«Меньше восторгов»: почему Киев хочет видеть Байдена президентом

За ходом президентской гонки в США наблюдает весь мир — слишком много политических процессов зависит от того, кто станет главой Белого дома. И Украина не остается в стороне. 3 ноября Киев также напряженно будет следить за подсчетом голосов. И, вероятно, в этой гонке он болеет за кандидата от демократов, бывшего вице-президента США, Джо Байдена.

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О поддержке Украины Западом говорят достаточно много. Но если президент Владимир Зеленский рассчитывал на помощь старших партнеров в его политике в отношении России и попытках урегулировать конфликт в Донбассе, то он ошибся. Определенную роль продолжает играть Европа в лице Германии и Франции — участников «Нормандского формата».

А вот интерес США к Украине начал угасать с 2016 года, когда президентом страны стал Дональд Трамп.

Американский лидер демонстрирует полное безразличие к постсоветскому пространству. В 2018 году Дональд Туск, занимавший на тот момент пост главы Евросовета, с сожалением признал, что украинский вопрос не представляет для Трампа интереса.

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — сказал Туск журналистам.

Президент США не скрывал своего отношения, резко отличающегося от позиции его предшественника Барака Обамы и европейских лидеров. Журналисты сообщали, что в ходе саммита «Большой семерки» в 2018 году Трамп заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные люди, а также усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что «Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире». Он требовал, чтобы Россию вернули в состав G7, откуда она была исключена после вхождения Крыма в свой состав, чем, фактически, обесценивал действия, направленные на поддержку Киева.

Впрочем, Украине было суждено на долгое время занять мысли Дональда Трампа, однако ни для одной из сторон повод не был приятным. В сентябре прошлого года демократы обвинили президента США в том, что он в ходе телефонного разговора с Зеленским потребовал от Киева возобновить расследование, связанное с украинской энергетической компанией Burisma Group. В 2014 году членом ее совета директоров стал Хантер Байден — сын Джо Байдена, который на тот момент курировал деятельность антикоррупционных органов на Украине. По версии демократов, от действий украинской стороны зависело предоставление военной помощи Киеву и встреча Трампа с Зеленским.

Глава Белого дома в ответ опубликовал стенограмму его разговора с украинским лидером, чем в очередной раз продемонстрировал свое прохладное и даже пренебрежительное отношение к Киеву. Все же обнародование подобных документов — беспрецедентная история в мировой политике.

Трамп действительно был заинтересован в том, чтобы расследованию дали ход. Хантера Байдена он обвинял в коррупции, и если бы его версия подтвердилась, это нанесло бы сильный удар по его сопернику в преддверие выборов.

В марте 2016-го генеральный прокурор Виктор Шокин, инициировавший дело, был уволен по требованию Джо Байдена. Об этом рассказал сам бывший вице-президент, причем он сообщил, что выдвинул Петру Порошенко ультиматум: либо он увольняет Шокина, либо Вашингтон не предоставляет Киеву кредит на $1 млрд.

Правда, по версии Байдена-старшего, Шокин был уволен по причине того, что он плохо боролся с коррупцией. По версии же бывшего генпрокурора, его отправили в отставку из-за того, что он отказался закрыть дело против компании Burisma.

В конце мая 2020 года Печерский районный суд Киева обязал правоохранителей начать досудебное расследование по делу о вмешательстве Байдена в работу прокуратуры страны. 30 сентября украинские правоохранители закрыли дело, заявив, что Виктор Шокин подал в отставку самостоятельно, поэтому говорить о влиянии Джо Байдена нельзя.

«Закрытие дела означает одно — избирательное правосудие и то, что наша власть вмешивается в президентские выборы США 2020 года», — заявил изданию «Украинские новости» Шокин.

В опубликованной стенограмме Зеленский действительно обещал Трампу заняться расследованием этого дела. Однако просьбу президента США Зеленский, вопреки своим обещаниям, не выполнил и тем самым сделал свою ставку на президентских выборах не в пользу Трампа. Иными словами, Киев не стал оказывать нынешнему президенту услугу, которая может подорвать отношения украинского руководства с Джо Байденом — потенциально следующим президентом США.

Бывший вице-президент действительно выглядит для Украины более удобным партнером. Он уже пообещал увеличить финансовую и военную помощь Киеву, обеспечив его в том числе и летальным оружием. Об этом кандидат от демократов заявил во время поздравления по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Джо Байден называет себя «близким другом Украины». Он семь раз посещал Киев в качестве вице-президента.

Оснований для того, чтобы поверить обещаниям кандидата от Демпартии, достаточно. Вообще внешнеполитическая линия демократов более соответствует интересам Украины. В этом направлении все зависит от отношения мировых игроков к России. Украинский вопрос занимает центральное место в стратегии Запада по сдерживанию влияния Москвы. Дональд Трамп, однако, не относится к числу тех политиков, кто в наибольшей степени обеспокоен этим вопросом. Главная угроза, по мнению президента США, исходит от Китая.

Байден же называет Трампа «щенком Путина», обвиняет его в связях с Москвой и обещает «последствия» для России в случае ее вмешательства в президентские выборы.

И если глава Белого дома старался всячески обходить тему финансовой поддержки Украины, то его оппонент на выборах заявил, что в экономическом плане «работал бы над увеличением прямых западных инвестиций и поддержанием энергетической независимости Украины, особенно если трубопровод «Северный поток — 2» будет построен».

К тому же непредсказуемость Дональда Трампа уже давно стала причиной усталости большинства мировых лидеров. Украине же, для которой крайне важна поддержка Запада, гораздо проще будет вести диалог с президентом, от которого знаешь, чего ожидать.