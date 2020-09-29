Спор из-за могил: Зеленский выдвинул Польше ультиматум

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши Анджею Дуде. По сообщению сайта офиса президента Украины, встреча между главами двух государств возможна только при выполнении Варшавой условия Киева.

Зеленский потребовал восстановить оскверненное захоронение бойцов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), расположенное на польской территории, на горе Монастырь.

Известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий возмутился требованием Зеленского — по его словам, речь идет о могилах людей, совершавших геноцид поляков в годы Второй мировой войны. Он также призвал президента Украины не идти на поводу у националистов.

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По словам Шария, от рук захороненных на Монастыре бойцов УПА погибли 70 мирных поляков — 33 женщины и 37 мужчин.

«Их тела были обезображены до неузнаваемости. Фамилии всех погибших известны», — заявил Шарий.

Напомним, таблички на могилах горы Монастырь были уничтожены 21 января. Это уже не первое повреждение памятников УПА на территории Польши, однако ни один из них так и не был восстановлен.

Украина в ответ на разрушение памятников ввела запрет на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, необходимых польскому Институту национальной памяти.

В середине декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

Степан Бандера известен как член ОУН (запрещена в России), организатор ряда террористических актов. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорен судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу вышел в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны. После пытался создать независимое Украинское государство, сотрудничал с нацистами, оказался в концлагере Заксенхаузен. Был застрелен агентом КГБ в 1959 году.

В декабре 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

Однако правительство Польши, судя по всему, к каким-либо компромиссам в этих вопросах не готово. В начале декабря премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша должна строить отношения с Украиной, основываясь на исторической правде. Он подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню — геноцид поляков на западе Украины.

Тем не менее шествия в честь памяти Бандеры проходят в Киеве и ряде других украинских городов ежегодно — в день рождения лидера ОУН-УПА, собирая при этом более тысячи демонстрантов.

В январе 2020 года после личной встречи Зеленский и Дуда предложили забыть об исторических разногласиях между поляками и украинцами. «Мы сегодня договорились и дальше развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнерство. По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперед, движутся в будущее», — заявил глава Украины.

Президент Польши полностью поддержал украинского коллегу и предложил провести совместные мероприятия в память о солдатах обеих стран, сражавшихся с большевиками.

«Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков, — заявил глава Польши. — Были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне — за то же дело, за которое боролись наши солдаты. Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память».