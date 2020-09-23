Мусор на обочине: как ЕС превращает Турцию в свалку

Более десятка добровольцев готовятся убирать пластиковые пакеты, бутылки, пивные банки и окурки на холме, спускающемся к бухте Мадам Марта на турецком Бургазаде — одном из девяти маленьких островов у южных берегов Стамбула, пишет Politico. Среди турецкого народа растет недовольство из-за загрязнения мусором страны. Ситуацию усугубляет тот факт, что государство превращается в свалку европейского мусора.

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В настоящее время Турция — крайне популярное место для европейских экспортеров отходов. По данным Евростата, в прошлом году страна приняла 11,4 млн т отходов из стран Евросоюза, а это в три раза больше, чем в 2004 году.

На этом фоне растет политическое давление на правительство.

Как заявил в прошлом месяце министр окружающей среды Мурат Курум, турецкие власти планируют принять закон, «предотвращающий ввоз большого количества отходов».

И хотя поток мусора, очевидно, создает экологические проблемы для Турции, в такой политике руководства страны все же есть плюсы, в первую очередь, экономические. В прошлом году Турция импортировала около 600 тыс. т пластиковых отходов, которые пластмассовая промышленность страны считает важным ресурсом.

«Наша страна на 85% зависит от импорта пластикового сырья», — приводит Politico слова инженера-эколога организации по переработке отходов турецкого фонда пластмассовой промышленности PAGÇEV Хабибе Тосуна.

Турецкая промышленность приветствует ввоз отходов, поскольку страна плохо справляется с собственной переработкой.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2020 год, Турция стала худшей среди стран-членов с точки зрения общего уровня утилизации отходов. Как утверждают в турецком статистическом институте, в 2018 году было утилизировано чуть более 12% муниципальных отходов страны. При этом неизвестно, какой процент из них был фактически переработан, а не сжигался для получения энергии.

Впрочем, есть подозрения, что Турция все же не справляется с тем объемом мусора, который получает. В июне «Би-би-си» представила расследование, в ходе которого обнаружило тонны пластиковых отходов из Великобритании, выброшенных на обочину дороги в юго-западной провинции Адана. Как заявило британское агентство по окружающей среде Defra, в последние месяцы наблюдается увеличение экспорта мусора в Турцию. По данным агентства, идет работа по выявлению турецких объектов, вызывающих озабоченность.

Исходя из этого и подобных ему примеров, напрашивается вывод, что большая часть отходов, отправляемых в Турцию, не перерабатывается должным образом.

Согласно докладу Интерпола, Турция — одна из семи стран, подозреваемых в том, что мусорные пожары были начаты преднамеренно для ликвидации незаконно сваленных пластиковых отходов.

Китай и Турция — главные пункты назначения для европейского мусора. С 2004 года импорт мусора в Турцию из Евросоюза почти утроился и в 2019 году составил 12,8 млн т. В то же время, импорт в Китай снизился почти наполовину и составил только 5,1 млн т. Также европейский мусор принимает Индия: она получила 4,6 млн т., а Индонезия — 1,9 млн т. При этом импорт в обе страны значительно увеличился по сравнению с предшествующим годом — в Индию на 79%, а в Индонезию на 98%.

Что касается импорта мусора Евросоюзом, больше всего мусора он получил из Китая — 1,6 млн т., Норвегии — 1,1 млн т. и США — 0,8 млн т.

Сейчас страны так называемого третьего мира все чаще отказываются перерабатывать чужой мусор. То, что Турция теперь пользуется большой популярностью у экспортеров мусора, — следствие принятого два года назад Китаем решения о запрете импорта большей части отходов, которое вызвало хаос в мировой торговле мусором. Пекин полностью запретил импорт 24 видов твердых отходов, таких как пластмассовые отходы, несортированная макулатура, текстильные материалы и ванадиевый шлак.

С 1992 года на долю КНР приходилось 45% мировых пластиковых отходов. Изначально большая их часть оказывалась на юго-востоке Азии, но большинство из этих стран быстро закрыли свои границы.

Из 56,4 млн т бумаги, которую граждане Евросоюза выбрасывали в 2016 году, около 8 млн оказались в Китае. Их закупали центры переработки, которые превращают ее в картон и отправляют обратно в Европу в качестве упаковки для китайского экспорта. В том же году ЕС собрал 8,4 млн т пластиковых отходов и отправил 1,6 млн т из них в Китай.

Конец этой практике Пекин положил в 2017 году. Всего через восемь недель после введения Китаем запрета на ввоз определенных видов мусора Европа столкнулась с необходимостью перерабатывать горы пластиковых и бумажных отходов.

«Все сортировочные центры забиты, наши складские запасы превышают допустимые пределы», — говорил Politico глава отдела бумаги федерации французских переработчиков Federec и директор французского гиганта по переработке отходов Veolia Паскаль Генневьев. По его словам, сразу после рождественского пика они столкнулись с большим количеством бумаги и отсутствием решения по экспорту. Он рассказал, что все европейские заводы были переполнены.