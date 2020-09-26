«Что еще готовит Брюссель?»: как премьер Венгрии рушит ЕС

Евросоюз готовится опубликовать свой первый отчет о верховенстве закона с оценкой 27 стран-членов содружества. Еврокомиссия позиционирует доклад как новую гарантию защиты демократических институтов в государствах ЕС. И уже сейчас понятно, что представленный доклад станет новым поводом для ухудшения взаимоотношений между Брюсселем и Будапештом.

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В прошлом году аналитический центр Freedom House понизил оценку уровня демократии в Венгрии, определив ее как «частично свободную» страну из-за «постоянных атак на демократические институты». В докладе сообщается, что за последнее десятилетие правящая партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» использовала свое парламентское большинство для введения ограничений или установления контроля над оппозицией, СМИ, религиозными группами, научными кругами, НПО, судами, просителями убежища и частным сектором.

В целом, отношения между Евросоюзом и правительством Виктора Орбана достаточно давно закрепились на уровне прохладных. Венгерский премьер, продвигающий идеологию «нелиберального государства», стоит особняком от большинства лидеров содружества. И уникальность в своих политических взглядах Орбан подчеркивает с особой тщательностью.

«Сегодня над умами властвуют идеи не западные и не либеральные. Недемократические режимы показали, что могут привести свои народы к успеху. Сегодняшние звезды — это Сингапур, Китай, Индия, Россия и Турция. Пришло время перестать воспринимать как догму идеологию Запада, стать независимыми и искать новую форму устройства, которая сделает нас конкурентными в ближайшие десятилетия», — сказал Орбан в ходе своего выступления в честь переизбрания на пост премьера в 2014 году.

Проблемы начались почти сразу же, как только политик вступил на пост премьер-министра в 2010 году. Это была вторая его победа, впервые Виктор Орбан сформировал свое правительство в 1998 году.

С 1 января 2011 года Венгрия впервые стала председателем в Совете ЕС. С того же дня контроль над прессой в стране был передан Совету по СМИ, который состоит из пятерых представителей правящей партии.

В частности, чиновники Совета получили право штрафовать СМИ за материалы, «недостаточно сбалансированные политически». Более того, законопроект обязывал журналистов раскрывать свои источники, если правительство посчитает, что материал несет угрозу безопасности страны. Будапешт демонстрировал намерение напрямую вмешиваться в работу СМИ.

В Евросоюзе восприняли такие шаги как попытку ввести цензуру. В январе 2011 года политик, только что одержавший убедительную победу на выборах, в ходе которых «Фидес» получила две трети мест в парламенте, выступил в ходе заседания Европейского парламента. Ему пришлось отражать нападки евродепутатов, которые обвиняли Орбана в попытке установить контроль над СМИ. Выступление быстро переросло в перепалку и таких раундов противоречий предстояло еще много.

Впервые Виктор Орбан привлек к себе внимание как молодой либерал в 1989 году. Он продвигал антисоветские идеи, но после того, как его партия неудачно выступила на выборах, политик начал поиски нового пристанища в политическом спектре.

К тому времени, когда он был впервые избран премьер-министром в 1998 году, он прочно переместил «Фидес» в правый центр, а в 2000 году привел «Фидес» в Европейскую народную партию ЕНП — крупнейшую политическую силу в Евросоюзе.

Для партии сохранение своей многочисленности является ключом к получению высоких должностей в комитетах Европейского парламента и Еврокомиссии. Орбан же получал от членства в ЕНП нечто большее — возможность установить близкие отношения с коллегами, что во многом помогало ему в борьбе с критиками в ЕНП.

Удерживать внимание партии венгерскому премьеру удавалось, в том числе, и благодаря его заигрыванию с крайне правыми силами на европейском пространстве. Орбан установил близкие отношения с лидером правой итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и нидерландским политиком Гертом Вилдерсом — лидером националистической «Партии свободы». ЕНП, глядя на дружбу венгерского премьера с правыми политиками понимает, что в случае, если она откажется от присутствия такой токсичной фигуры в рядах партии, то Орбан легко сможет возглавить новую силу в Европарламенте.

