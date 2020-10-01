Братья по территориальному несчастью: зачем Киев поддерживает Баку

Спустя несколько дней после очередного обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Киев сформулировал свою официальную позицию по этим событиям. Как указал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора со своим азербайджанским коллегой, украинское государство занимает сторону азербайджанской стороны.

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«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — сказал он.

Это означает, что Киев считает необходимым передать территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики под суверенитет Баку. При этом Кулеба все же указал на недопустимость кровопролития и призвал стороны вернуться за стол переговоров.

Примечательно, что за несколько дней до этого власти Украины представили более взвешенную и нейтральную позицию по событиям на Южном Кавказе.

«Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших», — говорилось в сообщении МИД Украины, опубликованном в Twitter 27 сентября.

Изменение риторики внешнеполитического ведомства встретило некоторую критику в украинских политических кругах. Отдельные депутаты посчитали, что Киеву стоило придерживаться нейтралитета в карабахском вопросе.

«Здесь важен принцип, как у врачей — «Не навреди!» Прежде всего — Украине. Лучшая позиция — не спешить с демонстрацией своей позиции. Мы выступаем, чтобы обе стороны искали мирные пути разрешения конфликта. Этого же требуют ЕС, Совет Европы, Совет безопасности ООН. Зачем нам становится на сторону одного из противников, какие преимущества мы получим, не совсем понятно», — говорил изданию «Страна.ua» депутат Верховной Рады Максим Бухарский.

Однако стоит отметить, что для украинской дипломатии традиционной считается именно озвученная Кулебой позиция. А вот нейтралитет в карабахском вопросе — несколько не стандартный подход для украинской политики.

О поддержке территориальной целостности Азербайджана Киев говорит практически каждый раз при обострении в Нагорном Карабахе. Не так давно, в июле этого года, когда в обстановка на Южном Кавказе снова накалилась, Киев снова выступил в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

Тогда это обернулось дипломатическим скандалом: под зданием украинского посольства в Ереване начались протесты возмущенной позицией Киева молодежи. Протестующие вышли к посольству с плакатами на украинском и английском языках, на которых было написано «позор Украине», «Украина-Азербайджан», «Не будь как Украина», а также скандировали «Украина не провоцируй» и «Не поддерживай агрессора». После чего здание облили борщем, а плакаты оставили под стенами.

А после посла Украины в Армении Ивана Кулебу — отца главы украинского внешнеполитического ведомства — вызвали в армянский МИД для дачи объяснений. Очевидно, на позицию Киева тот инцидент какого-либо влияния не оказал.

Принципиальность Киева в этом вопросе объясняется достаточно просто: для украинских властей конфликт в Нагорном Карабахе представляется как точная копия войны в Донбассе.

Кроме того, как и отмечается в заявлениях украинского МИД, Азербайджан отвечает на любезности взаимностью, признавая вошедший в 2014 году в состав РФ Крымский полуостров частью Украины.

Однако солидарность с Баку в вопросах своей «территориальной целостности» — не единственный фактор, влияющий на позицию Киева по Нагорному Карабаху. Стратегическое сотрудничество двух государств наметилось еще задолго до 2014 года.

Достаточно напомнить, что в начале этого века, Баку и Украина были объединены в военно-экономический блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Организация, объединившая известные своей фрондой в отношении Москвы государства, создавалась в пику возглавляемой Россией ОДКБ.

Казалось, что потенциал этой организации будет исчерпан вскоре после ее создания. Однако после 2014 года она зажила новой жизнью: теперь всех ее участников объединяло наличие территориальных конфликтов и претензий: Приднестровье в Молдавии, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Донбасс и Крым на Украине, Нагорный Карабах в Азербайджане.

В рамках возродившейся организации стороны активно выстраивают взаимовыгодное сотрудничество. С недавних пор даже ведутся разговоры о создании зоны свободной торговли.

Неудивительно, что Украина предпочитает сохранять как можно более теплые отношения с Азербайджаном, который считается ее стратегическим партнером.

Немалое влияние на позицию Киева оказывает и состояние армянско-украинских отношений.

Например, стороны уже давно конфликтуют из-за отказа Украины признавать факт геноцида армянского народа в Османской империи. В мае этого года, к 105-й годовщине трагических событий начала XX века украинский МИД даже выпустил заявление, в котором говорилось, что отказ от признания геноцида армян связан с рядом «объективных факторов».

В частности, в документе указывается, что в рамках международных организаций «Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций».

Также МИД Украины указал, что признание и чествование событий 1915 года «является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины — Турции».

И тут стоит отметить, что отношения с Турцией, которая безоговорочно поддерживает Баку во всех вопросах, также играют немаловажную роль в формировании украинской позиции.

После 2014 года отношения Киева и Анкары развивались крайне стремительно, также получив статус стратегически важных для Украины.

В феврале этого года Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о реализации финансовой помощи. Условия соглашения предусматривают выделение Турцией около $36 млн на нужды Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Контакты руководства двух стран происходят достаточно часто, благодаря чему украинско-турецкие отношения имеют все шансы для того, чтобы выйти на качественно новый уровень. Так, например, этим летом стороны начали консультации о возможности заключения договора о военном сотрудничестве.

В ситуации, когда Киев ни много ни мало рассчитывает на военный союз с Анкарой, поддержка Азербайджана как младшего партнера Турции выглядит абсолютно естественной.