Сдержать Россию: Лавров об отношениях с Германией

Германия взяла курс на сдерживание России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Но, по его мнению, преодоление периода напряженности все еще возможно. Об этого говорится в его обращении к участникам форума «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

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«К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным», — сказал он.

Лавров выразил мнение, что в Берлине сейчас звучат «голословные обвинения, ультиматумы, угрозы» в адрес России.

«Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — уверен российский министр.

По его мнению, период напряженности можно преодолеть «во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству». Лавров считает, что «шансы на сохранение этой перспективы остаются».

Но многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, а также от их способности отстаивать правду и передавать опыт и знания будущим поколениям.

«Тридцать лет спустя нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ», — заметил Лавров. По его словам, заключение соглашений между СССР и Германией стало логическим следствием договора, у которого в этом году юбилей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за все это время Россия прилагала все усилия для формирования зоны мира на территории от Атлантики до Тихого океана, а также на создание широкого экономического и гуманитарного сотрудничества.

«На решение этой задачи были ориентированы многочисленные российские инициативы, включая предложение 2008 года о заключении Договора о европейской безопасности», — указал он.

Но сейчас, по словам Лаврова, Берлин взял курс на сдерживание России.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель вновь призвала Россию прояснить ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Меркель подчеркнула, что этот вопрос касается не только двусторонних отношений, он является международным. По ее словам, после получения результатов исследования ОЗХО на него отреагирует ЕС.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ее партнеры видят в ситуации с Навальным нарушение запрета на применение химического оружия. Российские дипломаты ответили, что такие утверждения продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому «отравлению» Навального. Кроме того, в подобных высказываниях МИД России усмотрел попытку переложить ответственность на других за свое нежелание взаимодействовать с Москвой по этому делу.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера отправили в местную больницу. Медики посчитали, что резкое ухудшение здоровья Навального было связано с нарушением обмена веществ, которое привело к изменению уровня сахара в крови.

После этого Навального перевезли в Германию, где он проходил лечение в берлинской клинике. Местные специалисты нашли на предметах, которыми пользовался Навальный, следы вещества из разряда Новичка. Но на запрос российской стороны о предоставлении сведений, немецкие власти так и не ответили.