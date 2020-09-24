«Слышащее государство»: Казахстан отказался от смертной казни

24 сентября постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Церемония состоялась в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня в честь 75-летия организации.

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«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», — отметили в МИД республики.

О том, что Казахстан присоединяется к международному протоколу об отмене смертной казни сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.

«Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство». В этой связи мы осуществляем масштабные политические и экономические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего народа. <…> С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности, принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни», — сказал Токаев.

Решение о присоединении Казахстана к международному протоколу об отмене смертной казни вписывается в избранный президентом курс на построение «слышащего государства». Токаев в своих выступлениях не раз делал акцент на либерализацию общественно-политической жизни, и, в целом, он старается двигаться в этом направлении.

Президент поручил министерству иностранных дел республики начать подготовку к международному протоколу об отмене смертной казни в декабре прошлого года. Документ подразумевает, что каждое государство, присоединившееся к протоколу, «принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции».

Для реализации обещания Казахстан должен пересмотреть 17 статью уголовного кодекса и внести изменения в статью 15 конституции страны. При этом смертная казнь в Казахстане не применяется с 2004 года. В 2003 году Нурсулатан Назарбаев, занимавший на тот момент пост президента, ввел бессрочный мораторий на применение данной меры наказания «в целях дальнейшей гуманизации уголовной политики государства».

Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещал судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы. Приговоренным к высшей мере стали заменять наказание на пожизненные сроки.

Как сообщает издание Tengrinnews, с 1990 года до введения моратория в стране были приведены в исполнение 536 приговоров о смертной казни. После того как мораторий начал действовать, судебная система Казахстана вынесла два смертных приговора. Последний случай датирован 2016 годом — к смертной казни был приговорен Руслан Кулекбаев, признанный виновным в убийстве десяти человек в Алма-Ате.

Полностью же отказаться от смертной казни Казахстану мешала конституция. После того как страна внесет поправки в основной закон и в уголовный кодекс, на постсоветском пространстве останется три государства, в законодательстве которых содержится норма о применении смертной казни — Таджикистан, Россия и Белоруссия.

В России и Таджикистане, стоит отметить, действует мораторий на применение этой высшей меры наказания. Что касается России, то запрет был введен в 1996 году президентом Борисом Ельциным. В 2009 году Конституционный суд РФ продлил мораторий до того момента, пока не будет ратифицирован протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, либо Россия официально откажется от взятых на себя обязательств по его исполнению.

В Уголовном кодексе РФ остается ст. 59 («Смертная казнь»), которая классифицируется как «исключительная мера наказания... за особо тяжкие преступления» (геноцид, убийство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, судьи, следователя и т. д.) и не применяется к женщинам, лицам младше 18 и старше 65 лет.

В Белоруссии по-прежнему действует норма о наказании через смертную казнь, и она является единственной страной в Европе и СНГ, где высшая мера приводится в исполнение. В прошлом году президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусы не желают отмены смертной казни.

«Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось.

Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит, — говорил Лукашенко. — Референдум решил эту проблему. Референдум ввел смертную казнь в Беларуси. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся».

Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Туркмения, Украина, Узбекистан, Киргизия полностью отменили смертную казнь. Последней страной, которая пошла на этот шаг, стала Латвия — до 2011 года в стране действовала норма о смертной казни за военные преступления.