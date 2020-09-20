Газ в Бресте, музыка в Минске: белорусы вновь вышли на протест

МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны. Как заявила представитель ведомства Ольга Чемоданова, все задержания связаны с участием в «несанкционированных акциях».

«Люди используют незарегистрированную символику», — передает ее слова ТАСС.

«В ряде регионов Белоруссии, в частности, в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде, Минске, проходят протестные акции, все они несанкционированные, в них участвуют от 50 до 300 человек, больше протестующих вышло в Минске», — добавила Чемоданова. Пресс-секретарь также подчеркнула, что в настоящий момент «никаких ЧП нет».

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В столице республики в районе стелы «Минск — город-герой» продолжают собираться недовольные прошедшими выборами, журналисты сообщают о нескольких тысячах демонстрантов. Активисты подходят с проспектов Независимости и Машерова. Возле стелы демонстранты разбиваются на колонны и идут ко Дворцу независимости.

Представители СМИ отмечают громкую музыку, которую включили, чтобы «заглушить лозунги протестующих». Кроме того, власти снова снижают в Минске скорость интернета.

В Бресте милиция использовала слезоточивый газ, заявила РИА «Новости» Ольга Чемоданова.

«Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения», — сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Протесты разворачиваются также в Витебске — там тоже задерживают людей, манифестанты скандируют «Нас не сломить!».

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария ранее в совместном заявлении потребовали от властей Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, а также прекратить насилие и угрозы применения военной силы против граждан республики.

3 сентября Лукашенко вновь сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».

Масштабные акции протеста проходят в белорусских городах каждые выходные. 13 сентября в Минске число участников несанкционированного марша оппозиции превысило 150 тыс. человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

6 сентября в Минске и других белорусских городах прошел «Марш единства». В нем приняли участие несколько тысяч человек. Милиция предупреждала граждан о незаконности акции, однако не чинила препятствий их движению. Журналистов белорусские силовики принуждали при этом отойти от Дворца независимости. Впоследствии начались задержания людей.

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа.

Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и тащили в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой». Белорусская милиция через громкоговорители призывала собравшихся разойтись.

В первые дни протестов против итогов выборов, прошедших 9 августа, были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО и тюрьмах. Участники акций требуют ухода в отставку президента и проведения новых выборов главы государства.

По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».