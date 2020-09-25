«Враги нас не боятся»: бывшие силовики поддержали Байдена

Почти полтысячи отставных высших чиновников структур национальной безопасности США — генералы, адмиралы, послы и т.д. — выступили авторами открытого письма, в котором призвали американцев проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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«Мы любим свою страну. К сожалению, мы также и боимся за нее», — так начинается документ. Офицеры и дипломаты считают, что Дональд Трамп не годится на роль главы государства, что наглядно показала пандемия коронавируса.

Они осуждают его внешнеполитические решения, из-за которых «союзники больше не доверяют нам и не уважают нас, а враги больше не боятся нас». Подписанты уверены, что даже торговая война с Китаем, которая стала одним из символов президентства Трампа, на самом деле нанесла США неоправданно большой урон. Не оценили они и его успехи в налаживании диалога с Северной Кореей, посчитав, что попытки главы Белого дома в этом направлении ни к чему не привели.

Разумеется, не обошлось и без упреков в отступлении от американских национальных интересов и пособничестве России.

Не менее важным лейтмотивом письма стала критика личных качеств Трампа, который, по убеждению бывших силовиков и дипломатов, показал себя непостоянным, непредсказуемым и неспособным брать на себя ответственность человеком.

«Америке нужен лидер, который, как и бывший президент Гарри Труман, понимает, что «фишка дальше не идет», — говорится в письме.

Его авторы считают, что следующий президент из-за политики Трампа столкнется с одним из самых серьезных кризисов в истории страны. Тем не менее они уверены, что «Джо Байден обладает характером, принципами, мудростью и лидерскими качествами, необходимыми для того, чтобы справиться с пылающим миром».

В список подписантов вошли пять бывших министров ВМС, два бывших министра армии, четыре бывших министра ВВС, два отставных губернатора и 106 послов.

Среди 489 подписавшихся не только демократы, но также и члены Республиканской партии.

В их числе такие именитые люди, как бывший министр военно-морских сил при Джордже Буше-старшем Шон О'Киф; заместитель госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Армитидж и даже отставной генерал Пол Сельва.

Последний еще недавно работал в администрации Дональда Трампа на посту вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он занимал эту должность в течение первых двух с половиной лет президентства Трампа и за это время неоднократно взаимодействовал с главой государства, в том числе и в самые острые моменты, включая высокую напряженность в отношениях с Северной Кореей в 2017 году, удары по Сирии в 2018 году и сбитие Ираном американского беспилотника в 2019 году.

Впрочем, это не первый раз, когда Трамп сталкивается с сопротивлением со стороны своих однопартийцев. Так, например, в августе было опубликовано еще одно открытое письмо, подписанное бывшими шефами Пентагона и ЦРУ и еще 70 отставниками-республиканцами, в котором также прозвучал призыв голосовать против действующего главы государства.

Оппозиция Трампу в рядах Республиканской партии — отнюдь не новое явление.

На протяжении трех с половиной лет, которые он провел в Овальном кабинете, президент США был вынужден постоянно сталкиваться с критикой со стороны однопартийцев.

Влиятельные представители Республиканской партии, которых СМИ часто относят к группе «ястребов», недовольны многими внешнеполитическими решениями президента США. В частности, их не устраивает желание Трампа вывести американские войска с севера Сирии, сокращение военного контингента в Германии, отсутствие реакции на сообщения СМИ о направленных против США контактах России и «Талибана» (организация запрещена на территории РФ) в Афганистане и так далее.

Как правило, критики президента как раз являются выходцами из органов национальной безопасности, с которыми у Трампа достаточно напряженные отношения.

В любом случае, в долгу президент США редко остается. Он жестко клеймит отошедших от его линии однопартийцев, обвиняя их в глупости и возлагая на них ответственность за те или иные проблемы.

Такая участь постигла практически всех бывших членов администрации Трампа, в том числе экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона и бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Сторонники Трампа иронично называют республиканцев с «антитрамповскими» взглядами «крысами». Новая политическая аббревиатура вошла в обиход в последние пару лет: Republicans Against Trump (RAT, переводится с английского как «крыса») — «республиканцы против Трампа».

Президент США совсем не лоялен к республиканцем-перебежчикам, которые отказываются его поддерживать в важных аспектах. К тому же у Трампа уже есть опыт борьбы со своими сопартийцами, он сталкивался с таким давлением еще во время избирательной кампании 2016 года.

По словам политолога-американиста Александра Домрина, из-за этого президент США ненавидит партийный аппарат Республиканской партии. «Когда он избирался, он воевал не только с демократами, но и против собственной партии, которая кого только не продвигала вместо него», — говорил Домрин «Газете.Ru».