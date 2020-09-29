«Держат нас за дураков»: Польша и Венгрия объединяются против ЕС

Польша и Венгрия решили создать институт для оценки состояния верховенства права в государствах-членах Евросоюза, чтобы их «не держали за дураков» из-за обвинений в нарушениях принципов верховенства закона. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто,

Брюссель использует «двойные стандарты» по отношению к Будапешту и Варшаве.

«Польша или Венгрия подвергаются критике из-за нарушения ими принципа верховенства права, однако эти обвинения ничем не подкрепляются. Они используются как средства вымогательства. Целью этого института сравнительного права является то, чтобы нас не держали за дураков <…> надоело, что ряд западноевропейских политиков используют нас как грушу», — добавил глава МИД Венгрии.

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В качестве примера «двойных стандартов» Брюсселя Сийярто указал на критику ЕС в отношении судебной реформы Польши, хотя в Испании существуют «точно такие же» законы. Речь идет о намерении Варшавы отправить в отставку судей Верховного суда старше 65 лет, а также изменить процедуру их назначения. Также реформа затрагивает избрание членов национального судебного совета, перекладывая эту обязанность с представителей судебной власти на парламент.

По сути, изменения переводят судебную систему под контроль власти, так как судьи Верховного суда могут сохранить свой пост через прошение президенту, а выбор представителей судебного совета получает правящая партия (в настоящий момент это «Право и справедливость»).

В совокупности все это беспокоит Брюссель, и уже несколько лет обсуждается вопрос о внутренних санкциях против Польши, что требует единогласного решения всех членов ЕС, а, следовательно, не слишком реально из-за поддержки Варшавы со стороны Будапешта.

«Если в Испании это хорошо, то почему в Польше плохо?» – задается вопросом Сийярто, также подчеркивая, что предстоящий отчет ЕС о верховенстве закона в странах объединения вряд ли будет основан на фактах.

В целом, создание института Польши и Венгрии для оценки соблюдения верховенства права в ЕС отчасти связано с подготовкой данного документа. Вполне очевидно, что основные проблемы будут выявлены Брюсселем в Будапеште и Варшаве, так как два правительства евроскептиков беспокоят Евросоюз уже не первый год.

Судебная реформа в Польше — только верхушка айсберга. Венгрия также находится под следствием за подрыв независимости судебной власти. Обе страны подозревают в давлении на СМИ, неправительственные организации и оппозицию. Во время пандемии коронавируса COVID-19 Будапешт и Варшаву активно обвиняли в «захвате власти» из-за введения жестких ограничений вместе с полным контролем под прикрытием режима чрезвычайной ситуации.

Денежный вопрос

Однако если до пандемии борьба двух стран с Брюсселем за собственное видение демократии протекала вполне обыденно, то в последнее время она стала более ожесточенной. Главная причина — план Евросоюза по спасению экономики объединения, пострадавшей из-за коронавируса. В середине лета лидеры ЕС предварительно согласовали семилетний бюджет в размере €1 074,3 млрд и внебюджетный фонд по восстановлению экономики на €750 млрд.

Решающим фактором для получения средств стало соблюдение принципов верховенства права Евросоюза. Именно от него напрямую зависит объем дотаций той или иной стране. Это уточнение еще на стадии обсуждения вызвало сопротивление Венгрии и Польши.

Как пишет Reuters, из-за нарушений принципов демократии Польша рискует потерять доступ к €23 млрд, а Венгрия — €6 млрд. И это только из фонда восстановления, то есть без учета долгосрочного бюджета.

Учитывая, что венгерская экономика во втором квартале 2020 года сократилась на 13,6% — худший результат среди стран Центральной Европы, — как минимум для Будапешта такие потери крайне нежелательны.

В настоящее время четкие критерии относительного того, какие именно нарушения будут причиной для лишения финансирования, неизвестны. Германия накануне предложила компромиссный вариант по этому вопросу, а именно — прекращать выделение средств, если будет нарушено управление бюджетом ЕС или защита финансовых интересов Евросоюза.

Если предложение будет принято, то проблемы с демократией в Польше и Венгрии не должны будут помешать выплатам из фонда. Однако с этим компромиссом согласны далеко не все, в частности, депутат Европарламента Мориц Корнер уверен, что предложение Берлина не защищает верховенство закона и правильность бюджетных расходов ЕС.

План Германии требует одобрения ЕП, и несогласие Корнера создает ряд трудностей, поскольку он возглавляет работу законодательного органа по этому вопросу. С его точки зрения, странам следует отказаться или переработать данное предложение.

Срыв соглашений

Сопротивление Польши и Венгрии может создать проблему при окончательном утверждении как бюджета ЕС, так и фонда по восстановлению экономики. Обе страны могут наложить вето на окончательный документ, сорвав хлипкое предварительное соглашение, которого удалось добиться спустя четыре дня споров на саммите Евросоюза.

Пойдет ли на этот шаг Будапешт вместе с Варшавой — вопрос сложный, но желание двух стран создать институт для собственной оценки верховенства права в ЕС фактически дает на него ответ. Отходить от своей внутренней политики страны не собираются, расценивая обвинения со стороны Брюсселя в негативном ключе.

При этом уход от согласования как бюджета, так и фонда создает дополнительные риски для Евросоюза, поскольку откладывает их запуск в условиях серьезных экономических проблем. Статистическое управление ЕС зафиксировало в первом квартале 2020 года падение ВВП только еврозоны на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом. Во втором квартале ВВП 27 государств Евросоюза рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.

Кроме того, в ряде европейских государств вновь наблюдается рост числа заражений. К примеру, власти испанского Мадрида с 21 сентября ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. В частности, в 37 зонах, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, ограничили передвижение: покинуть эти районы можно только по уважительным причинам, например, доехать на работу и учебу и обратно или до больницы.

Возобновление действия ограничительных мер в тех или иных странах повышает их потребность в средствах из фонда восстановления, следовательно, окончательно утверждение плана по спасению экономики становится все более необходимым. В подобных обстоятельствах ЕС, вероятно, может пойти навстречу Польше и Венгрии.