СБ ООН не одобрил санкции: МИД РФ опроверг заявление США по Ирану

Заявление США о возобновлении санкций против Ирана является спекуляциями, говорится в сообщении МИД России. В Москве указали, что слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Совет безопасности ООН также введет ограничения против Тегерана, попросту обман.

Реклама

В МИД РФ пояснили, что США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, приводя ложную информацию о якобы неких процедурах в рамках СБ ООН по восстановлению санкционных резолюций против Ирана.

По данным Вашингтона, это касается Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», — подчеркивается в коммюнике МИД РФ.

Москва назвала такие действия американской стороны «театральной постановкой».

«США пытаются заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA» и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них», — говорится в комментарии.

США вновь введут санкции ООН против Ирана на фоне роста напряженности в регионе, заявлял накануне глава Госдепартамента.

«Соединенные Штаты ожидают, что все государства-члены ООН полностью выполнят свои обязательства по осуществлению санкционных мер.

Помимо эмбарго на поставки оружия, они включают запрет на участие Ирана в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработки баллистических ракет, а также санкции за передачу Ирану ядерных и ракетных технологий», — пояснил Помпео.

Помпео сказал, что, если государства-члены ООН не поддержат санкции, США «готовы использовать все внутренние резервы для наложения санкций».

Глава Белого дома Дональд Трамп также пообещал обеспечить соблюдение санкций, даже несмотря на то, что подавляющее большинство членов СБ ООН отвергло право Соединенных Штатов на повторное введение санкций.

СБ ООН, скорее всего, не признает американские санкции, пишет CNN.

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции «недействительны».

«США плывут против международных течений, это приведет к их большей изоляции», — спрогнозировал дипломат.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также усомнился в возвращении санкций, пишет The Guardian.

«Американцы заявляют, что в ближайшее время санкции снова вступят в силу. Но они сами понимают, что это ложное заявление. Американцы, как правило, действуют как хулиганы. Мировое сообщество должно решить, как действовать против такого запугивания», — сказал Зариф.

Несколько дней назад Госдума выпустила заявление с критикой политики американской стороны в рамках ООН.

«Прикрываясь «благородными» лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов», — говорится в заявлении депутатов.

Месяцем ранее США выступили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, проведения которого ранее потребовала Россия.

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231», — написал Полянский на своей странице в Twitter.

Он выразил сожаление в связи с тем, что США не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия у них права начать восстанавливать санкции, но и избегают честного обсуждения этого вопроса.

«Неподобающее поведение для великой страны», — считает первый заместитель постпреда России при ООН.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли СВПД, выполнение условий которого полностью снимет с Ирана введенные ранее против него экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность, в частности, предусматривает, что с Исламской республики в течение пяти лет снимут оружейное эмбарго. При этом поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не просуществовала даже трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из соглашения.