«Санкционная лихорадка»: ЕС добавил санкций за Крымский мост

Послы Евросоюза решили включить в санкционный список против России два физических и четыре юридических лица. Им вменяют участие в строительстве Крымского моста, сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.

«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, официальное решение Совет ЕС примет немного позднее «на основании письменной процедуры». Такая процедура применяется в Совете ЕС на министерском уровне после того, как решения согласованы и отсутствуют какие-либо возражения в Совете постоянных представителей ЕС.

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Этот процесс технический и не предусматривает дискуссий. В силу санкции вступят после того, как их утвердит Евросовет, и они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Информацию о расширении санкционного списка подтвердил и корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. «Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — написал он на своей странице в Twitter.

Журналист анонсировал, что официальное решение будет принято на этой неделе. Тремя днями ранее, 25 сентября, источник РИА «Новости» сообщил, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за «подрыв суверенитета Украины».

По его словам, на повестке дня постпредов стран ЕС стоит «возможный пункт» о новых списках в рамках действующих ограничительных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, планы расширить список лиц и организаций, против которых будут приняты ограничения, прямо противоречат задачам, которые поставила пандемия коронавируса перед всем миром.

«Особенно «актуально» это, конечно, на фоне второй волны пандемии коронавируса. В то время как наш президент призывает к открытию «зеленых» коридоров, чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

«Санкционная лихорадка охватила всех», — констатировал сенатор.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В 2014 году после переворота власти в Крыму был проведен референдум, по итогам которого большинство жителей полуострова выразили желание перейти под российскую юрисдикцию.

Это привело к тому, что Крым стал российской республикой, а Запад ввел свои санкции. Первыми за Украину вступились в ЕС, к ним также присоединились США. Киев до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Запад считает, что Россия вмешалась в дела Украины. В ответ на западные ограничения, Москва взяла курс на импортозамещение. В Кремле не раз утверждали, что разговаривать с Россией языком санкций контрпродуктивно. Кроме того, российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Представители России лишь помогают прийти к мирному решению конфликта в Донбассе.