Беспорядки в Бишкеке: захват Белого дома и освобождение Атамбаева

Пожар в Белом доме, ожесточенные бои протестующих с силовиками, вспышки светошумовых гранат, водометы, горящие автомобили — так прошла ночь в Бишкеке, где накануне, 5 октября, начались массовые беспорядки после митинга оппозиции против предварительных итогов парламентских выборов. По данным местного минздрава, в ходе столкновений один человек погиб и почти 600 пострадали.

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Изначально митинг проходил вполне мирно. Около 100 человек пришли к Белому дому в Бишкеке, где располагается парламент и администрация президента республики. Митингующие потребовали новых парламентских выборов, поскольку предварительные итоги голосования их крайне не устраивали.

Протест выразили сторонники 12 партий, которым не удалось преодолеть 7% барьер на выборах, и, соответственно, попасть в новый состав парламента. По предварительным данным, в законодательный орган республики прошли две провластные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», получив по 46 и 45 мандатов, а также две центристские партии «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» — 16 и 13 мест.

Остальные партии, в частности, Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, получившая большинство голосов на прошлых выборах, остались ни с чем. Протестующие требовали перевыборов из-за предполагаемых нарушений, в том числе якобы подкупа голосов избирателей.

В итоге небольшой митинг начал стремительно увеличивать и достаточно быстро в центре столицы оказались около 6 тыс. недовольных людей. Вслед за этим последовала первая попытка штурма здания парламента, которая привела к жесткой реакции со стороны полиции.

Захват Белого дома

Сотрудники правоохранительных органов начали использовать спецсредства для разгона демонстрантов, что не возымело должного эффекта. Полицейские поливали толпу из водометов, закидывали периметр светошумовыми гранатами и даже использовали резиновые пули, на что активисты им отвечали камнями и коктейлями Молотова.

Стычки продолжались в разных частях столицы более пяти часов, и в какой-то момент силовики начали отступать. Местные СМИ начали публиковать данные о захвате спецтехники протестующими, поджогах автомобилей полиции, строительстве баррикад и постоянном увеличении числа митингующих.

Протесты быстро переросли в настоящие беспорядки, что впоследствии привело к неординарной развязке — демонстранты захватили здание Белого дома, в котором вскоре начался пожар. В этот момент внутри строений комплекса уже не было ни президента Киргизии Сооронбая Жээенбекова, ни других чиновников.

Если верить роликам, которые очевидцы публиковали в различных соцсетях, активистам удалось пробраться даже в кабинет главы государства.

По данным местных СМИ, пожар в здании Белого дома удалось ликвидировать лишь под утро.

Жээнбеков не покинул Бишкек и, как заявила его пресс-секретарь Толонгай Стамалиева, несмотря на происходящее, «контролирует ситуацию».

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов»,

— цитирует ее слова портал 24.kg.

Таким образом, Жээнбеков продолжает рассчитывать вернуть ситуацию в республике в правовое русло, вплоть до отмены результатов прошедших 4 октября выборов в законодательный орган власти. «Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан», — добавила Стамалиева.

Заявления о «контроле над ситуацией» не совсем коррелируют с обстановкой, которая сложилась ну улицах Бишкека в ночь на 6 октября. После штурма Белого дома протестующие отправились к следующему правительственному зданию — Госкомитету Нацбезопасности республики. Главным требованием здесь стало освобождение из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Его задержали еще в августе прошлого года. И операция по задержанию стала серьезным испытанием для действующей власти. Спецназ два дня пытался взять штурмом резиденцию Атамбаева, но не смог из-за жесткого сопротивления со стороны сторонников бывшего главы государства.

В результате операции погиб командир спецназа Усен Ниязбеков. По словам главы киргизского МВД, в него был совершен выстрел из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Кроме того, в результате штурма, по данным МВД, пострадали 136 человек с обеих сторон.

Сдался Атамбаев только после обещания, что его людей не будут трогать. Впоследствии экс-президенту предъявили обвинение в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в воспрепятствовании следствию, захвату заложников, в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции. В итоге в июне 2020 года суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Фактор Атамбаева

В итоге Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета Национальной безопасности. Его, как видно на видеозаписи, опубликованной агентством «Sputnik Кыргызстан» вывели сами сотрудники спецслужбы

Освобождение бывшего главы государства, по иронии судьбы совпавшее с призывом Жээнбекова к благоразумию, создает определенный прецедент. До сих пор неизвестно, стало ли вызволение Атамбаева из СИЗО следствием беспорядков, или же, наоборот, основной целью протеста и было освобождение экс-президента. Вероятно, наибольшую угрозу это представляет для действующего президента.

Парламентские выборы, по оптимистичному сценарию, должны были привести к власти сторонников Жээнбекова и оттеснить от власти СДПК Атамбаева — таким образом обновление руководства Киргизии можно было бы считать завершенным.

Несмотря на то что Жээнбеков занял пост президента три года назад, нельзя забывать, что Киргизия — единственная в Центральной Азии парламентская республика. То есть у власти все равно оставались соратники Атамбаева, хотя сам экс-президент уже давно не возглавляет СДПК.

Стоит также учитывать, что киргизское общество продолжительное время расколото по линии «север — юг». Политические элиты в стране занимают именно эти две стороны. Жээнбеков является представителем южных территорий, тогда как Атамбаев относится к северным элитам.

Выборы в парламент фактически привели к победе двух южных партий — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», — оставив за бортом северные элиты, что вполне очевидно спровоцировало протест. При этом в «Биримдик» уже заявили о готовности к новым выборам, если они будут объявлены.

Десять лет назад в Киргизии произошла революция, которая также начиналась с беспорядков. Одним из ее факторов как раз стала продолжающаяся борьба за власть между киргизскими кланами севера и юга страны.