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«Не повлияют на результат»: Помпео заявил о защите от России

Помпео заверил, что русские не повлияют на результат выборов в США

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Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что на предстоящих выборах американские власти будут защищать голос каждого. Действия администрации главы США помогут сделать так, что Россия не сможет повлиять на результаты голосования. Нынешние выборы американского президента намечены на начало ноября.

У России не получится оказать влияние на нынешние выборы президента США, которые пройдут в ноябре этого года, так как администрация нынешнего лидера страны обеспечит безопасность всего процесса, заверил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.

«Усилия РФ по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю. Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016-м году, это происходило на промежуточных выборах в 2018-м году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018-м году администрация [президента США Дональда] Трампа защитила голос каждого», — напомнил Помпео.

На предстоящих выборах, заверил глава Госдепа, власти страны «сделают то же самое».

«Мы также ясно дали понять РФ, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где РФ не влияет на результат», — заявил шеф американской дипломатии.

Интервью телеканалу Помпео дал еще 23 сентября, но стенограмму Госдеп распространил только в воскресенье, спустя четыре дня.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил о попытках России повлиять на выборы в США в 2020 году. Но, по его словам, инфраструктура выборного процесса не затронута. В то же время глава спецслужбы не привел никаких доказательств угрозы американским выборам со стороны России. Помимо России, американская разведка подозревает еще Иран и Китай.

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс, в свою очередь, выразил мнение, что внешнеполитические противники США пытаются навредить США, подрывая доверие американцев к выборам.

«Говоря о [попытках] вмешательства противников, то мы видим — даже больше чем остальное, — особенно касательно России, стремление подорвать доверие к нашим институтам», — заявил он.

Кребс заверил, что его агентство работает с властями штатов, чтобы предотвратить какое-либо вмешательство. «Учитывая децентрализацию в системе голосования, каждый штат имеет некоторые свои различия в реализации технологий [выборов]», — напомнил чиновник.

Он выразил уверенность, что противникам Соединенных Штатов будет сложно изменить результаты голосования и манипулировать ими.

Тем временем кандидат на пост американского президента Джозеф Байден предупредил Москву о последствиях за предполагаемое вмешательство в выборы.

«Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия. Будут последствия за эту вовлеченность в наши суверенные [дела]», — заверил демократ. По его мнению, Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.

Тема потенциального вмешательства России в выборы в США регулярно поднимается американскими политиками и госдеятелями. Они утверждают, что Россия причастна к вмешательству в выборный процесс. Ранее такие заявления касались только 2016 года. Теперь, когда нынешние выборы все ближе, подобные заявления звучат все чаще.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль с сожалением ожидает увеличения инсинуаций по этому поводу в связи с приближением выборов в США. Россия неоднократно отвергла все подобные обвинения в свой адрес. По словам Пескова, такие утверждения «не имеют ничего общего с правдой».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день граждане страны будут выбирать не только американского президента, но и вице-президента, а также всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий.

Основным соперником Дональда Трампа, который решил переизбраться от Республиканской партии, станет демократ Джо Байден. Претендентами на пост американского вице-президента являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.