«Киев не возражает»: Кравчук об особом статусе Донбасса

«Украина не возражает против выработки такого подхода. Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед», — сказал Крачвук в интервью изданию «Страна.UA».

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Кроме того, он уточнил, что выступает за амнистию для всех, «кроме тех, у кого руки в крови». «Не прописан особый статус Донбасса. Идет речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие», — сказал он в интервью.

Глава украинской делегации также пояснил слова своего заместителя Витольда Фокина о готовности поехать в Донбасс.

«Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет», — пояснил он.

В то же время Кравчук заверил, что «готов на переговоры с гражданским обществом». Экс-президент добавил, что на заседаниях контактной группы представители Киева «говорят со всеми, кто присутствует на этой встрече». «Я не буду сегодня говорить с предводителями [главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР]», — добавил он.

По мнению Кравчука, нужно говорить только для того, чтобы прийти к положительным решениям, принципам, которые приведут к миру. Он заметил, что нельзя подписывать документы, которые не способствуют этому, да еще и угрожают территориальной целостности Украины.

Глава украинской делегации в контактной группе уверен, что для проведения выборов в Донбассе нужно сначала прекратить боевые действия на линии соприкосновения. Но когда это произойдет, он не знает.

«Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента [Украины Владимира] Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть», — резюмировал он.

Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью тому же изданию сообщил, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру.

Он также подчеркнул, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационными. В офисе украинского президента открестились от слов дипломата, указав, что они являются личным мнением, а не официальной позицией Украины.

Фокин выступил за компромисс для обеих сторон. Он считает, что если Киев предоставит «всеобщую амнистию», то представители Донбасса «пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса».

Заместитель Кравчука также предложил предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса», — заявил дипломат. Он, по сути, предложил своим коллегам выполнить Минские соглашения, которые являются основой для переговоров в «нормандском формате».

Но его позиция отличается от мнения главы государства. Зеленский хочет, чтобы самопровозглашенные республики Донбасса предоставили Киеву контроль над границей. Только после этого возможно выполнение условий Донбасса: установление особого статуса и проведение местных выборов. Хотя Минские соглашения указывают, что сначала должны быть проведены выборы и прописан особый статус ДНР и ЛНР в Конституции страны.

Кроме того, Зеленский неоднократно подчеркивал, что выборы могут пройти лишь при полном прекращении боевых действий.