Возможен рецидив: состояние Трампа может ухудшиться

Главный врач-инфекционист США Энтони Фаучи допустил возможность ухудшения самочувствия американского президента Дональда Трампа, выздоравливающего после заболевания COVID-19. В интервью телеканалу CNN он заявил, что глава Белого дома находится на достаточно ранней стадии заболевания.

«Не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом-восьмом дне может начаться обратная динамика», — заявил Фаучи.

По словам инфекциониста, это маловероятно — вернувшись из госпиталя в Белый дом, Дональд Трамп выглядел «очень хорошо». Лечение американского президента от коронавирусной инфекции в медцентре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона продолжалось три дня. Долечиваться он будет уже в своей резиденции.

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Трамп по прибытии в Белый дом из военного госпиталя записал видеообращение к нации, опубликовав его в Twitter. Он призвал американцев не бояться коронавируса.

«Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства.... Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью», — заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.

Первая леди США Меланья Трамп, также подхватившая коронавирус, сообщила о своем самочувствии. «Ощущаю себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу», — написала супруга американского президента. Она также поблагодарила сторонников за поддержу и пообещала молиться за всех, кто столкнулся с заболеванием.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп решил утаить от общественности положительный результат своего первого теста на коронавирус.

Президент знал о результатах экспресс-теста уже вечером 1 октября, перед появлением в эфире телеканала Fox News. Президент объявил тогда, что COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

«Не говори никому», — попросил Трамп своего советника. Об этом газете сообщил источник, знакомый с содержанием этого разговора. Официально о своем заражении президент объявил через несколько часов, ночью 2 октября.

Согласно внутреннему распорядку Белого дома, сотрудники сдают второй, более точный тест на коронавирус, если первый экспресс-тест указал на наличие заболевания.

5 октября Трамп рассказал, что за время болезни он многое узнал о COVID-19. Видео с таким заявлением он выложил в своем Twitter.

«Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом», — сказал Трамп. По словам врачей, лечащих президента США в медцентре имени Уолтера Рида, сейчас состояние Трампа продолжает улучшаться. Все жизненные показатели стабильны, повышенная температура не наблюдалась с утра 2 октября. По ряду данных, американского президента могут выписать уже в понедельник, 5 октября.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент будет продолжать работать во время лечения от COVID-19. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока идет на поправку», — подчеркнул Конли.

Трампу также сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Производимый фирмой Regeneron коктейль может снизить, согласно некоторым исследованиям, концентрацию инфекции в крови.

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород», — говорится также в заявлении Конли.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден при необходимости может согласиться на перенос проведения дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом, рассказала замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

«Мы надеемся, что дебаты пройдут в тот день, как запланировано, но, очевидно, мы подстроимся к любым изменениям, которые необходимо будет совершить», — отметила Бедингфилд.

Она уверена, что многое будет зависеть от состояния здоровья Трампа. «Президент намерен провести дебаты», — заявил представитель штаба президента-республиканца Тим Мерто. Это будут уже вторые дебаты кандидатов в президенты, они назначены на 15 октября.