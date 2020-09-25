«Никогда не вернем»: как в Японии оплакивают потерю Курил

Телерадиокомпания STV News выпустила сюжет о начале строительства дорог на одном из островов Южных Курил Шикотане. В материале отмечается, что хозяйственное освоение этой территории продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, которую создают в рамках инфраструктурной программы «План развития Курильского архипелага», планируется достроить в будущем году.

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«Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий»», — подчеркнули в сюжете.

Синдзо Абэ действительно многие годы пытался урегулировать вопрос Курильских островов, но 28 августа он объявил о скором уходе с поста главы правительства в связи с ухудшением состояния здоровья.

Он назвал подписание мирного договора с Россией одним из главных незавершенных дел на посту премьера.

«Я ухожу, не закончив эти дела, что разрывает мое сердце. Мы обещали решить эти вопросы не только на уровне правительства, но и со стороны партий, поэтому я рассчитываю на активную работу по этим направлениям от нового кабмина», — говорил Абэ.

Новости о развитии Шикотана стали поводом для активного обсуждения среди пользователей японского сервиса Yahoo News Japan, один из которых заявил, что реальный суверенитет над островами Токио уже не вернуть.

Его мнение поддержал и другой комментатор: «Вы понимаете, что «северные территории» не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!»

При этом некоторые пользователи оценили такое развитие острова, «пусть и запоздалое».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, хотя состояние войны между японской и советской сторонами официально прекратилось после того, как они поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Кроме того, государства также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. Девятая статья документа гласила, что правительство Советского Союза согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главным условием мирного договора стал фактический переход этих территорий под контроль Токио после заключения документа.

Советский и японский парламенты ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года. Тем не менее они до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина заключается как раз в нерешенном вопросе территориальной принадлежности Южных Курил.

Токио по-прежнему называет эти острова своими «северными территориями». При этом в российском МИД не единожды подчеркивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

О «северных территориях» Япония упоминала в мае этого года. МИД страны в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» в очередной раз обозначил свою позицию о принадлежности южных островов Курильского архипелага: в Токио утверждают, что имеют право претендовать на «северные территории», как их называют в Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — заявили в документе, который цитирует газета Sankei.

Японские дипломаты также подчеркнули, что мирный договор с Москвой может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

В агентстве Кyodo отметили, что запись о суверенитете над островами была восстановлена: в прошлом году ее не было в аналогичном докладе, поскольку Токио таким образом старался улучшить атмосферу на российско-японских переговорах. Тогда это вызвало возмущение членов правящей Либерально-демократической партии, по мнению которых, удаление записи «ослабляет позицию Японии».