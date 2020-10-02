Дело о квартире: премьеру Словении выдвинули обвинение

Специальная прокуратура Словении выдвинула обвинение в коррупции в адрес премьер-министра страны Янеза Янши, сообщает Večer. Решение прокуратуры было принято спустя более чем через шесть лет после начала расследования.

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По версии обвинения, политик воспользовался служебным положением при покупке недвижимости. В 1992 году Янши приобрел участок в долине Тренте в Альпах, в 2005 году он продал землю в девять раз дороже — за €131 тыс. За год до этого Янез Янша занял пост премьер-министра. Покупатель — сотрудник компании Eurogradnja, в свою очередь, передал права на участок фирме Imos за €146 тыс. В том же году Imos продала премьер-министру трехкомнатную квартиру в центре столицы за €236,1 тыс.

Обвинение утверждает, что Eurogradnje заплатила за землю на €100 тыс. больше, чем она стоила, и эта сумма была учтена в стоимости квартиры.

Когда Imos обанкротилась, стоимость участка была официально оценена в €17 655, но затем он был продан за €127,5 тыс. на аукционе, что и вызвало подозрения в том, что цена была искусственно завышена, чтобы помочь Янше. Однако в августе 2018 года новый владелец участка продал его за 140 тысяч евро. Последние покупатели не фигурируют в деле. Главы компаний Eurogradnja и Imos также проходят подозреваемыми по делу о коррупции.

Сам Янша категорически отрицает все обвинения с тех пор, как они впервые появились в СМИ в 2011 году. Премьер подчеркивал, что за свою карьеру он заработал достаточно денег. Сами обвинения Янша считает частью заговора своих политических оппонентов. Сейчас политику грозит восьмилетнее тюремное заключение.

Для словенского премьер-министра это не первое уголовное дело.

В 1988 году Янша был арестован и приговорен к 18 месяцам лишения свободы за публикации, которые по версии обвинения, разглашали военную тайну и призывали к созданию самостоятельной и независимой Словении.

В 2013 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы. По версии обвинения, в 2006 году Янез Янша принял непосредственное участие в определении результатов тендера на поставку словенской армии бронетехники на сумму €278 млн. Договор с финской компанией Patria стал крупнейшей сделкой Словении в области вооружений. Янша и его сообщники были признаны виновными во взяточничестве. Сам политик не признал вину и объяснил решение суда политическими мотивами.

Несмотря на тюремное заключение, Янез Янша оставил за собой первую строчку в списке своей Социал-демократической партии (СДП). В день, когда политик начал отбывать свой тюремный срок, перед тюрьмой «Доб при Мирни» в 60 километрах от Любляны собрались около трех тысяч его сторонников.

В 2015 году он был освобожден после того, как Конституционный суд постановил пересмотреть дело. Срок давности дела, однако, истек до того, как могло начаться повторное судебное разбирательство.

Пока Янша отбывал наказание, его сторонники проводили регулярные еженедельные акции протеста перед зданием суда Любляны, критикуя правосудие Словении и выставляя политика жертвой несправедливой судебной системы. Протесты лишь укрепили движение сторонников Янши, и вскоре ему выпал снова шанс опереться на свой электорат.

После того как Янша отбыл тюремный срок, он вновь вернулся в политику в 2018 году. Тогда на досрочных парламентских выборах его партия заняла первое место, но не набрала необходимое количество голосов для формирования правительства единолично. Партии пришлось вести переговоры о создании коалиции, однако ни одна из политических сил не согласилась на сотрудничество, пока ее лидером является Янша. В результате на пост премьер-министра вступил Марьян Шарец, лидер левоцентристской партии «Список Марьяна Шареца», занявшей второе место на выборах.

В январе этого года Шарец покинул свой пост из-за «невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров». Чтобы не допустить досрочных выборов, СДП начала переговоры с партнерами по правящей коалиции «Списка Марьяна Шареца». В результате социал-демократам удалось прийти к договоренностям с партией «Новая Словения — Христианские демократы», Партией современного центра и Демократической партией пенсионеров. В марте большинство депутатов в парламенте проголосовали за избрание Янши на пост премьера.

Политик известен своими ксенофобскими взглядами и симпатией к авторитарным режимам. Так, СМИ часто называют Яншу близким другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Хотя в Словении практически нет мигрантов из неевропейских стран, Янша активно использует антимигрантскую риторику, говоря об опасности, которую иностранцы представляют для Словении. Точно так же он подогревает предрассудки в отношении представителей других национальностей бывшей Югославии, проживающих в республике.

В политическом имидже Янши есть что-то общее и с иконой правых политиков всего мира, президентом США Дональдом Трампом. На вооружение он взял девиз «Словения прежде всего» и вступил в противостояние с неугодными ему СМИ, окрестив их фейковыми новостями, а критиков в журналистской среде — «проститутками». После его утверждения на должность немецкое издание Der Spiegel писало, приход к власти в Словении «авторитарного националиста» Янши укрепил лагерь не либеральных государств ЕС, во главе которого стоит орбанская Венгрия. Впрочем, это усиление вполне может оказаться краткосрочным.

Янша и без того не пользовался безоговорочной и абсолютной популярностью в своей стране. Например, этой весной в Словении на протяжении нескольких недель проходили массовые протестные акции велосипедистов. Их участники выражали недовольство правительством Янши, жители проезжали на велосипедах по Любляне и другим городам, скандируя «воры».

Нынешнее решение Генпрокуратуры о выдвижении обвинений премьер-министру, вероятно, только сильнее подогреет антиправительственные и антикоррупционные настроения в стране, поставив под вопрос пребывание Янши на посту главы государства.