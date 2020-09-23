Коронавирус и тромбоз: умер депутат Госдумы Ваха Агаев

Об этом сообщает ТАСС ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

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«Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», — сказал представитель партии.

После заражения коронавирусом у парламентария начался тромбоз, приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева.

«Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль», — добавил депутат Сергей Гаврилов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования семье Агаева.

«Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, Ваха Агаев. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей», — говорится на сайте Госдумы.

Ваха Агаев родился в 1953 году в казахском городе Кзыл-Орда. Получил два высших образования — окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого и экономический факультет Московского кооперативного института Центросоюза.

В 1998 году создал и стал председателем наблюдательного совета компании «Юг-Нефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами.

Компания владела миноритарным пакетом акций Туапсинского НПЗ, а в 2004 году продала свою долю «Роснефти». Через два года «Юг-Нефтепродукт» купил 16-этажный бизнес-центр «Капитал-Тауэр» в центре Москвы. Тогда сделку оценивали в $75 млн.

Также являлся совладельцем Расчетно-кредитного банка, сообщает Forbes.

В 2011 году прошел в Госдуму от Красноярского края. Выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Агаеву звание почетного гражданина республики «за личный вклад в социально-экономическое развитие региона». В поздравлении Кадыров назвал Агаева «дорогим другом».

В июле 2019 года Ваха Агаев стал соинвестором проекта апартаментов на Садовом кольце компании «Основа» Александра Ручьева.

«Основа» оценивала объем инвестиций в комплекс апартаментов Red7 площадью 46 тысяч кв. м. на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в Москве в 8,9 млрд руб.

Сын покойного — Бекхан Агаев, бывший депутат Госдумы «Единой России», представлял Удмуртию. Также занимается девелоперскими проектами. Например — строит комплекс апартаментов MainStreet на западе Москвы в партнерстве с «Основой», сообщает «Коммерсант».

В больницах с диагностированным коронавирусом остаются десять российских парламентариев. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил Вячеслав Володин.

«Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах», — сказал на пленарном заседании спикер.

По его словам, часть депутатов сейчас находятся на самоизоляции из-за того, что контактировали в здании парламента с другими людьми, у которого диагностировали коронавирус.

В эфире телеканала «Россия 24» Володин также признался, что намерен сделать прививку против коронавирусной инфекции. Председатель Госдумы отметил, что часть депутатов нижней палаты уже стали добровольцами в испытаниях российской вакцины.

«Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование», — сказал Володин.

По его мнению, в первую очередь необходимо обезопасить от COVID-19 людей из группы риска, а после подумать о себе.