«Армения и другие страны»: Алиев назвал виновных в ситуации в Карабахе

Армения и ряд стран, желающих сохранить статус-кво в Нагорном Карабахе, несут ответственность за обострение ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телеобращения к народу. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы хотели решить конфликт мирным путем, терпели. Хотели получить свое, другого нам не надо. Тридцать лет мы жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему», — заявил азербайджанский глава.

По его словам, Баку надеялся, что Совет Безопасности ООН будет выполнять свои же резолюции. Кроме того, добавил Алиев, Азербайджан был готов урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе поэтапно.

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«Сначала возвращение пяти районов, потом два, потом обсуждение статуса. Мы хотели этого, у нас было право на это. <..> Нам стали угрожать новыми войнами», — заявил он.

Кроме того, по словам Алиева, в августе армяне отправили группу диверсантов — и это нельзя считать «верностью переговорному процессу». Президент Азербайджана заявил, что обращался к мировому сообществу с призывом повлиять на Ереван и ввести санкции.

«Азербайджанский народ оскорбили <…> Нас сейчас обвиняют в чем попало. Карабах – наша земля. Мы туда вернемся. В нынешней ситуации первый виновником является руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации [Нагорного Карабаха]», — добавил Алиев.

В то же время армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild заявил, что расположенные в Армении российские силы в некоторых случаях могут быть использованы для обеспечения безопасности страны.

«Российская военная база №102 находится в Армении. У нас единая система противовоздушной обороны. Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут также использоваться для обеспечения безопасности Армении», – отметил Пашинян.

Конкретные случаи использования российских сил для защиты Армении определяются союзническими соглашениями, добавил премьер. Пашинян также выразил уверенность в том, что Россия выполнит свои обязательства, если в этом возникнет необходимость.

4 октября же министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

В ходе переговоров Лавров подтвердил готовность России содействовать возвращению к мирному урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут быть посредниками в урегулировании конфликта в Карабахе, если продолжат соблюдать нейтралитет. В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Алиев также заявил, что вооруженные силы Азербайджана продвинулись вглубь территории Нагорного Карабаха.

Напомним, в Нагорном Карабахе утром воскресенья, 27 сентября, произошло очередное обострение на линии соприкосновения сторон.

Власти НКР и Армении обвиняют в провокациях и обстрелах Азербайджан, Баку, в свою очередь, заявляет, что огонь открыла армянская сторона. Под обстрелом оказался ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Пресс-служба руководства НКР призвала мирное население укрыться в убежищах.

Министерство обороны Армении утверждает, что азербайджанские войска атаковали Нагорный Карабах, используя военную авиацию и ракеты.

При этом Москва намерена выступить посредником в разрешении конфликта. Сергей Лавров также обсуждает ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Не осталась в стороне и Турция, обвинившая в агрессии Ереван. «Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, нарушила режим прекращения огня в Товузском районе и убила героического азербайджанского солдата», — заявляет официальная Анкара.