Поводом для сближения венгерского премьера с правыми политиками стала миграционная политика Евросоюза. Будапешт стал одним из главных противников принятой в ЕС обязательной квоты на распределение мигрантов. Также правительство Венгрии отказалось подписывать глобальный пакт ООН о миграции.

Особое раздражение Евросоюза вызвал принятый летом 2018 года пакет законов, предполагающих ограничения для негосударственных организаций, работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в венгерском МИДе.

Громкая критика миграции Орбана сыграла на некоторых внутренних разногласиях в ЕНП и помогла отвлечь внимание от претензий по верховенству закона. Позицию венгерского премьера по неприятию «политики открытых дверей» разделила часть депутатов ЕНП, что закрепило его положение в партии и стало предохранителем от слишком активной и громкой критики в адрес Орбана.

Европейская народная партия годами терпела принятие неоднозначных законопроектов в Венгрии, касающихся гражданских свобод. Серьезные проблемы начались в 2019 году, когда правительство страны публично бросило вызов другому влиятельному члену ЕНП, занимавшему на тот момент пост председателя Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Юнкер занял пост главы ЕК в 2014 году, несмотря на громкие возражения Виктора Орбана. Политик не скрывал своих опасений насчет происходящего в Венгрии. Юнкер публично называл Орбана «диктатором». В Венгрии, тем временем, появились билборды с изображениями главы Еврокомиссии и миллиардера Джорджа Сороса, финансирующего общественные организации оказывающие поддержку мигрантам, с подписями «Они хотят ослабить государства ЕС» и «Кто знает, что еще готовит Брюссель?».

Под руководством Юнкера ЕК инициировала судебное разбирательство в отношении Венгрии из-за действий правительства в отношении НГО, работающих с мигрантами.

Внутри ЕНП, тем временем, назрел серьезный раскол, обусловленный открытым противостоянием двух влиятельных членов партии. Негативные настроения в отношении Орбана начали набирать обороты, в результате «Фидес» была временно исключена из партии. Голосование по членству партии Орбана пройдет в ближайшие месяцы, однако самый влиятельный член партийной семьи — германская правящая ХДС — оказывает «Фидесу» поддержку.

Параллельно с проблемами с Европейской народной партией, Будапешту пришлось столкнуться с Еврокомиссией. Долгое время ЕК воздерживалась от крайних мер — применения статьи 7-й Договора о Европейском союзе, подразумевающей санкции против члена содружества вплоть до лишения его голоса в Совете ЕС.

Еврокомиссия инициировала судебное разбирательство по статье 7-й в отношении Польши в 2017, однако в отношении Венгрии вела себя осторожнее.

Терпение Брюсселя лопнуло к 2018 году, из-за той же позиции Венгрии по миграции. Голландский депутат Джудит Саргентини представила проект доклада, в котором обвинила Будапешт в нарушении основных ценностей ЕС. На основе этого документа она предложила запустить санкционную процедуру в соответствие с 7 статьей.

В документе автор выразила обеспокоенность относительно законотворческого процесса в целом и конституции в частности. Кроме того, Саргентини обратила внимание на такие вопросы, как независимость судебной системы, коррупция, свобода слова, конфиденциальность данных, свобода вероисповедания, судьба меньшинств, права мигрантов и беженцев.

Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Брюссель попросту пытается таким образом заставить Венгрию принять мигрантов.

«В Европарламенте большинство депутатов поддерживают миграцию. Они собираются отомстить Венгрии за то, что венгры решили не превращать свою страну в страну мигрантов, — отметил он в видеопослании на своей странице в Facebook. — Правда заключается в том, что приговор нам уже вынесли, но я буду защищать Венгрию против лживых обвинений».

Политик также отметил, что Венгрия не намерена отказываться от своего курса и поддаваться шантажу со стороны Европейского союза.

В настоящее время в ЕС проходит рассмотрение дела против Венгрии. Однако мало кто ожидает, что Будапешт получит подобное наказание. Для введения санкций требуется единогласное голосование в Совете Европы, и Венгрия может смело рассчитывать на поддержку дружественных стран, например, Польши, которая оказалась в той же ситуации и почти наверняка окажет Орбану услугу хотя бы из чувства солидарности.