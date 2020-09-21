Отыгрался на Китае: Трамп догоняет Байдена в опросах

Согласно новому опросу, проведенному по заказу The Wall Street Journal и NBC News, бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат на пост президента от Демократической партии, сохраняет свое преимущество над президентом Дональдом Трампом.

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51% опрошенных избирателей заявили, что проголосовали бы за Байдена, в то время как главу Белого дома готовы поддержать 43%. Исследование проводилось 13-16 сентября.

Результаты кажутся позитивными для кандидата от Демпартии, однако они также демонстрируют отрицательную тенденцию.

Сейчас Байден опережает Трампа на 8%, в августе бывший вице-президент лидировал с отрывом в 9%, а в июле — с 11%. В целом рейтинг одобрения президента составляет 45%, что на 3 процентных пункта выше, чем в июле.

Впереди дебаты, и борьба за кресло главы Белого дома будет ужесточаться. Для Дональда Трампа избирательная кампания уже выдалась достаточно тяжелой. В планы по его переизбранию вмешалась пандемия коронавируса, лишив президента его главного козыря — экономических достижений.

«Если экономика не подведет, скорее всего, его переизберут», — цитировало агенство Reuters в июне слова бывшего спикера палаты представителей Конгресса США и близкого соратника президента Ньюта Гингрича.

Однако экономика подвела. Уже в марте уровень безработицы (один из главных козырей Трампа) вырос до рекордного показателя со времен Великой депрессии. За один месяц экономика Соединенных Штатов потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие.

Если раньше Трамп мог сосредоточить кампанию вокруг своих экономических успехов, то весной почти все свелось только к тому, как он справится с пандемией, минимизируя экономический урон.

Однако глава Белого дома достаточно долго не решался принести свои достижения в жертву, заявляя, что вирус не выдержит жары и «умрет» в апреле. Лишь 13 марта Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США, а также ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. Однако уже через десять дней президент «устал» от карантина и заявил, что готовится отменить жесткие ограничительные меры. 25 марта президент США в интервью Fox News сообщил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает «открыть страну». Постепенно снимать ограничения США начали в середине апреля. Однако, так или иначе, из карантина Трамп выходил с крахом экономики и первым местом США по уровню заболеваемости коронавирусом.

В мае президент столкнулся с массовыми протестами Black Lives Matter и беспорядками по всей стране. Проблема расизма, тесно вплетенная в политические реалии США, каждый раз становится полем для противостояния республиканцев и демократов. И в этот раз Трамп и Байден не стали отходить от традиционных правил игры — глава Белого дома настаивал на порядке, бывший вице-президент выражал сочувствие и понимание чернокожим.

Какими бы ни были планы республиканцев и демократов на эту избирательную кампанию, пандемия коронавируса и протесты Black Lives Matter полностью перевернули игру. Президент США все-таки отчасти сумел воспользоваться ситуацией и заручиться преимуществами перед своим соперником.

В экономических вопросах американские избиратели демонстрируют понимание и, судя по всему, не возлагают ответственность за ухудшение ситуации на Дональда Трампа. 48% опрошенных считают, что для управления экономикой президент является более подходящей фигурой, чем кандидат от Демократической партии. Байдену в этом вопросе отдали предпочтение 38% граждан.

Глава Белого дома всегда делал ставку на свои успехи в экономике. И его достижения в этой области не оспаривали даже соперники, отмечая только, что оживление экономики страны началось еще при Бараке Обаме, который занял пост президента в разгар мирового финансового кризиса.

Тем не менее ВВП США рос примерно на три процента в год, и это хороший результат, особенно по сравнению с другими развитыми странами: в Европе темпы вдвое ниже, в Японии — втрое.

Да и сам Трамп не торопится откладывать свой козырь, а, напротив, намерен разыграть его с учетом обстоятельств. В начале сентября глава Белого дома анонсировал значительное улучшение экономической ситуации.

«Ситуация начинает налаживаться. Думаю, в III квартале дела будут идти великолепно. Вы сами все увидите, когда мы озвучим цифры перед выборами 3 ноября», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Президент также сообщил о позитивной статистике в сфере безработицы, подчеркнув, что экономика США восстанавливается «прекрасными темпами». Трамп рассказал, что за август было создано 1,4 млн рабочих мест, а за последние четыре месяца — более 10,6 млн.

«Без сомнения, еще никогда прежде рынок труда не демонстрировал такого быстрого восстановления после экономического кризиса. В сравнении с этими данными предыдущая администрация несет ответственность за самое медленное, слабое и плохое восстановление в истории страны», — подчеркнул Трамп.

Пандемия коронавируса постепенно отходит на второй план, ее вытесняет экономический кризис. И, соответственно, если мир не настигнет вторая волна COVID-19, то в ближайшие месяцы все внимание будет приковано к тому, как политики справляются с упадком в экономике. Трамп, прекрасно понимая это, разыгрывает уже знакомую ему карту «рекордных» показателей, и это приносит свои плоды.

Что касается протестов Black Lives Matter, то и в этом направлении президенту удалось выполнить «задачу-максимум». Призывая к закону и правопорядку, выставляя демократов слабовольными, ему удалось создать у избирателей впечатление кандидата, который способен лучше оппонента справляться с преступностью. 43% опрошенных отдали ему свое предпочтение в этом вопросе. Байден, правда, отстает с небольшим отрывом в 2%.

Результаты принесла и политика конфронтации с Китаем, которую президент упорно ведет с начала пандемии. Конечно, назвать отношения между странами хорошими нельзя было и до вспышки и распространения вируса по всему миру. Однако до этого Трамп проявлял свойственную ему переменчивость в отношении КНР, выступая то с негативными, то с нейтральными, а то и с позитивными (правда, значительно реже) заявлениями. Наконец, важным шагом стало заключение первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

С началом пандемии, однако, Трамп снова занял жесткую антикитайскую позицию, причем уже без переменчивости. И чем больше коронавирус распространялся в США, тем более резкие высказывания позволял себе глава Белого дома в отношении Китая. В основу его риторики легли обвинения Пекина в пандемии. Это коснулось и перспектив переговоров о второй фазе торговой сделки, и взносов США в ВОЗ, которую Трамп назвал «китайской марионеткой», после чего приостановил финансирование организации.

Понимая, что перед выборами у избирателей появился повод обвинять правительство сразу в двух бедах — экономическом коллапсе и бездействии перед лицом пандемии — Белый дом предпочел возложить ответственность на Китай в надежде, что появление внешнего врага отведет удар от Трампа.

Обвиняя Пекин во всех бедах, Трамп также понимал, что чем более жесткую позицию в отношении Китая он займет, тем больше политических очков сможет получить. И его критика принесла свои плоды. 46% избирателей считают, что Трамп лучше может справиться с китайской угрозой, по сравнению с 37%, которые поддерживают в этом вопросе бывшего вице-президента.