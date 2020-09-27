«Не повлияют на результат»: Помпео заявил о защите от России

У России не получится оказать влияние на нынешние выборы президента США, которые пройдут в ноябре этого года, так как администрация нынешнего лидера страны обеспечит безопасность всего процесса, заверил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.

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«Усилия РФ по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю. Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016-м году, это происходило на промежуточных выборах в 2018-м году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018-м году администрация [президента США Дональда] Трампа защитила голос каждого», — напомнил Помпео.

На предстоящих выборах, заверил глава Госдепа, власти страны «сделают то же самое».

«Мы также ясно дали понять РФ, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где РФ не влияет на результат», — заявил шеф американской дипломатии.

Интервью телеканалу Помпео дал еще 23 сентября, но стенограмму Госдеп распространил только в воскресенье, спустя четыре дня.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил о попытках России повлиять на выборы в США в 2020 году. Но, по его словам, инфраструктура выборного процесса не затронута. В то же время глава спецслужбы не привел никаких доказательств угрозы американским выборам со стороны России. Помимо России, американская разведка подозревает еще Иран и Китай.

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс, в свою очередь, выразил мнение, что внешнеполитические противники США пытаются навредить США, подрывая доверие американцев к выборам.

«Говоря о [попытках] вмешательства противников, то мы видим — даже больше чем остальное, — особенно касательно России, стремление подорвать доверие к нашим институтам», — заявил он.

Кребс заверил, что его агентство работает с властями штатов, чтобы предотвратить какое-либо вмешательство. «Учитывая децентрализацию в системе голосования, каждый штат имеет некоторые свои различия в реализации технологий [выборов]», — напомнил чиновник.

Он выразил уверенность, что противникам Соединенных Штатов будет сложно изменить результаты голосования и манипулировать ими.

Тем временем кандидат на пост американского президента Джозеф Байден предупредил Москву о последствиях за предполагаемое вмешательство в выборы.

«Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия. Будут последствия за эту вовлеченность в наши суверенные [дела]», — заверил демократ. По его мнению, Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.

Тема потенциального вмешательства России в выборы в США регулярно поднимается американскими политиками и госдеятелями. Они утверждают, что Россия причастна к вмешательству в выборный процесс. Ранее такие заявления касались только 2016 года. Теперь, когда нынешние выборы все ближе, подобные заявления звучат все чаще.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль с сожалением ожидает увеличения инсинуаций по этому поводу в связи с приближением выборов в США. Россия неоднократно отвергла все подобные обвинения в свой адрес. По словам Пескова, такие утверждения «не имеют ничего общего с правдой».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день граждане страны будут выбирать не только американского президента, но и вице-президента, а также всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий.

Основным соперником Дональда Трампа, который решил переизбраться от Республиканской партии, станет демократ Джо Байден. Претендентами на пост американского вице-президента являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.