«Это не ГУЛАГ»: Китай рассказал о лагерях в Синьцзяне

Пресс-канцелярия госсовета Китая 17 сентября опубликовала Белую книгу об охране прав на труд и занятость в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Согласно документу, фундаментальный проект для обеспечения и улучшения благосостояния населения для Синьцзяна — это содействие занятости.

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Белые книги имеют особый статус среди многочисленных документов, которые публикует пресс-канцелярия госсовета КНР.

Эти книги выпускают по наиболее животрепещущим вопросам китайской политики.

В новой Белой книге говорится о ситуации с трудоустройством в Синьцзяне, политике в сфере занятости, защите основных прав в соответствии с законом, создании благоприятных условий для жизни за счет труда и занятости, а также внедрении международных норм труда и прав человека.

Политика в области труда и занятости в районе, как утверждают в Пекине, способствует улучшению материальной и культурной жизни населения всех национальностей. Согласно документу, с учетом местных условий в Синьцзяне был разработан и внедрен ряд местных правил, которые обеспечивают населению гарантию равных прав в области труда и занятости. В Белой книге заверяют, что права человека обеспечены надлежащим образом.

Как обратили внимание в документе, с 2014 по 2019 год общая численность занятых в Синьцзяне возросла на 17,2%, передает «Российская газета». Судя по неполным данным статистики, средний годовой доход жителей Синьцзяна, которые работают в других провинциях страны, составляет порядка 40 тыс. юаней — это почти равно средним годовым доходам местных жителей.

Согласно статистике, с 2013 года по конец 2019 года коэффициент населения, пребывающего за чертой бедности в Синьцзяне, сократился с 19,4 до 1,24%. К концу текущего года ожидается полная ликвидация бедности в Синьцзяне.

«То, что написано в китайских официальных источниках об инвестициях, создании инфраструктуры, — это все не вызывает сомнений. То, что Синьцзян развивается, что там строится инфраструктура, новые шахты, железные дороги, — это все абсолютная правда», — сказал «Газете.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

При этом он обратил внимание, что ситуация в Синьцзяне регулярно подвергается критике со стороны Запада, который обвиняет Китай в нарушении прав этнических меньшинств.

«Китай пытается найти способ стабилизировать ситуацию с этническими меньшинствами в Синьцзяне. Подавляющее большинство жителей Китая составляют ханьцы, их почти 95% от всего населения страны. При таком этническом балансе китайское правительство может себе позволить заботливую, покровительственную политику. Например, когда в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок», она не распространялась на меньшинства, потому что их действительно совсем мало», — констатировал эксперт.

С 2017 года западные правозащитные организации, политики и журналисты утверждают, что в СУАР существуют «лагеря перевоспитания», где насильственно удерживаются, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек.

В августе 2018 года суд по правам человека ООН и комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признали существование уйгурской проблемы.

В июле прошлого года в Женеве постпред Китая Чэнь Сюй назвал «безответственными и безосновательными» обвинения в адрес КНР. Так он ответил на направленное в СПЧ письмо послов 22 западных государств, в котором говорилось об обеспокоенности по поводу соблюдения прав уйгуров и других меньшинств. Китайский дипломат заверил, что Пекин заинтересован в диалоге на взаимоуважительной основе и выступает «решительно против подхода, когда не хотят видеть того, что происходит на месте».

Такую позицию поддержали послы 50 государств.

Как объясняет Ломанов, система трудового переобучения появилась в связи с угрозой безопасности Китая, исходившей из Синьцзяна. По его словам, из-за этнических и религиозных связей туда проникают идеи сепаратизма и религиозного экстремизма, и главная проблема, беспокоящая Китай, — это терроризм.

«Проблеме стали уделять больше внимания, когда она выплеснулась за пределы Синьцзяно-Уйгурского автономного района и стала направлена против гражданского населения. Неспокойно там было на протяжении нескольких десятилетий, но, если изначально это все ограничивалось спонтанными вылазками против силовиков внутри Синьцзяна, то где-то уже в конце 2000-х годов они начали происходить за его пределами и были направлены против гражданского общества», — заявил эксперт.

Он уточнил, что речь идет не о трудовых лагерях, «не о ГУЛАГе», а о неких центрах принудительной социализации. Находящиеся там люди каким-либо образом связаны с экстремистскими организациями, но не приговорены к тюремному наказанию по судебному приговору. Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований отметил, что эти люди не социализированы с точки зрения китайского социума, поэтому в Синьцзяне они должны освоить трудовую специальность. За свою работу они получают зарплату.

По словам эксперта, главная особенность этой системы заключается в том, что находящиеся там люди проходят образовательную программу: изучают китайский язык, основы китайского законодательства. Александр Ломанов называет это «своего рода принуждением к вхождению в социум».

Несмотря на положительную статистику, новая Белая книга, как считает специалист, не сможет изменить мнение о политике Китая тех, кто сосредоточен на критике страны.

«Для тех, кого интересует объективная ситуация в Китае, Белая книга — это важный и интересный документ. Он интересен для всех стран, где существуют этнические территориальные автономии. Как правило, такие документы содержат много фактического материала, там точная и объективная статистка. Но тем, кто уже включился в новую «холодную войну» против Китая, я думаю, эта Белая книга не поможет ничем», — заключил эксперт.