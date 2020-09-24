Страна-лагерь: в США советуют Украине принимать больше мигрантов

Американский аналитический центр The Atlantic Council подготовил доклад под заголовком «Почему Украине нужен новый подход к беженцам». В статье осуждается миграционная политика киевских властей и даются рекомендации по улучшению ситуации.

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Аналитик Эрик Фриц указывает, что действующее украинское законодательство не способствует адаптации прибывших на Украину иностранцев и даже их легальной регистрации в качестве беженцев. Согласно опыту местных правозащитников, людям, приезжающим в страну, пограничники часто не дают даже возможности подать ходатайство о получении статуса беженцев, депортируя их в страну отправления.

Но даже те, кому удалось пройти этот фильтр, не получают какого-либо официального статуса. Процесс утверждения ходатайства и предоставления реального статуса беженца крайне бюрократизирован и, как правило, затягивается на годы.

Такая политика непосредственно отражается на статистике, которую приводит Государственная миграционная служба (ГМС).

По состоянию на 1 июля 2020 года на Украине было зарегистрировано всего 1276 человек в статусе беженцев.

Еще 859 человек признаны «лицами, нуждающимися в дополнительной защите». То есть в стране с почти 40-миллионным населением официально зарегистрированы лишь около 2 тыс. беженцев.

При этом, по данным той же ГМС, на Украине постоянно проживают почти 300 тыс. иностранных граждан и еще около 150 тыс. находятся там на временной основе.

Агентство ООН по делам беженцев приводит еще более впечатляющие цифры: по его подсчетам, каждый год около 100 человек получают статус защиты в Украине, в то время как решения по этому статусу ожидают 6 тыс. человек.

Украинские власти утверждают, что низкий уровень одобрения связан с тем, что многие люди просят убежища, когда на самом деле они являются экономическими мигрантами, пытающимися попасть в ЕС.

«Число людей, которые действительно заслуживают статуса беженца, на самом деле невелико»,

— говорила первый заместитель председателя ГМС Наталья Науменко изданию «Би-би-си» в прошлом году.

В The Atlantic Council не согласны с такой позицией. Там считают, что беженцы, многие из которых — выходцы из стран бывшего СССР, приезжают на Украину из-за возможности более легкой культурной адаптации. В Европу же они отбывают, столкнувшись с непреодолимым сопротивлением украинской миграционной системы.

Кроме того, на Украине практически полностью отсутствуют службы поддержки даже для законно признанных беженцев. Они ничего не получают ни на жилье, ни на еду, ни на одежду.

Такой подход, считают в The Atlantic Council, губителен для украинской экономики, постоянно испытывающей нехватку рабочей силы. В качестве примера Эрик Фриц приводит миграционную политику США, благодаря которой беженцы «платят в систему больше налогов, чем получают от нее в течение первоначального периода переселения». Аналитик настоятельно рекомендует Киеву взять такой подход на вооружение.

Запуск подобной дискуссии взволновал украинскую общественность. На сайте украинского издания «Вести» была опубликована критическая колонка, общий смысл которой сводится к тому, что

Европа и США готовят для Украины участь большого лагеря беженцев.

Немалое внимание украинские журналисты уделяют статусу американского аналитического центра. The Atlantic Council был основан в 1961 году для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. Свою роль в налаживании отношений как внутри НАТО, так и с потенциальными союзниками альянса центр сохраняет до сих пор.

Украинское издание указывает на тесную связь The Atlantic Council с Демократической партией США, хотя на самом деле в центре работают крупные политики разных политических взглядов. Так, с 2014 года его председателем является республиканец и экс-посол США в России Джон Хантсман. После своей отставки к работе одного из структурных подразделений центра присоединился экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Из-за этого украинские журналисты опасаются, что колонка в The Atlantic Council — не просто рядовая критика положения прав человека в стране, а программная статья о будущем Украины.

«В глобальном масштабе, такие «мотивационные колонки» на Atlantic Council могут отражать попытки смоделировать ситуацию после глобальной пандемии COVID-19», — пишет издание «Вести».

Перенаправление потока беженцев с Европы на Украину позволило бы решить миграционный кризис, в котором ЕС завис с 2015 года. Он был поставлен на паузу в связи с глобальной эпидемиологической обстановкой, однако после стабилизации ситуации и открытия границ европейских государств вполне вероятно его обострение.

Для того чтобы принудить Украину к смягчению миграционной политики, у ЕС достаточно рычагов давления. Всего неделю назад в Европарламенте прозвучало заявление о необходимости отмены безвизового режима из-за проблем с подбором руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

«Вполне возможно, что Украину используют по принципу «резервуара двойного назначения», — пишут украинские журналисты. На первом этапе Киев сам предоставляет Европе дешевую рабочую силу, а на втором — ее недостаток на Украине компенсируется за счет беженцев из стран Ближнего Востока.