Поработаем: Госдуме рекомендовали не делать 31 декабря выходным

Комитет Государственной думы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

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«Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю», — отмечается в пояснительной записке. Законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы в ноябре 2019 года.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно было сохраниться в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом. Авторы инициативы считают, что «предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Правительство этот законопроект не поддержало.

«Правительство Российской̆ Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется», — отмечается в заключении кабмина.

В начале сентября глава комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в комментарии РИА «Новости» отметила, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году будет сложно, так как эта дата выпадает на четверг.

«Конечно, чем больше выходных, тем, мне кажется, правильнее для укрепления семьи. Но разные есть, так скажем, подходы. Если предположить, что 31 декабря будет рабочим днем, это, в общем, не впервой в России, и закончить каникулы 10 января, который выпадает на воскресенье, как раз ровно через такой инструмент календаризации получается удобно и для граждан, и для работодателей», — отметила Починок.

В то же время она заверила, что Общественная палата поддержит эту инициативу, если Минтруд обсудил ее с ключевыми работодателями и между сторонами найдено понимание.

Ранее специалисты Минтруда России подготовили проект об установлении в стране новогодних каникул в 2021 году с 1 по 10 января. Они также предложили сделать выходным днем и 31 декабря.

В ответ на это Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что 31 декабря нужно закрепить в законодательстве как выходной день на постоянной основе.

«Это пока только календарь рабочих дней, который предложил Минтруд. Мы не против того, чтобы это закрепить как один свободный день в законодательстве. Это будет полезно. <…> Мы за то, чтобы как можно больше было нормальных праздничных выходных дней. Плюсы в том, что люди готовятся к Новому году, если Новый год — праздник и целую ночь не спать, то, конечно, лучше перед этим день отдохнуть и подготовиться заранее», — сказал в комментарии ТАСС председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Он считает, что увеличение количества выходных дней не окажет негативного влияния на российскую экономику.

«Потому что у нас 12 праздничных дней в году, нерабочих. Во многих, в том числе в развитых странах, в которых говорят, что там живут лучше и у них больше ВВП на душу населения, то там по 14, по 17 дней выходных. Это хорошо», — обратил внимание собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, поддержала решение Минтруда сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

В интервью ТАСС она заявила, что такой статус даты мог бы остаться и на постоянной основе. «Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику», — заметила чиновница.

При этом она отметила, что «всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику».