimir Pirogov/Reuters

Протестующими были освобождены арестованный прошлым летом экс-президент Алмазбек Атамбаев, бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, экс-депутат Садыр Жапаров, осужденный за захват заложников во время беспорядков 2013 года.

Праздник революции

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — заявил на утро президент Жээнбеков. Несмотря на критичность ситуации, серьезных мер глава государства предпринимать не стал. По его словам, он отдал силовикам приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Беспорядки продолжились, а жители страны перешли от захвата административных зданий к захвату месторождений золота, меди и угля. Тем временем, банкоматы в стране были отключены, а средства из них изъяты.

Многие представители властных структур в таких обстоятельствах предпочли стремительно уйти из под горячей руки возмущенной улицы. Главы сразу трех областей — Нырынской, Таласской и Иссык-Кульской — подали в отставку, заявив, что поддерживают народ и не имеют морального права занимать свои посты. Их примеру последовал и мэр Бишкека, оппозиция быстро нашла ему замену. В течение дня в отставку подали также спикер парламента и премьер-министр Кубатбек Боронов.

Но главной победой протестующих стали даже не многочисленные отставки, а решение ЦИК признать прошедшие парламентские выборы несостоявшимися.

Как сообщил глава комиссии Абдыжапар Бекматов, дата нового голосования будет назначена в течение двух недель. А сами выборы ЦИК организует в течение 60 дней после этого.

close Vladimir Voronin/AP

Уже практически под ночь, после 9 часов вечера оппозиции удалось добиться еще одной значимой победы. На экстренном заседании парламент страны проголосовал за назначение нового спикера парламента, которым стал оппозиционный депутат Мыктыбек Абдылдаев. Кроме того, парламент представил на пост премьер-министра кандидатуру освобожденного накануне Садыр Жапаров. Верховный суд стремительно отменил приговор сидевшему за захват заложников политику. Как отметил новоизбранный спикер парламента, Жапаров должен представить программу и состав кабинета министров. Лишь после этого парламент во время общего заседания сможет одобрить его кандидатуру.

Жээнбеков призвал политические силы к переговорам, чтобы урегулировать ситуацию в стране. «Я, как легитимный президент, готов провести переговоры с теми политическими силами, которые хотят стабилизировать ситуацию. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры», — сказал он.

Однако все эти значимые победы не останавливают оппозицию. Так, судя по заявлению представителя оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» («Великий поход») Максата Мамытканова, требования противников власти носят более серьезный характер.

Оппозиция хочет созвать координационный совет, распустить ЦИК, принять новую конституцию и добиться отставки президента Жээнбекова.

Судьба хана

Здесь стоит напомнить, что подобные события — для Киргизии не редкость. За последние 15 лет власти страны уже в третий раз меняются по итогам переворота, и это уже не говоря о регулярных протестах, которые заканчиваются менее драматическими итогами.

В 2005 году в результате так называемой «Тюльпановой революции» был свергнут первый президент республики Аскар Акаев. Его место занял Курманбек Бакиев, но удержаться у власти он тоже не смог, бежав из страны после революции 2010 года. В 2011 году Киргизию возглавил Алмазбек Атамбаев, который был удачливее своих предшественников: в 2017 году он смог передать власть своему преемнику — Сооронбаю Жээнбекову.

Впрочем, преемник благодарностью не отличился и спустя два года добился ареста Атамбаева.

Столь частая смена власти объясняется региональной спецификой. В стране существует четкое противостояние более исламизированного и традиционного Юга с более светским и модернизированным Севером. Представители двух этих регионов поочередно сменяют друг друга на президентском посту: Акаев и Атамбаев — северяне, Бакиев и Жээнбеков — южане.

Кроме того, влияет на политическую систему и исторический опыт Киргизии. Будучи кочевым народом, киргизы не построили института сильной государственной власти. Традиционно ханов здесь выбирали, а если выбранный на эту роль человек переставал отвечать требованиям общества, его смещали. Как показывает история современной Киргизии, эта практика жива до сих пор: президента, который пытается подмять под себя конкурирующие кланы, ждет незавидная участь.

close Vladimir Pirogov/Reuters

Какое будущее в этой политической системе ждет действующего главу государства — предсказать сложно. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев, в попытке монополизировать власть в парламенте вероятно большую роль играл Матраимов, нежели сам Жээнбеков.

При этом эксперт отдельно отмечает, что хотя президент действительно не смог учесть ошибок своих предшественников, которые в прошлом приводили к переворотам в стране,

революционные события последних двух дней не были направлены персонально против Жээнбекова.

«Революция была направлена против злоупотреблений на выборах в парламент. Этот вопрос был решен. Так же и как был решен вопрос с правительством», — говорит он.

Кроме того, указывает Казанцев, драматический характер нынешних событий в Киргизии был подстегнут не только политическими, но и экономическими факторами. «Дело в том, что в Киргизии можно выделить три ключевые точки ВВП: перечисления трудовых мигрантов, работающих в России; транзитная торговля со странами Евразийского экономического союза, зачастую контрабандная; и помощь со стороны Китая, китайские инвестиции в рамках проекта «Пояс и путь», — рассказывает эксперт.

Все эти три направления существенно пострадали из-за пандемии коронавируса. В России наблюдается серьезный экономический кризис, многие мигранты из Киргизии потеряли работу. Кроме того, ощутимо обесценился рубль, а при этом переводы из России раньше составляли до трети киргизского ВВП. Объемы китайских инвестиций также снизились — Пекин в момент кризиса предпочел сосредоточиться на своей национальной экономике. Закрытие границ, в свою очередь, существенно отразилось на объемах торговли.

«В результате в Киргизии сложилась очень тяжелая экономическая ситуация, которая и наложилась на политический кризис», — указывает эксперт.

У Сооронбая Жээнбекова на данный момент есть два возможных варианта: плохой и очень плохой. Второй предполагает его отставку и выборы нового главы государства, но это сценария можно избежать.

Тот факт, что Киргизия — парламентская, а не президентская республика, делает пост главы государства не столь уж важным для оппозиции. Парламент и правительство играют намного более важную роль. «Оппозиции сейчас важно поделить между собой места в захваченном правительстве, а потом легитимировать итоги этой дележки», — говорит Андрей Казанцев, указывая, что будущее Жээнбекова — не первостепенный вопрос в киргизской политике на данный момент.

Но даже если ему удастся удержаться в президентском кресле, реальной власти сохранить ему не удастся. Сооронбая Жээнбекова будет ждать судьба слабого президента при оппозиционном правительстве.