Разорвут отношения: Минск предупредил ЕС об ответных мерах

В ответ на визовые санкции Евросоюза в отношении ряда официальных лиц Белоруссии Минск вводит ответные меры. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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Дипломаты отметили, что «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» пока не будут публиковать ответный список. Уточняется, что этот перечень действует в рамках интеграционных объединений, куда входит Белоруссия.

Помимо этого, власти республики не отрицают возможность пересмотра уровня дипломатического присутствия в странах европейского союза.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия», — предупредили в МИД Белоруссии.

В Минске считают, что дальнейшая раскрутка санкционной политики против Белоруссии может привести к более серьезным последствиям. Власти республики предупредили, что страна может выйти из совместных программ и проектов, «вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

МИД Белоруссии призвал ЕС вместо того, чтобы выстраивать новые визовые заборы, открыть границы для всех белорусов, а не только для специально отобранных.

Дипломаты подчеркнули, что дополнительные ограничения только отдаляют Европу от Белоруссии. «В последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь — ЕС», — напомнили в ведомстве.

В МИД отметили, что для обеих сторон были ощутимы позитивные результаты от такого подхода. «Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций», — заметили в министерстве.

«На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций», — говорится в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против отдельных белорусов согласованы. В список, включающий около 40 человек, попали те, кого европейские власти считают причастными к подавлению акций протестов в республике. При этом глава Белоруссии Александр Лукашенко в перечне не фигурирует. Брюссель рассчитывает на конструктивный диалог с ним.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введенные ЕС санкции — это скорее проявление слабости, чем силы. «Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы», — отметил представитель Кремля.

Уже больше полутора месяцев в Белоруссии продолжаются акции протестов против избрания Александра Лукашенко главой страны. Люди стали выходить на улицы уже в день голосования — после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, согласно которым действующий глава государства одержал победу, получив более 80% голосов.

Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что оппозиция не согласна с такими результатами. Она обвинила власти в подтасовке результатов и заявила, что, по ее данным, сама является победителем голосования.

В первые дни акции протеста подавлялись правоохранителями. Проходили массовые задержания, силовики применяли в отношении протестующих силу и спецсредства. ЕС тогда заявил о намерении ввести санкции в отношении лиц, причастных к этому. Затем от силовых методов отказались.

Однако после инаугурации Лукашенко произошел новый протестный всплеск, методы подавления снова на время ужесточились.