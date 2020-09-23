«Нормальный парламент»: правящая коалиция Италии одержала победу

Региональные выборы в Италии и референдум о сокращении числа парламентариев укрепили шаткие позиции правительства страны.

69,63% итальянцев одобрили инициативу об уменьшении числа членов верхней и нижней палат парламента. Против проголосовали 30,37%.

В ближайшие месяцы кабмин будет претворять в жизнь волю избирателей. В палате депутатов (нижней палате парламента) число депутатов сократится с 630 до 400. В сенате (верхней палате) вместе 315 будут заседать 200 членов.

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Результаты референдума приветствовали все политические силы страны. Инициатива принадлежит партии «Движение пяти звезд», входящей в состав правящей коалиции с левоцентристской Демократической партией. Позиционирующие себя как партия, борющаяся с элитами и привилегированностью, «звезды» аргументировали свою позицию тем, что инициатива позволит сэкономить за десять лет около миллиарда евро. Кроме того, сокращение парламента будет способствовать большей конкуренции и, соответственно, порог прохождения в парламент для депутатов будет повышен.

Представитель «Движения пяти звезд» и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал результат референдума «историческим».

«Мы можем вернуться к нормальному парламенту с меньшими привилегиями и на 345 мест меньше», — сказал он.

«Звездам» успех на референдуме, несомненно, принесет дополнительные очки. Инициативу поддержали также их партнеры по коалиции. Оппозиционные силы страны, правые партии «Лига» и «Вперед, Италия», также одобрили идею сокращения мест в парламенте. Вместе с тем в Италии существуют и опасения, что этот шаг ослабит демократию и принесет минимальную экономию средств.

Теперь границы округов должны быть изменены, это займет два месяца, и парламентарии дважды подумают, прежде чем инициировать новые выборы, чего уже долгое время добивается оппозиция.

И «5 звезд», и демократы заявили, что хотят изменить избирательные правила, чтобы ввести полностью пропорциональную систему, процесс займет достаточно много времени и будет сопровождаться, вероятно, трудными переговорами внутри парламента.

Еще одним препятствием для досрочного голосования является конституционная норма, запрещающая президенту распускать парламент в последние шесть месяцев своего мандата — с конца июля до начала августа 2021 года. Соответственно, провести досрочные выборы в Италии можно с января по июнь, а это весьма небольшое окно возможностей.

Лидер «Лиги» и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявлял, что уже «на следующий день» после принятия законопроекта о сокращении количества парламентариев, партия готова идти на выборы. Однако, во-первых, уменьшение числа мест создает угрозу для нынешнего состава парламента. Во-вторых, региональные выборы хоть и принесли успех правым оппозиционным силам, но правящие партии выступили все же лучше.

Оба партнера по коалиции уже заявили о своей победе. «Позвольте мне сказать, что мы сделали это снова. Те, кто пытался превратить этот референдум в голосование против правительства, получили бумеранг», — сказал на пресс-конференции Луиджи Ди Майо.

«Мы очень довольны», — признался журналистам лидер Демократической партии Никола Зингаретти, добавив, что партия добилась положительных результатов, несмотря на «очень сложную, очень разрозненную ситуацию внутри альянса, который поддерживает правительство». Он также добавил, что результат будет способствовать дальнейшим реформам и сотрудничеству в правительстве.

Выборы проходили в семи областях. Демократической партии удалось защитить свои позиции в трех из четырех регионов — Апулии, Кампании и Тоскане.

Победа в Тоскане, которую уже более пяти десятков лет контролируют левые силы, была главным призом для Сальвини. Он рассчитывал увеличить влияние «Лиги» на Тоскану и Апулию, и предвыборные вопросы демонстрировали, что правые силы могут добиться желаемого.

Вместе с тем демократы потеряли свои позиции в Марке — там победу одержала Джорджия Мелони, представитель «Вперед, Италия». Этот регион стал единственным, где выборы изменили расстановку сил. И хотя победу одержали правые силы, засчитать успех в свою копилку «Лига» не может.

«С севера на юг «Вперед, Италия» — единственная партия, которая растет во всех регионах для голосования», — написала Джорджия Мелони в Twitter.

Также свое место удержал в Лигурии выходец из оппозиционной «Вперед, Италия», правоцентрист Джованни Тоти.

В Венето сокрушительную победу одержал представитель «Лиги» Лука Зайя с результатом 75,9% голосов. И он, к слову, уже некоторое время рассматривается как потенциальный партийный соперник Маттео Сальвини.

Кандидат от «Движения пяти звезд» лидирует в Валле д'Аоста. «Лига», впрочем, разочарования не демонстрирует.

«Конечно, было сложно победить после стольких лет правления Демократической партии в Тоскане и против действующего президента в Апулии, но мы поставили их в затруднительное положение — это хороший результат», — сказал депутат от «Лиги» Якопо Морроне.

Однако, так или иначе, Маттео Сальвини, который всего год назад считался наиболее влиятельным в Италии политиком и находился в шаге от поста премьера, сейчас теряет влияние. Замахнувшись на Апулию и Тоскану, политик пообещал гораздо больше, чем смог выполнить, и это лишает его шансов вступить в схватку с правительством и начать добиваться досрочных выборов.

Результаты выборов демонстрируют и другой тревожный для Сальвини знак — потерю авторитета внутри партии. Оглушительная победа Луки Зайя укрепляет его популярность и, вероятно, заставит многих членов «Лиги» взглянуть на него с надеждой.

Однако, так или иначе, в сухом остатке остаются примерно равные результаты региональных выборов — три региона оставила за собой Демократическая партия, три взяли правые силы. Победа в Марке же подтверждает, что националисты все еще представляют угрозу для правительства Италии и правящим партиям еще не раз придется защищать свои позиции.

Региональные выборы стали первым экзаменом для правящих сил после пандемии COVID-19, от которой Италия пострадала сильнее других стран Европы. Результаты выборов и референдума, по сути, подтверждают легитимность шаткой коалиции, которая была создана только ради того, чтобы избежать проведения досрочных выборов и прихода к власти Сальвини.

Теперь Демократической партии может быть проще продвигать свою повестку, и ей это пригодится, особенно когда Рим будет решать, как воспользоваться выделенными Евросоюзом средствами в качестве помощи Италии после пандемии.

В июле лидеры ЕС договорились о создании фонда финансовой помощи объемом €750 млрд, из которых €390 млрд будут выделены в форме невозвратных грантов, а остальные €360 млрд — в виде кредитов. Крупнейшим бенефициаром станет именно Рим, он получит почти четверть всей суммы — €209 млрд. Правда, из них только €82 млрд будут выделены в виде грантов, а остальные €127 млрд придется вернуть. При этом любой член ЕС может поставить вопрос о приостановке помощи, если посчитает, что правительство страны-получателя гранта направляет средства не по назначению.

Далеко не все разделяют оптимизм демократов в вопросе получения помощи от ЕС — правые партии уверены, что использование средств поставит Рим в зависимость от Брюсселя. Среди «Движения пяти звезд» однозначной позиции по этому вопросу также нет. Однако региональные выборы показывают, что кроме Демократической партии у «звезд» в Италии нет более подходящих союзников.