Лукашенко нет в списке: ЕС ввел санкции против Белоруссии

Около 40 официальных лиц Белоруссии, по мнению Брюсселя, несущих ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, включены в санкционный список Евросоюза. Об этом заявил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что <…> письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — отметил он.

При этом, добавил Мишель, президент Белоруссии Александр Лукашенко под санкции не попал. Французский президент Эммануэль Макрон отметил в свою очередь, что включение главы РБ означало бы отказ от диалога — а Евросоюз намерен с Минском разговаривать.

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«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — добавил Макрон. Если же вовлечь Лукашенко в процесс диалога не получится, то он может быть включен в санкционный список ЕС.

Санкции были анонсированы Брюсселем еще 14 августа на экстренной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. При этом почти полтора месяца введение ограничительных мер блокировал Кипр: он требовал от ЕС ввести жесткие санкции против Турции за геологические изыскания на спорном шельфе в Средиземноморье — Анкара ищет там газ, конфликтуя с Никосией и Афинами. Тем не менее, согласившись на санкции против белорусских чиновников и силовиков, кипрские власти добились только «последнего предупреждения» в адрес Турции от лидеров ЕС.

22 сентября Эммануэль Макрон заявил на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, что кризис в Белоруссии может привести к «новому разлому на континенте». Президент Франции подчеркнул, что необходимо избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в бывшей советской республике.

Тогда же глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Белоруссию, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в стране, однако Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС. По словам главы ЕСВД, введение санкций против официальных лиц Белоруссии становится для него личной целью.

За день до этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список высокопоставленных белорусских чиновников и силовиков для введения против них санкций.

«Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении [протестов]», — сказала она. По словам Тихановской, к ним могут быть применены санкции в соответствии с европейским «актом Магнитского».

19 сентября директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Запад в ситуации с Белоруссией нарушает принципы Устава ООН и использует незаконные санкции.

«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — сказал он. Ильичев заявил также, что Запад задействует привычные инструменты, в том числе «незаконные» односторонние санкции.

По его словам, МИД РФ считает неприемлемым такое вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с «задействованием «площадки» ООН».

При этом Минск готов ответить на возможные санкции Евросоюза.

«Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером — Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия», — говорил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента и продолжаются до сих пор. Белорусские силовики жестоко разгоняли несогласных с очередной победой Лукашенко, избивая демонстрантов. Журналисты сообщали об издевательствах и пытках в изоляторах, куда доставляли задержанных; пострадали сотни белорусов. По словам Лукашенко, жестокое подавление протестов «спасло страну от блицкрига».