Белый дом на карантине: Трамп заразился коронавирусом

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент будет продолжать работать во время лечения от COVID-19. Как сообщает агентство Associated Press, ранее Трамп сообщил, что заразился коронавирусом.

«Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока идет на поправку», — подчеркнул Конли.

По его словам, Трамп и его жена Мелания чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции в Белом доме.

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«Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе», — написала Мелания Трамп в Twitter.

Президент США сам объявил о том, что у него нашли коронавирус, а за пару часов до этого COVID-19 подтвердился у его первой советницы Хоуп Хикс.

В мае коронавирус нашли у бывшей тогда пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, а впоследствии диагноз был подтвержден у помощника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Впоследствии — спустя неделю с небольшим — он выздоровел и вернулся к работе в администрации.

4 августа Дональд Трамп сообщил, что пандемия коронавируса в США сдает позиции. «Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает», — подчеркнул глава Белого дома.

22 сентября кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден заявил, что Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии коронавируса COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна.

На сайте Университета Джонса Хопкинса указано, что ко 2 октября в США зафиксировано свыше 7,27 млн случаев COVID-19, умерли в результате эпидемии более 207 тыс. человек. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

Несколькими днями ранее Джо Байден заявил, что Трамп несет ответственность за высокое количество смертей людей с коронавирусом в стране. Он подчеркнул, что американский лидер даже не пытается делать вид, что выполняет свою работу. По мнению Байдена, Трамп не понимает, что значит быть президентом.

«Более 200 тыс. погибших за последние шесть месяцев. <...> Столько жизней потеряно, потому что единственное, что волнует президента, — это фондовые рынки и выборы», — сказал Байден.

В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

«Посмотрите на сонного Джо (так Трамп называет своего конкурента. — «Газета.Ru»), как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар», — считает Трамп.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу CNN раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за «ложную мужественность» в разгар пандемии COVID-19. «Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней», — подчеркнул Байден.

Беседовавшая с ним журналистка CNN напомнила, что ранее на церемонии по случаю дня поминовения Трамп появился без маски, а Байден был и в маске, и солнцезащитных очках. При этом вскоре в своем Twitter-аккаунте президент США опубликовал фотографию демократа в маске — по мнению сотрудницы телеканала, таким образом Трамп хотел «принизить» Байдена и показать «слабость своего оппонента».

При этом появление Байдена на публике стало первым за долгое время, более месяца до этого он провел в своем доме, в то время как Трамп сравнительно активно встречался со своими сторонниками и разъезжал по стране.

Впервые президент США надел медицинскую маску в ходе визита на автомобильный завод Ford в штате Мичиган.

Трамп продемонстрировал журналистам тканевую маску, однако надевать ее не стал. «Я не хотел доставлять прессе такое удовольствие и показываться в ней», — сказал американский лидер, отметив, что маска «выглядит мило».