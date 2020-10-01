«Тяжелый багаж прошлого»: правые радикалы активизировались в ФРГ

В Германии четырех сотрудников ведомства по охране конституции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заподозрили в правом экстремизме. Как пишет издание Rheinische Post, трое из них по долгу службы вели наблюдение за правыми экстремистами. По четвертому подозреваемому подробная информация отсутствует, также пока неизвестно, что именно послужило причиной для расследования в отношении сотрудников ведомства.

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Региональное МВД приняло решение о роспуске группы по охране конституции в Северном Рейне-Вестфалии.

По факту это уже второй случай в немецкой федеральной земле, связанный с правыми экстремистами за последний месяц. В сентябре несколько местных полицейских обвинили в распространении экстремистских материалов через определенные чат-группы. Впоследствии более 30 полицейских участков были подвергнуты тщательному обыску и около 30 сотрудников правоохранительных органов отстранены от службы.

Происходящее в рядах полиции «шокировало» главу МВД Германии Хорста Зеехофера.

По его словам, данные инциденты стали своеобразной пощечиной все сотрудникам правоохранительных органов ФРГ, которые преданы демократическим устоям государства. Сам министр еще год назад называл правый экстремизм, антисемитизм и расизм самой большой угрозой для Германии.

При этом пока в Берлине не видят признаков того, что на территории страны целенаправленно действуют целые структуры или сети правых экстремистов. В частности, эксперт бундестага по внутренней политике Армин Шустер говорил, что в настоящее время речь скорее идет о единичных случаях. Однако косвенные доказательства указывают на обратное.

Силовая радикализация

Всплеск радикальных настроений в полиции и даже армии Германии — уже давно не новость. Помимо случаев в Северном Рейне-Вестфалии в нынешнем году инциденты с правыми экстремистами были зафиксированы в Гессене и Баден-Вюртемберге, а в 2019 году похожий прецедент произошел в Баварии.

Объединяет инциденты связь с чат-группами, где и распространялись радикальные материалы или комментарии сотрудников правоохранительных органов. Крупнейший скандал на эту тему произошел летом 2020 года, когда министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила распустить вторую роту Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев выявления у бойцов правоэкстремистских настроений.

«В KSK возникли круги, в которых развилась атмосфера «токсичного лидерства», экстремистские тенденции и небрежного обращения с материалами и боеприпасами, что никаким образом не соответствует действующим правилам бундесвера.

Вторая рота сил отряда расформирована. В ней в апреле 2017-го можно было наблюдать «торжество» правоэкстремистского поведения, которое частично и до сегодняшнего дня покрывалось из ложно понятой корпоративной солидарности», — подчеркивала Крамп-Карренбауэр.

В числе знаковых инцидентов, вызывающих особое беспокойство у западных СМИ и ряда специалистов, стоит назвать дело группировки под названием «Северный крест» (Nordkreuz). Она была выявлена в прошлом году в Мекленбурге-Передней Померании. Ее представители планировали целую серию политических убийств на территории страны, в список входили почти 25 тыс. человек.

Организация готовилась к так называемому дню икс, не называя его конкретной даты, но подразумевая момент падения немецкого государства или социального порядка в ФРГ. Для реализации своего плана экстремисты похитили из полицейских запасов стрелковое оружие и более 30 тысяч патронов. В ее состав входили бывшие полицейские, спецназовцы и военные. При этом для координации они опять-таки использовать определенные чат-группы.

Как писала The New York Times, масштаб проблемы с экстремистами в Германии гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Участники «Северного креста» создали «пугающе конкретный план», закупив мешки для трупов и химикаты для уничтожения улик.

При этом среди задержанных представителей экстремисткой группировки лишь несколько человек обвиняются в подготовке терактов, большинство обвиняется в мелких преступлениях. К примеру, основатель «Северного креста» экс-спецназовец Марко Гросс находится под следствием из-за кражи боеприпасов из полицейских запасов.

В подобных обстоятельствах власти Германии могут проиграть в войне против экстремистов, которые последовательно обнаруживаются в силовых структурах государства. Стоит отметить, что правоохранителям все еще не удалось обнаружить основное убежище «Северного креста» — экстремисты открыто говорят о продолжении подготовки к дню икс, не скрывая своих намерений в отношении либеральных немецких политиков.

Экстремистские волнения

Если рассматривать возможные причины усиления радикальных настроений в немецком обществе, то одной из главных стоит назвать миграционный кризис пятилетней давности. В том же «Северном кресте» указывают на наплыв беженцев, не исключая падения системы из-за превращения Германии в «подобие халифата» по вине мигрантов.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, серьезные правые террористические атаки и покушения на людей в государстве действительно вызывают опасения.

«Таких инцидентов достаточно много, они свидетельствуют о том, что правая сцена в Германии радикализируется. Для ФРГ это очень серьезная проблема, в том числе имиджевая. Особенно если вспомнить, что происходило в стране 80 лет назад в период построения национал-социализма.

Германия не может себе позволить того, чтобы мир смотрел на нее с подозрением на возвращение фашизма, поэтому власти бросают все силы на искоренение таких тенденций.

У немцев очень тяжелый багаж прошлого, который они все еще тащат на своих спинах», — отметил эксперт.

С точки зрения Рара, говорить о возрождении фашистских идей в ФРГ все же будет преувеличением, но нельзя отрицать наличия расистов и национал-социалистов, которые по большей части представляют собой достаточно ограниченную группу маргиналов.

«Правые тенденции в Германии усилились не из-за возвращения фашистских идей, а из-за опасений по исламизации государства. Люди бояться беженцев и терроризма, который пришел в ФРГ с потоком мигрантов. На востоке страны в массовом порядке выступают против дальнейшего притока мигрантов, поэтому там и усилились позиции ультраправой партии «Альтернатива для Германии», — уверен эксперт.

При этом Рар считает, что выявление правых экстремистов или лояльных этим взглядам людей в силовых структурах государства вряд ли представляет опасность для власти.

В армии проводится чистка, которую можно расценивать как проявление акционизма со стороны правительства.

«За счет чистки Германия хочет показать своим гражданам и всему миру, что она серьезно борется с правыми тенденциями, но объективно это трудно установить. Опасность преуменьшать не стоит, но нельзя исключать определенные преувеличения. В ФРГ идет радикализация как справа, так и слева — это может быть связано с тем, что жизнь немцев стала менее комфортной из-за миграционного и финансового кризиса. Кроме того, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса COVID-19. С этим необходимо бороться, и у Германии есть все возможности для этого», — резюмировал эксперт.