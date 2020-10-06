«Успокойте своих сторонников»: президент Киргизии обратился к народу

Некоторые политические силы в Киргизии минувшей ночью воспользовались итогами парламентских выборов 4 октября и попытались захватить власть в республике, заявил в обращении к нации президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Обращение опубликовала его пресс-служба. По словам главы государства, протестующие не подчинялись сотрудникам правоохранительных органов, избивали медиков и наносили повреждения зданиям.

Президент подчеркнул, что по его распоряжению силовики не открывали огонь, чтобы не подвергать опасности жизнь граждан.

Он отметил, что в данной ситуации руководство страны предприняло «все возможные меры, чтобы не допустить обострения».

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Жээнбеков обратился к лидерам политических партий с призывом успокоить своих сторонников и не нагнетать обстановку в стране. «Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — сказал он в своем обращении.

Киргизский лидер также предложил Центризбиркому «тщательно расследовать нарушения» на прошедших в республике 4 октября парламентских выборах и «при необходимости аннулировать результаты».

При этом лидирующая на выборах в парламент киргизская партия «Биримдик» выразила готовность к повторному голосованию при его объявлении, сообщил пресс-секретарь политического объединения Адилет Султаналиев на своей странице в Twitter. В партии обратились к другим объединениям, преодолевшим барьер в 7% голосов, с призывом сделать аналогичное заявление, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее представитель оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» («Великий поход») Максат Мамытканов заявил, что оппозиция республики намерена добиваться отстранения от должности действующего президента. Он также отметил, что оппозиционные партии настаивают на принятии в Киргизии новой конституции.

Выборы в парламент республики состоялись 4 октября. Явка на них составила 56,5%. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан» (центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия», центристская партия).

На следующий день после выборов в Бишкеке начались протесты оппозиции. Демонстранты потребовали провести повторные выборы. При разгоне манифестантов милиция использовала водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщили в киргизском минздраве, число пострадавших в ходе столкновений возросло до 590, один человек погиб, сообщило РИА «Новости». Представитель ведомства уточнил, что 439 человек направлены на амбулаторное лечение после того, как им оказали первую помощь, 150 — госпитализировали. 13 пострадавших попали в реанимацию. Один из участников протестов скончался.

В ходе демонстраций протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его арестовали в августе прошлого года и с тех пор он содержался в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Также митингующие освободили из колонии бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова.

Участники проходившей в Бишкеке акции протеста напали на центральной площади города на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, сообщал портал 24.kg. «Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать... Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», — передавало агентство слова очевидцев.

Кроме того, во время демонстраций было захвачено здание правительства Киргизии.

«Мы не можем попасть на работу. В здании какие-то неизвестные люди, они не пускают нас внутрь», — передавало РИА «Новости» слова представителя кабмина республики. Он отметил, что, вероятнее всего, это протестующие.