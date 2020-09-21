«Будущие министры, депутаты»: как проходит полуфинал «Лидеров России. Политика»

«Главное — служение, готовность отдавать больше, чем получать, главное — это умение донести свои мысли до людей и слышать людей и делать так, чтобы жизнь наших граждан и страны становилась лучше, а страна становилась все более великой», — отметил главные компетенции представительно власти гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на открытии первого очного полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».

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Этот этап конкурса является третьим, перед этим участники прошли регистрацию и дистанционное тестирование, благодаря которым из 9 138 конкурсантов были отобраны 544 человека. Среди них Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Почти полтора года он проработал и прожил в космосе, на полуфинале выступает от Московской области.

Кроме того, в отборе на финал участвует и женщина-пилот Светлана Слегтина из Ульяновской области. Слегтина работает пилотом гражданской авиации с 20 лет, она облетела всю Сибирь, будучи в то время единственной женщиной-пилотом за Уралом.

Слегтина решила принять участие в конкурсе «Лидеров России», так как считает гражданским долгом каждого гражданина интересоваться политикой. Главная ее цель — вынести на максимально высокий правительственный уровень вопрос по развитию маршрутной сети небольших авиакомпаний.

Еще одним участником первого полуфинала стал Михаил Киселев, прошедший отбор от Томской области. Он является членом Общественной палаты РФ, руководит Центральным штабом «Российских студенческих отрядов». Его организация РСО проводит добровольческие акции в различных регионах страны.

После несчастного случая Киселев передвигается на коляске, но это не мешает ему заниматься молодежной политикой, трудовым и патриотическим воспитанием, поддержкой людей с ОВЗ.

В разговоре с «Газетой.Ru» Киселев рассказал, что дистанционные этапы были достаточно интересными с точки зрения проверки своих знаний. По его словам, благодаря заданиям участник может выявить свои пробелы.

«У меня, например, всегда были проблемы с историей в школе. Подготавливаясь к полуфиналу очному, я очень много читал об истории, дискутировал со своими старшими коллегами», — поделился он. Отметив, что у него был «не страх, а волнение, как перед любым экзаменом».

«Второе волнение приходит, когда ты делаешь ретест. Вроде ты прошел, приходишь, а потом тебе говорят: «Давайте проверим Вас еще разочек». Мне показалось, что вчерашний тест был посложнее, я практически не встретил одних и тех же вопросов».

Но после того, как ты получаешь результат: «Вы подтвердили свои знания», наступает эйфория. Теперь уже хочется рваться в бой», — отметил Киселев в комментарии «Газете.Ru».

Говоря о своем участии в конкурсе, руководитель Центрального штаба РСО добавил, что благодаря конкурсу есть возможность не только чему-то научиться и пообщаться с другими участниками, но и можно взаимодействовать с политиками в формате «наставник-ученик». «Это немного другое отношение и другой уровень возможных коммуникаций», — заметил полуфиналист.

«В третью очередь, это стресс. Стресс для хорошего лидера — это всегда возможность к личностному росту. Я думаю, что тремя этими возможностями я воспользуюсь здесь в полной мере», — заключил он.

На церемонии открытия были также зампредседателя Госдумы Петр Толстой. Он же является и одним из наставников конкурса. Политик выразил уверенность, что в полуфинал дошли «будущие министры, губернаторы, депутаты — те люди, которые будут принимать важнейшие для страны решения».

«Нет сомнения, что этот конкурс — один из способов подготовиться к выборам [как возможности обновить состав любого представительного органа. — «Газета.Ru»]. Я надеюсь, что среди участников — будущие депутаты всех уровней. Это люди, которые мотивированы, чтобы идти в политику. Дело это сложное, хлопотное, трудное, но я уверен, что у них все получится», — добавил Толстой в разговоре с журналистами.

Основная цель конкурса заключается в поиске и выявлении общественно-политических лидеров, которые обладают необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности и работы в органах представительной власти.

Полуфинал проходит в Москве и разделен на две части. Первый полуфинал проходит с 20 по 23 сентября, второй — для остальных участников полуфинала с 24 по 26 сентября. Участникам предстоит пройти оценочные мероприятия, благодаря которым будут отобраны финалисты. По итогам финала эксперты определят около 70 победителей этого конкурса. Каждый из них получит наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны.